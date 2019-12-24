Здоровье

РИА НовостиРИА НовостиРоспотребнадзор предупредил о передающемся от собак заболевании

Более трети собак в нескольких регионах России заражены эхинококкозом. Это заболевание может представлять смертельную угрозу для человека. Об этом "Российской газете" рассказали в Роспотребнадзоре.
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с чего всё началось

Роспотребнадзор напомнил о смертельной опасности, передающейся через собак

В ряде российских регионов более 30 процентов собак заражены эхинококкозом. Причем, речь идет не только о животных, у которых нет хозяина, но и о домашних питомцах. Об этом "Российской газете" рассказали в Роспотребнадзоре.
Российская газетавчера в 17:00

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Названа передающаяся через собак смертельно опасная болезнь

Известиявчера в 19:45

Роспотребнадзор предупредил о передающейся через собак болезни

RT на русскомвчера в 22:31

Роспотребнадзор напомнил о передающемся от собак опасном заболевании

РБКвчера в 21:08

Онищенко объяснил, как распространяется вирус, которым заражены 30% домашних животных на Урале

URA.Ru01:06

Роспотребнадзор назвал опасную болезнь, передающуюся через собак

Московский Комсомолецвчера в 18:25

Роспотребнадзор предупредил о передающемся от собак заболевании

РИА Новостивчера в 18:07

Роспотребнадзор напомнил о смертельной опасности, передающейся через собак

Российская газетавчера в 17:00
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Происшествия

Истребитель Су-57 упал в Хабаровском крае, пострадавших нет

Коммерсантъ вчера в 22:59
Политика

Россия ответила ЕС на претензии по Крымскому мосту

Напомним, что ранее президент России Владимир Путин официально открыл железнодорожную часть Крымского моста.
Российская газета 00:11
Общество

«Яндекс» начал оценивать для банков платежеспособность россиян

Среди продуктов «Яндекса» — поисковый сервис, браузер, онлайн-карты, сервисы для перевода денег, покупки товаров, поиска авиа- и ж/д билетов, поиска работы, подбора недвижимости, заказа услуг и такси и т.д. ИT-компания не раскрывает, какие данные используются для построения скоринговой модели, отмечает собеседник РБК в банке из топ-30.
РБК вчера в 22:01
Общество

Народная артистка СССР Галина Волчек попала в больницу

Художественный руководитель театра "Современник", народная артистка СССР Галина Волчек госпитализирована, сообщила "Интерфаксу" ее помощник по литературной части Евгения Кузнецова.
Интерфакс 01:42
Финансы

Топливо для роста индекса Мосбиржи еще есть

По итогам торговой сессии индекс Мосбиржи поднялся на 0,59% до уровня 3033,81 пункта, индекс РТС прибавил 0,74% до 1535 пунктов.
DP.RU вчера в 12:32
Авто

Opel может привезти в РФ полноприводный Grandland X

На рынке России представили Grandland X, который доступен только с одним двигателем и системой привода на переднюю ось.
Tvoe-avto.com 21 декабря в 11:27
Происшествия

Пожилая женщина и мальчик погибли при пожаре в Тулуне

Пожилая женщина и мальчик погибли при пожаре в двухквартирном доме в Тулуне Иркутской области.
Известия вчера в 23:05
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"В срочном порядке операция по удалению имплантов с капсулой и извлечения силикона из тканей", - написала Кудрявцева.
Газета.Ru вчера в 18:11
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Чижов заявил о готовности РФ предоставить Нидерландам данные по MH17

«Могу сказать, что те данные, которые Россия собрала вскоре после этого инцидента, РФ была готова изначально предоставить той совместной международной группе, которая занималась расследованием этого инцидента, в том числе это касалось и данного аспекта, о котором вы упомянули», — приводит его слова «РИА Новости».
Известия вчера в 06:16
Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк проведёт Новый год в клинике

Известно, что родные очень просили забрать Анастасию на несколько дней домой, чтобы она встретила праздники с семьёй.
Газета Кемерова вчера в 15:32
Шоу-бизнес

Ради новой жены Александр Цекало выкупил фамилию у бывшей

Александр Цекало с молодой женой планируют ребенка.
StarHit.ru вчера в 02:00
Армия и оружие

Боевики попытались атаковать российскую авиабазу Хмеймим

Боевики попытались атаковать российскую авиабазу Хмеймим в Сирии, сообшил руководитель Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Юрий Боренков.
РИА Новости вчера в 14:05
Происшествия

Авиабомба времен войны вывезена из центра Севастополя

В понедельник, 23 декабря, в историческом центре Севастополя рабочие обнаружили немецкую авиационную бомбу времен Великой Отечественной войны.
Вести.Ru вчера в 15:33
Происшествия

В детсаду в Копейске отравились дети и воспитатель

Российская газета вчера в 03:50
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Из Санкт-Петербурга в Крым отправился первый поезд

Из Санкт-Петербурга в Крым отправился первый поезд. В пути он будет находиться 43 с половиной часа.
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Общество

«Ъ»: в России утвердили новые правила экзамена на водительские права

Премьер-министр Дмитрий Медведев поставил подпись под постановлением об изменении правил приема экзамена на водительские права.
Газета.Ru вчера в 19:44
Шоу-бизнес

Мужу Заворотнюк заблокировали счета

Налоговая служба Санкт-Петербурга приняла решение заблокировать финансовые операции в одном из банков России супругу Анастасии Заворотнюк фигуристу Петру Чернышеву, пишет Телеграм-канал Mash.
Вести Подмосковья вчера в 04:34
Шоу-бизнес

Светлана Ходченкова прокомментировала роман с Семеном Слепаковым

Хотя о возможном романе звезд активно заговорили после премии «Человек года», некоторые утверждают — чувства между Светланой и Семеном вспыхнули намного раньше.
StarHit.ru вчера в 16:00
Политика

Демократы допустили новые обвинения Трампа в рамках импичмента

В рамках импичмента демократы в конгрессе США могут предъявить американскому президенту Дональду Трампу новые обвинения.
Известия вчера в 17:49
Политика

Медведев поручил ответить на санкции против «Северного потока-2»

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев в ходе совещания с вице-премьерами поручил проработать меры в ответ на санкции США против строительства газопровода «Северный поток-2».
Росбалт вчера в 07:15
Авто

В России отзывают почти 80 тысяч Renault Kaptur

За рулем Кубань вчера в 05:01
Транспорт

Правительство ограничит водителям фур и автобусов время езды за рулем

По вине водителей автобусов произошло 5,8 тыс.
РБК вчера в 15:07
Политика

Пушков объяснил желание генсека НАТО встретиться с Путиным

Российский сенатор Алексей Пушков озвучил мотивы генсека НАТО Йенса Столтенберга, который высказал желание встретиться с российским лидером Владимиром Путиным.
Российская газета вчера в 21:56
Политика

Глава «Нафтогаза» предположил невыполнение обещаний России по транзиту

Исполнительный директор компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко в интервью телеканалу Hromadske заявил, что есть определенный риск, что Киев отзовет все свои иски против «Газпрома», а Россия затем откажется от транзита газа через Украину.
РБК вчера в 17:23
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РИА Новости вчера в 23:48
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Исполнитель главной роли в экранизации комиксов DC "Бэтмен" Роберт Паттинсон признался, что устал от вопросов по поводу фильма и описал свой план действий в случае провала.
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Журналистка издания Baza пожаловалась в СКР на избиение силовиками

Никитина просит провести проверку по факту применения насилия «неизвестным сотрудником правоохранительных органов».
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Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта, в которую входят 27 российских авиакомпаний, предупредила Минтранс о возможном срыве полетов в новогодние праздники.
Ведомости вчера в 16:54
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Ротенберг раскрыл причины ночного звонка Путину о Крымском мосте

Владелец компании "СГМ Мост" Аркадий Ротенберг сообщил, что причиной ночного звонка президенту России Владимиру Путину стал доклад о завершении морской операции по установке арки железнодорожной части Крымского моста.
РИА Новости вчера в 08:54
Здоровье

Больше всего россиян умирает 1 января

Дополнительно с 1 по 17 января в стране умирает 9 тыс человек — 7 тыс мужчин и 2 тыс женщин.
Krasnoyarskmedia.ru вчера в 06:10
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