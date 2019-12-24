В ряде российских регионов более 30 процентов собак заражены эхинококкозом. Причем, речь идет не только о животных, у которых нет хозяина, но и о домашних питомцах. Об этом "Российской газете" рассказали в Роспотребнадзоре.

с чего всё началось

Более трети собак в нескольких регионах России заражены эхинококкозом. Это заболевание может представлять смертельную угрозу для человека. Об этом "Российской газете" рассказали в Роспотребнадзоре.

Роспотребнадзор предупредил о передающемся от собак заболевании

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