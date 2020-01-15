Здоровье

РИА НовостиРИА НовостиРоспотребнадзор заявил об угрозе распространения птичьего гриппа

По Европе быстро перемещается штамм вируса птичьего гриппа H5N8, который может попасть на территорию России вместе с перелетными птицами. Об этом рассказали "Известиям" в Роспотребнадзоре. В ведомстве уточнили, что вспышки этого вируса повсеместно были ликвидированы еще весной 2019 года.
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с чего всё началось

Птица несчастья: атаковавший Европу грипп опасен для России

России угрожает штамм вируса птичьего гриппа H5N8. Он быстро перемещается по Европе, и в нашу страну его легко могут занести перелетные птицы. Ученые предупреждают, что патоген стремительно мутирует и может привести к заражению людей.
Известиявчера в 16:01

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Новый птичий вирус из Европы может мутировать и стать опасным для человека

Телеканал 360°вчера в 17:50

Роспотребнадзор заявил об угрозе распространения птичьего гриппа

РИА Новостивчера в 20:06

Роспотребнадзор предупредил о новой вспышке птичьего гриппа

РБКвчера в 19:45

В России озаботились атаковавшим Европу опасным вирусом

Lenta.ruвчера в 19:40

Роспотребнадзор предупредил россиян об угрозе птичьего гриппа H5N8

Российская газетавчера в 21:51

«Известия»: России угрожает штамм вируса птичьего гриппа H5N8

ТАССвчера в 17:44

Роспотребнадзор предупредил о распространении птичьего гриппа

Известиявчера в 16:57
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Экономика

Цены на сигареты повышаются в России

Крупнейшие табачные компании, работающие в РФ, повысили максимальные розничные цены на сигареты с октября 2019 по январь 2020 года, сообщает РИА Новости.
Народные новости 13 января в 20:05
Шоу-бизнес

31-летняя Мэрилин Керро стала мамой во второй раз

Прошедшим летом Мэрилин Керро объявила о второй беременности. Вечером 14 января эстонская ведьма сообщила поклонникам, что родила дочь.
Woman.ru вчера в 12:36
Происшествия

В США 60 человек пострадали после сброса авиатоплива на школы

РИА Новости вчера в 20:59
Политика

NYT показала видео возможного попадания двух ракет в Boeing в Иране

РИА Новости вчера в 23:24
Политика

Лавров рассказал о поэтапном отказе российской экономики от доллара

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва продолжает проводить линию по отказу от расчетов в долларах США.
Известия 00:04
Политика

Спикер парламента Ливии сообщил о завершении перемирия с ПНС

Спикер заседающей на востоке страны Палаты представителей Ливии Агила Салех, которая относится к сторонникам Ливийской национальной армии (ЛНА) маршала Халифы Хафтара уведомил, что перемирие окончено.
Газета.Ru вчера в 19:17
Энергетика

В Белоруссии высказались о премиях российским нефтяным компаниям

Первый белорусский вице-премьер Дмитрий Крутой заявил, что Минск считает экономически нецелесообразным и бессмысленным платить премии российским нефтяным компаниям в прежних объёмах.
RT на русском вчера в 06:43
Политика

Путин огласит ежегодное послание Федеральному собранию

Президент России Владимир Путин в среду огласит послание Федеральному собранию, в ходе которого глава государства традиционно излагает свою оценку положения дел в стране и видение основных задач на перспективу.
ТАСС вчера в 16:01
Шоу-бизнес

Отец Меган Маркл выразил готовность дать показания против нее в суде

REGNUM вчера в 19:32
Автоспорт

Экипаж Каргинова выиграл девятый этап «Дакара»

Экипаж команды «КамАЗ-Мастер» под управлением Андрея Каргинова выиграл девятый этап ралли-рейда «Дакара-2020».
Metaratings вчера в 09:21
Футбол

В. Березуцкий: «Слуцкий предлагал работу в „Рубине“»

Бывший игрок ЦСКА Василий Березуцкий не исключил, что может стать помощником Леонида Слуцкого в «Рубине».У меня сейчас половина вещей в Нидерландах, половина в России.
Soccer.ru 00:23
Происшествия

В порту Махачкалы произошло задымление на иранском сухогрузе

РИА Новости 00:08
Хоккей

Малкин набрал три очка в матче «Питтсбурга» и «Миннесоты»

На сегодняшний день «Питтсбург» занимает четвёртое место в турнирной таблице НХЛ, в активе команды 63 очка после 46 матчей.
REGNUM 00:32
Происшествия

СК завел дело об убийстве после смерти ребенка от ранения на Урале

Следственный комитет России возбудил уголовное дело после смерти семилетнего мальчика, который получил ранение в голову и спустя полгода скончался, не приходя в сознание.
Российская газета вчера в 04:05
Происшествия

Две квартиры пострадали при взрыве газа в жилом доме в Уфе

При взрыве бытового газа в многоквартирном двухэтажном жилом доме в Уфе повреждения получили две квартиры.
RT на русском вчера в 23:24
Политика

Украинский посол в США заявил о «химии» между Зеленским и Трампом

Посол Украины в США Владимир Ельченко заявил, что отношения двух стран очень теплые.
Известия вчера в 23:05
Происшествия

В Германии прошли обыски у заподозренных в терроризме чеченцев

В нескольких федеральных землях Германии прошли полицейские обыски, направленные против «чеченцев из исламистской среды», сообщила на своей странице в Twitter прокуратура Берлина.
РБК вчера в 07:01
Происшествия

Бастрыкин назвал заказчика убийства следователя Евгении Шишкиной

Александр Иванович, одним из самых дерзких преступлений последнего времени стало убийство следователя органов внутренних дел Евгении Шишкиной.
Российская газета вчера в 09:00
Общество

ВЦИОМ: Треть россиян устала от новогодних каникул

Каждый третий россиянин (33 процента опрошенных) сообщил, что устал от длительных новогодних каникул, которые продолжались с 1 по 8 января.
Российская газета вчера в 08:28
Космос

Что-то пошло не так: почему не сбылся прогноз о колонизации Марса

НТВ 13 января в 08:45
Армия и оружие

По военной базе США в Ираке нанесли ракетный удар

Lenta.ru вчера в 15:42
Культура

Финал «Ведьмака» от Netflix не будет отличаться от книг

Лорен Хиссрих Судя по всему, как и сообщалось ранее, Netflix не собирается снимать адаптацию видеоигр CD Projekt RED, которые продолжали сюжет Сапковского, хотя писатель постоянно открещивался от виртуального наследия своих соотечественников.
Игромания.ру 13 января в 10:23
Общество

Меган Маркл отказалась слушать Елизавету II

Жена принца Гарри, герцогиня Сассекская Меган Маркл не стала слушать королеву Елизавету II на совете британской королевской семьи.
Известия вчера в 18:23
Экономика

Минфин внесет в правительство законопроект о новых пенсиях

Минфин планирует в марте внести в правительство законопроект о создании новой накопительной пенсионной системы (гарантированный пенсионный план, ГПП).
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Экономика

Подешевевшие зерно и свинина испортили настроения российских аграриев

Одной из главных причин, почему оценки состояния отрасли ухудшились, стали негативные финансовые результаты в ряде основных секторов АПК в 2019 году, пояснил руководитель группы по обслуживанию компаний агропромышленного бизнеса и потребительского сектора российского офиса Deloitte Ринат Хасанов.
РБК вчера в 16:00
Армия и оружие

В Судане подавили вооруженный мятеж

Вооруженный мятеж сотрудников разведки Судана был подавлен суданскими силовиками, сообщает портал Al-Mashhad со ссылкой на заявление Службы общей разведки страны.
REGNUM вчера в 18:41
Футбол

Новым главным тренером «Барселоны» стал Кике Сетьен

Pravda.Ru вчера в 01:41
Политика

США сохранят пошлины на китайские товары до президентских выборов

США намерены сохранить существующие пошлины на товары из Китая до следующих выборов президента страны, сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники.
Газета.Ru вчера в 14:11
Общество

Минфин согласился на появление в России частных судебных приставов

Российские власти проработают внедрение института частных судебных приставов, которые смогут заниматься взысканиями долгов в пользу бизнеса.
РБК вчера в 16:00
Общество

РЖД предлагают удвоить штрафы для пьющих и курящих в поездах

РЖД хотят в два раза увеличить штрафы за курение и распивание спиртного в поездах.
МР7.ру вчера в 10:28
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