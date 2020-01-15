Здоровье

ИзвестияИзвестияРоспотребнадзор предупредил о распространении птичьего гриппа

России угрожает штамм вируса птичьего гриппа H5N8, который, в частности, могут занести перелетные птицы. Пока он зафиксирован в Венгрии, Польше и Словакии.
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с чего всё началось

Птица несчастья: атаковавший Европу грипп опасен для России

России угрожает штамм вируса птичьего гриппа H5N8. Он быстро перемещается по Европе, и в нашу страну его легко могут занести перелетные птицы. Ученые предупреждают, что патоген стремительно мутирует и может привести к заражению людей.
Известия16:01

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Роспотребнадзор предупредил о распространении птичьего гриппа

Известия16:57

«Известия»: России угрожает штамм вируса птичьего гриппа H5N8

ТАСС17:44

Роспотребнадзор предупредил о новой вспышке птичьего гриппа

РБК19:45

В России озаботились атаковавшим Европу опасным вирусом

Lenta.ru19:40

Новый птичий вирус из Европы может мутировать и стать опасным для человека

Телеканал 360°17:50

СМИ: России угрожает штамм вируса птичьего гриппа H5N8

Московский Комсомолец18:10

«Известия»: атаковавший Европу птичий грипп угрожает России

Газета.Ru18:27
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Общество

Рефинансировать ипотеку с использованием маткапитала станет легче

Заместитель председателя Государственной Думы Ирина Яровая внесла на рассмотрение своих коллег по нижней палате парламента законопроект, упрощающий процедуру перехода на ипотеку с более выгодными условиями для семей, которые использовали при покупке жилья материнский капитал.
Российская газета вчера в 04:08
Здоровье

В Китае умерла студентка, пять лет питавшаяся рисом и чили

Китайская студентка, на протяжении пяти лет питавшаяся только рисом и маринованными перцами чили, скончалась от истощения, сообщило издание South China Morning Post.
РИА Новости 10:15
Происшествия

Голунов признан потерпевшим по делу о превышении полномочий полицией

Журналист Иван Голунов признан потерпевшим по делу о превышении должностных полномочий сотрудниками полиции.
RT на русском 08:52
Технологии

Стали известны цены на Spotify в России

Приложение предоставляет трёхмесячный бесплатный пробный период. С рекламой использование сервиса бесплатно.
ToDay News Ufa 19:13
Политика

Путин обратится с посланием к Федеральному собранию

Президент России Владимир Путин 15 января обратится с посланием к Федеральному собранию, сообщила пресс-служба Кремля.
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Дубль Овечкина обеспечил победу «Вашингтона» над «Каролиной»

Клуб "Вашингтон Кэпиталз" обыграл на своем льду "Каролину Харрикейнз" в матче регулярного чемпионата национального чемпионата (НХЛ).
МК-Спорт 02:34
Политика

В Иране рассказали о втором самолете в небе во время крушения Boeing

РЕН ТВ вчера в 16:15
Здоровье

Минздрав разъяснил приказ о гериатрической помощи

«Порядком не предусмотрено ограничений для оказания ВМП в соответствии с возрастом пациента»,— говорится в сообщении, где отмечается, что порядок организации оказания высокотехнологичной медицинской помощи утвержден приказом Минздрава в декабре 2019 года.
Коммерсантъ вчера в 05:50
Экономика

Почему мировой долг достиг рекордных $253 трлн

Мировой долг обновил исторический максимум и достиг $253 трлн, или 322% глобального ВВП.
RT на русском 12:34
Наука

Археологи объяснили поворот неолитических зданий против часовой стрелки

Регулярные неолитические поселения Центральной и Восточной Европы возводились по строгим линиям, которые неизменно отклонялись против часовой стрелки.
Naked Science вчера в 01:32
Политика

Госдеп США пригрозил Ираку санкциями в случае покупки российских С-400

Вашингтон может ввести санкции в отношении Ирака в случае закупки республикой российских зенитно-ракетных комплексов С-400.
REGNUM 15:34
Футбол

«Зенит» вошел в топ-30 клубов Европы по доходам

Санкт-петербургский "Зенит" в шестой раз подряд вошел в топ-30 футбольных клубов Европы по доходам в исследовании аудиторской компании Deloitte.
Газета.Ru 13:33
Хоккей

Малкин забросил шайбу в ворота «Миннесоты» и набрал 45-е очко в сезоне

Идёт первый период, хозяева ведут в счёте – 1:0. На 8-й минуте встречи заброшенной шайбой отличился российский форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин, реализовавший численное преимущество.
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Хоккей

Бекстрем подписал новый контракт с «Вашингтоном» на 46 млн долларов

Бекстрем подписал новое соглашение со сроком на пять лет, по которому заработает 46 миллионов долларов США.
Советский спорт 08:20
Происшествия

В ДТП с электроопорой в Улан-Удэ погиб один человек

Байкал-Daily 19:15
Экономика

На Украине задумали «порезать» газотранспортную систему на металлолом

Газотранспортную систему (ГТС) Украины придется «порезать» на металлолом, поскольку страна не нуждается в таком объеме мощностей, которые есть сейчас.
Lenta.ru 04:41
Экономика

В ЦБ разъяснили схему перевода накоплений в новую пенсионную систему

В Центробанке рассказали о механизме перевода накоплений в новую пенсионную систему.
Мойка78 12 января в 01:20
Происшествия

В Испании прогремел взрыв на нефтехимическом заводе

Мощный взрыв прогремел на нефтехимическом заводе в провинции Таррагона (автономное сообщество Каталония) в Испании, сообщила служба гражданской защиты женералитета.
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Политика

Спикер парламента Ливии сообщил о завершении перемирия с ПНС

Газета.Ru 19:17
Общество

Отец Меган Маркл может выступить против нее в суде

Московский Комсомолец 18:50
Футбол

В. Березуцкий рассказал, как в Нидерландах относятся к России и США

Бывший тренер «Витесса» Василий Березуцкий рассказал, как в Нидерландах относятся к России и США.
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Гаджеты

Apple выпустит все модели iPhone 5G в 2020 году

Все новые iPhone с полноценной поддержкой 5G будут выпущены во второй половине 2020 года, об этом сообщил аналитик по продукции Apple Минг-Чи Куо.
ФАН вчера в 03:16
Гаджеты

Qualcomm снижает цены на Snapdragon 765 для борьбы с MediaTek

По данным аналитика из Tianfeng International, в Qualcomm изначально рассчитывали на более высокие продажи своего Snapdragon 765 5G, но низкий спрос на чип заставил компанию снижать стоимость процессора.
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Хоккей

«Ак Барс» побеждает «Амур» в серии буллитов

ГЛАС.RU 13:44
Политика

Володин призвал Польшу извиниться перед евреями

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что руководителям современной Польши должно «принести извинения евреям и всему миру» за то, что атмосфера в стране перед Второй мировой войной и позиция руководства того периода подогревали антисемитские настроения в обществе и создавали почву для последующего массового уничтожения евреев.
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Экономика

Минтруд: рост зарплат по итогам 2020 года составит 2,3%

В целом в 2020 году по стране рост заработных плат действительно может составить около 2,3-2,5%, однако даже при низкой инфляции (в 2020 году ее прогнозируют в районе 3%) это не такая большая величина, чтобы сказаться на доходах россиян, резюмирует Павел Сигал, первый вице президент "Опоры России".
Газета.Ru 08:36
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Украина планирует отправить военных в поддержку миссии НАТО в Ираке

Украина готова стать операционным партнером Североатлантического альянса и направить военных в Ирак, заявил вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба во время встречи с заместителем генсека НАТО по вопросам операций Джоном Манзою.
Газета.Ru 13:35
Происшествия

Житель Забайкалья признался в убийстве и расчленении читинки

Известия 03:52
Политика

Трамп осудил Apple за отказ разблокировать телефоны преступников

Президент США Дональд Трамп раскритиковал Apple за то, что компания отказывается разблокировать телефоны преступников для содействия следствию.
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Общество

СКР назвал грабеж мотивом убийства российских журналистов в ЦАР

Коммерсантъ 12 января в 16:30
Как работают Яндекс.Новости?
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