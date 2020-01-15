России угрожает штамм вируса птичьего гриппа H5N8. Он быстро перемещается по Европе, и в нашу страну его легко могут занести перелетные птицы. Ученые предупреждают, что патоген стремительно мутирует и может привести к заражению людей.

с чего всё началось

России угрожает штамм вируса птичьего гриппа H5N8, который, в частности, могут занести перелетные птицы. Пока он зафиксирован в Венгрии, Польше и Словакии.

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