Здоровье
ИзвестияРоспотребнадзор предупредил о распространении птичьего гриппа
России угрожает штамм вируса птичьего гриппа H5N8, который, в частности, могут занести перелетные птицы. Пока он зафиксирован в Венгрии, Польше и Словакии.
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с чего всё началось
России угрожает штамм вируса птичьего гриппа H5N8. Он быстро перемещается по Европе, и в нашу страну его легко могут занести перелетные птицы. Ученые предупреждают, что патоген стремительно мутирует и может привести к заражению людей.Известия16:01
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Общество
Рефинансировать ипотеку с использованием маткапитала станет легче
Заместитель председателя Государственной Думы Ирина Яровая внесла на рассмотрение своих коллег по нижней палате парламента законопроект, упрощающий процедуру перехода на ипотеку с более выгодными условиями для семей, которые использовали при покупке жилья материнский капитал.
Здоровье
В Китае умерла студентка, пять лет питавшаяся рисом и чили
Китайская студентка, на протяжении пяти лет питавшаяся только рисом и маринованными перцами чили, скончалась от истощения, сообщило издание South China Morning Post.
Происшествия
Голунов признан потерпевшим по делу о превышении полномочий полицией
Журналист Иван Голунов признан потерпевшим по делу о превышении должностных полномочий сотрудниками полиции.
Технологии
Стали известны цены на Spotify в России
Приложение предоставляет трёхмесячный бесплатный пробный период. С рекламой использование сервиса бесплатно.
Политика
Путин обратится с посланием к Федеральному собранию
Президент России Владимир Путин 15 января обратится с посланием к Федеральному собранию, сообщила пресс-служба Кремля.
Хоккей
Дубль Овечкина обеспечил победу «Вашингтона» над «Каролиной»
Клуб "Вашингтон Кэпиталз" обыграл на своем льду "Каролину Харрикейнз" в матче регулярного чемпионата национального чемпионата (НХЛ).
Политика
В Иране рассказали о втором самолете в небе во время крушения Boeing
Здоровье
Минздрав разъяснил приказ о гериатрической помощи
«Порядком не предусмотрено ограничений для оказания ВМП в соответствии с возрастом пациента»,— говорится в сообщении, где отмечается, что порядок организации оказания высокотехнологичной медицинской помощи утвержден приказом Минздрава в декабре 2019 года.
Экономика
Почему мировой долг достиг рекордных $253 трлн
Мировой долг обновил исторический максимум и достиг $253 трлн, или 322% глобального ВВП.
Наука
Археологи объяснили поворот неолитических зданий против часовой стрелки
Регулярные неолитические поселения Центральной и Восточной Европы возводились по строгим линиям, которые неизменно отклонялись против часовой стрелки.
Политика
Госдеп США пригрозил Ираку санкциями в случае покупки российских С-400
Вашингтон может ввести санкции в отношении Ирака в случае закупки республикой российских зенитно-ракетных комплексов С-400.
Футбол
«Зенит» вошел в топ-30 клубов Европы по доходам
Санкт-петербургский "Зенит" в шестой раз подряд вошел в топ-30 футбольных клубов Европы по доходам в исследовании аудиторской компании Deloitte.
Хоккей
Малкин забросил шайбу в ворота «Миннесоты» и набрал 45-е очко в сезоне
Идёт первый период, хозяева ведут в счёте – 1:0. На 8-й минуте встречи заброшенной шайбой отличился российский форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин, реализовавший численное преимущество.
Хоккей
Бекстрем подписал новый контракт с «Вашингтоном» на 46 млн долларов
Бекстрем подписал новое соглашение со сроком на пять лет, по которому заработает 46 миллионов долларов США.
Происшествия
В ДТП с электроопорой в Улан-Удэ погиб один человек
Экономика
На Украине задумали «порезать» газотранспортную систему на металлолом
Газотранспортную систему (ГТС) Украины придется «порезать» на металлолом, поскольку страна не нуждается в таком объеме мощностей, которые есть сейчас.
Экономика
В ЦБ разъяснили схему перевода накоплений в новую пенсионную систему
В Центробанке рассказали о механизме перевода накоплений в новую пенсионную систему.
Происшествия
В Испании прогремел взрыв на нефтехимическом заводе
Мощный взрыв прогремел на нефтехимическом заводе в провинции Таррагона (автономное сообщество Каталония) в Испании, сообщила служба гражданской защиты женералитета.
Общество
Отец Меган Маркл может выступить против нее в суде
Футбол
В. Березуцкий рассказал, как в Нидерландах относятся к России и США
Бывший тренер «Витесса» Василий Березуцкий рассказал, как в Нидерландах относятся к России и США.
Гаджеты
Apple выпустит все модели iPhone 5G в 2020 году
Все новые iPhone с полноценной поддержкой 5G будут выпущены во второй половине 2020 года, об этом сообщил аналитик по продукции Apple Минг-Чи Куо.
Гаджеты
Qualcomm снижает цены на Snapdragon 765 для борьбы с MediaTek
По данным аналитика из Tianfeng International, в Qualcomm изначально рассчитывали на более высокие продажи своего Snapdragon 765 5G, но низкий спрос на чип заставил компанию снижать стоимость процессора.
Хоккей
«Ак Барс» побеждает «Амур» в серии буллитов
Политика
Володин призвал Польшу извиниться перед евреями
Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что руководителям современной Польши должно «принести извинения евреям и всему миру» за то, что атмосфера в стране перед Второй мировой войной и позиция руководства того периода подогревали антисемитские настроения в обществе и создавали почву для последующего массового уничтожения евреев.
Экономика
Минтруд: рост зарплат по итогам 2020 года составит 2,3%
В целом в 2020 году по стране рост заработных плат действительно может составить около 2,3-2,5%, однако даже при низкой инфляции (в 2020 году ее прогнозируют в районе 3%) это не такая большая величина, чтобы сказаться на доходах россиян, резюмирует Павел Сигал, первый вице президент "Опоры России".
Армия и оружие
Украина планирует отправить военных в поддержку миссии НАТО в Ираке
Украина готова стать операционным партнером Североатлантического альянса и направить военных в Ирак, заявил вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба во время встречи с заместителем генсека НАТО по вопросам операций Джоном Манзою.
Политика
Трамп осудил Apple за отказ разблокировать телефоны преступников
Президент США Дональд Трамп раскритиковал Apple за то, что компания отказывается разблокировать телефоны преступников для содействия следствию.
Общество