Роспотребнадзор предупредил о росте болезней после КТ-исследований
Смотрите также
Дело старших сестёр Хачатурян будет рассмотрено судом присяжных
Росгвардия прокомментировала потасовку в парке Горького в День ВДВ
Два российских выпускника сдали ЕГЭ на 400 баллов в 2020 году
СК предъявил обвинение владельцу алтайской турбазы, где погибла семья
В правительстве создана рабочая группа по ситуации в Усолье-Сибирском
Иммунный ответ организма на COVID-19 может разрушать легкие больных
«Ъ» сообщил о планах государства забрать у нефтяников 200 млрд рублей
Рэпер Энди Картрайт собирался уйти от жены к любовнице перед гибелью
В Абхазии опасаются вспышки COVID-19 из-за открытия границы с Россией
Роспотребнадзор сообщил о появлении в России тропических клопов
Из больницы в Каменск-Шахтинском хотят уволиться все врачи
Польша наложила на «Газпром» максимальный штраф за «Северный поток-2»
Депутат из Свердловской области задекларировал доход в четыре копейки
Мантуров сообщил о решении проблем с компонентами «Арматы»
Рошаль назвал пандемию коронавируса репетицией биологической войны
Сергей Фургал отказался от своего адвоката Бориса Кожемякина
Мишустин снизил первоначальный взнос по льготной ипотеке до 15%
Польша наложила на «Газпром» максимальный штраф за «Северный поток-2»
Росгвардия прокомментировала потасовку в парке Горького в День ВДВ
В России запретили пополнять анонимные электронные кошельки наличными
Депутат из Свердловской области задекларировал доход в четыре копейки
Сергей Фургал отказался от своего адвоката Бориса Кожемякина
«Ъ» сообщил о планах государства забрать у нефтяников 200 млрд рублей
Хакеры получили информацию об 1 млн московских автомобилистов
Роспотребнадзор предупредил о росте болезней после КТ-исследований
Дело старших сестёр Хачатурян будет рассмотрено судом присяжных
Forbes составил рейтинг богатейших российских звезд
Первый полет корабля Crew Dragon на МКС завершился успешно
Роспотребнадзор сообщил о появлении в России тропических клопов
Рошаль назвал пандемию коронавируса репетицией биологической войны
Массовые КТ-исследования могут вызвать рост числа болезней от облучения, предупреждает Роспотребнадзор.В источнике
Подробнее о событии
В Роспотребнадзоре рассказали об опасности роста числа КТ-исследований
Телеканал Санкт-Петербург04:34