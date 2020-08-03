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BFM.ru
BFM.ru

Роспотребнадзор предупредил о росте болезней после КТ-исследований

Массовые КТ-исследования могут вызвать рост числа болезней от облучения, предупреждает Роспотребнадзор.В источнике
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Телеканал Санкт-Петербург

В Роспотребнадзоре рассказали об опасности роста числа КТ-исследований

Телеканал Санкт-Петербург04:34
Фонтанка.Ру

«Дополнительное облучение населения». Роспотребнадзор предупреждает об опасности роста КТ-исследований в Петербурге

Фонтанка.Ру04:18
ТАСС

Роспотребнадзор предупредил о возможности роста заболеваний от облучения из-за массовых КТ

ТАСС02:54
REGNUM

Роспотребнадзор: заболеваемость от облучения может расти из-за массовых КТ

REGNUM03:57
РИА Новости

Роспотребнадзор предупредил об опасности роста числа КТ-исследований

РИА Новости03:28
Невские Новости

Эксперт радиационной безопасности рассказал о надежности КТ-исследований

Невские Новости05:16
Интерфакс

Роспотребнадзор заявил об опасности массового проведения КТ из-за коронавируса

Интерфакс02:53

Дело старших сестёр Хачатурян будет рассмотрено судом присяжных

Уголовное дело двух старших сестёр Хачатурян, обвиняемых в убийстве своего отца, будет рассмотрено судом с участием коллегии присяжных, сообщили в Мосгорсуде по итогам предварительных слушаний.
Дело старших сестёр Хачатурян будет рассмотрено судом присяжных
RT на русском05:16
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Законопроект о пороге налогообложения вкладов внесен в Госдуму

Москва, 3 августа 2020, 00:00 — REGNUM Законопроект о дополнительных требованиях к счетам, налог на доходы с процентов которых составит 13%, внесли в Госдуму депутаты фракции ЛДПР во главе с Игорем Лебедевым и Ярославом Ниловым.
REGNUM17:00
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Польша наложила на «Газпром» максимальный штраф за «Северный поток-2»

Причиной для наложения столь крупного штрафа стал отказ «Газпрома» предоставить UOKiK запрошенные регулятором данные о контрактах, заключенных его «дочкой» Nord Stream 2 с европейскими компаниями, финансирующими строительство газопровода «Северный поток-2».
РБК02:43
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