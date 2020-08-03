с чего всё началось

Массовые КТ-исследования могут вызвать рост числа болезней от облучения, предупреждает Роспотребнадзор.

Роспотребнадзор предупредил о росте болезней после КТ-исследований

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