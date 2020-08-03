Будьте в Плюсе
Главное
Общество
США
Общество
Интересное
Общество
Политика
Общество
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Общество
BFM.ru
BFM.ru

Роспотребнадзор предупредил о росте болезней после КТ-исследований

Массовые КТ-исследования могут вызвать рост числа болезней от облучения, предупреждает Роспотребнадзор.В источнике
С чего всё началось
Как сообщает
 пресс-служба Роспотребнадзора, ученые из Санкт-Петербургского НИИ радиационной гигиены имени профессора П.В.Рамзаева начинают проект по сбору данных о количестве выполненных КТ-исследований в регионах России.
РБК05:47
Подробнее о событии
Национальная служба новостей

Онколог опроверг заявление Роспотребнадзора о росте заболеваний из-за массовых КТ

Национальная служба новостей06:55
Телеканал Санкт-Петербург

В Роспотребнадзоре рассказали об опасности роста числа КТ-исследований

Телеканал Санкт-Петербург04:34
ТАСС

Роспотребнадзор предупредил о возможности роста заболеваний от облучения из-за массовых КТ

ТАСС02:54
Невские Новости

Роспотребнадзор рассказал об опасности роста числа КТ-исследований легких

Невские Новости03:45
РИА Новости

Роспотребнадзор предупредил об опасности роста числа КТ-исследований

РИА Новости03:28
News.ru

Роспотребнадзор предупредил о вероятном росте заболеваний из-за массовых КТ

News.ru03:18
Фонтанка.Ру

«Дополнительное облучение населения». Роспотребнадзор предупреждает об опасности роста КТ-исследований в Петербурге

Фонтанка.Ру04:18
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

ПФР обошёл по прибыльности инвестиций частные пенсионные фонды

Москва, 3 августа 2020, 11:15 — REGNUM Доход государственной управляющей компании ВЭБ (УК ВЭБ) от инвестирования пенсионных накоплений за 2019 год оказался выше среднего дохода, полученного от инвестирования негосударственными пенсионными фондами.
REGNUM04:15
110
Реклама

Препарат «Спинраза» могут включить в перечень жизненно важных лекарств

Комиссия Минздрава рекомендовала включить препарат "Спинраза" (нусинерсен) для лечения спинальной мышечной атрофии в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов на следующий год.
РИА Новости06:06
Реклама
Реклама

В Свердловской области самоизоляцию продлили для граждан старше 65 лет

Губернатор Свердловской области продлил режим самоизоляции для пожилых старше 65 лет и граждан с хроническими заболеваниями до 10 августа, передает РИА "Новости" со ссылкой на оперштаб региона.
Газета.Ru06:13
115

Кравчук считает возможным пересмотр минских соглашений

Минские соглашения могут быть пересмотрены или подвержены сомнениям, заявил глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации в Донбассе, первый президент Украины Леонид Кравчук.
Коммерсантъ07:33
Реклама
Реклама
Реклама