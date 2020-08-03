Роспотребнадзор предупредил о росте болезней после КТ-исследований
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Массовые КТ-исследования могут вызвать рост числа болезней от облучения, предупреждает Роспотребнадзор.В источнике
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Онколог опроверг заявление Роспотребнадзора о росте заболеваний из-за массовых КТ
Национальная служба новостей06:55
В Роспотребнадзоре рассказали об опасности роста числа КТ-исследований
Телеканал Санкт-Петербург04:34