с чего всё началось

Массовые КТ-исследования могут вызвать рост числа болезней от облучения, предупреждает Роспотребнадзор.

Роспотребнадзор предупредил о росте болезней после КТ-исследований

Футбол Спортивный директор «Боруссии» Д: слова Хёнесса звучат высокомерно Спортивный директор дортмундской «Боруссии» Михаэль Цорк прокомментировал слова почётного президента мюнхенской «Баварии» Ули Хёнесса, который ранее раскритиковал трансферную политику «шмелей».

Общество Минздрав РФ подстрахует российских туристов в Абхазии койками в Сочи Минздрав России готовится оказывать помощь туристам в случае, если они заразятся коронавирусом в Абхазии, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Футбол Мосгорсуд отменил приговор Кокорину и Мамаеву Мосгорсуд в понедельник отменил приговор Пресненского суда по делу футболистов Кокорина и Мамаева и начал зачитывать новое постановление. 63

Политика МИД РФ заявил послу Белоруссии о безосновательном задержании россиян МИД РФ заявил послу Белоруссии в России Владимиру Семашко о безосновательности задержания 33 россиян в республике, Москва настаивает на объективном совместном расследовании, сообщает российское внешнеполитическое ведомство. 164

Наука Маск разрабатывает мозговой имплант для помощи инвалидам Помимо заявленных функций, чипы, вживленные в мозг, помогут людям, которые частично утратили некоторые функции организма, например, парализованные люди смогут передвигаться самостоятельно, если амбициозные планы Маска претворятся в жизнь. 103

Экономика Медианная зарплата в России составила менее 35 тыс. рублей Москва, 3 августа 2020, 08:33 — REGNUM Медианная заработная плата составляет в России 34,6 тыс. рублей, при этом 7,2% работников получают более 100 тыс. рублей в месяц, а 9,9% — менее 15 тыс. рублей. 3,4K

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Экономика Россия объявила о денонсации налогового соглашения с Кипром Россия объявила о денонсации налогового соглашения с Кипром — Минфин РФ утверждает, что встречные предложения Кипра оказались неприемлемыми. 593

Авто Shelby American примет современные GT350 и GT500 в семью Исправить положение помогут пакеты Carroll Shelby Signature Edition, выпущенные фирмой Shelby American к 55-летию фастбэка GT350.

Армия и оружие На Украине создали новое формирование для ведения «освободительной войны» Киев, 3 августа 2020, 11:20 — REGNUM Под Киевом состоялся форум националистов, на котором было создано формирование для подготовки армии к «освободительной войне».

Экономика Результат отказа Швеции от карантина превзошел ожидания Результат отказа Швеции от жестких карантинных мер, ставший предметом спора экономистов по всему миру, превзошел ожидания экспертов.

Происшествия Адвокат историка Соколова стал защитником вдовы рэпера Картрайта Адвокат обвиняемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко историка Олега Соколова Сергей Лукьянов будет представлять интересы вдовы украинского рэпера Энди Картрайта (настоящее имя - Александр Юшко) Марины Кохал, которую обвинили в его убийстве. 3

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Авто General Motors показал новый агрегат V8 для старых моделей Мотор модели 350 (рабочий объём в кубических дюймах) прежде можно было купить лишь восстановленным на предприятии, а теперь 5,7-литровый V8 доступен в состоянии нового двигателя и на 100 % состоит из новых деталей и компонентов. 2

Политика Российские военные базы появятся в 6 странах Африки В распоряжении немецких СМИ оказался документ министерства иностранных дел Германии, в котором говорится о возможном создании Россией шести военных баз на территории африканских государств. 29