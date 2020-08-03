Общество
BFM.ruРоспотребнадзор предупредил о росте болезней после КТ-исследований
Массовые КТ-исследования могут вызвать рост числа болезней от облучения, предупреждает Роспотребнадзор.
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В Роспотребнадзоре рассказали об опасности роста числа КТ-исследований
Телеканал Санкт-Петербург04:34
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Футбол
Спортивный директор «Боруссии» Д: слова Хёнесса звучат высокомерно
Спортивный директор дортмундской «Боруссии» Михаэль Цорк прокомментировал слова почётного президента мюнхенской «Баварии» Ули Хёнесса, который ранее раскритиковал трансферную политику «шмелей».
Чемпионат 10:54
Общество
Дегтярев ответил на расследование Навального о доме за 100 млн рублей
REGNUM 31 июля в 17:10
Общество
Минздрав РФ подстрахует российских туристов в Абхазии койками в Сочи
Минздрав России готовится оказывать помощь туристам в случае, если они заразятся коронавирусом в Абхазии, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
Интерфакс 11:04
Футбол
Мосгорсуд отменил приговор Кокорину и Мамаеву
Мосгорсуд в понедельник отменил приговор Пресненского суда по делу футболистов Кокорина и Мамаева и начал зачитывать новое постановление.
Российская газета 10:31
Религия
Игумения Среднеуральского женского монастыря сообщила о расколе церкви
Настоятельница Среднеуральского монастыря, который "захватил" опальный отец Сергий, игумения Варвара выступила с обращением.
Pravda.Ru 10:12
Политика
МИД РФ заявил послу Белоруссии о безосновательном задержании россиян
МИД РФ заявил послу Белоруссии в России Владимиру Семашко о безосновательности задержания 33 россиян в республике, Москва настаивает на объективном совместном расследовании, сообщает российское внешнеполитическое ведомство.
Газета.Ru 10:40
Авто
В Китае появится бюджетная версия Mercedes-Benz G-Class
Пекин, 3 августа 2020, 12:58 — REGNUM Немецкий автоконцерн Mercedes-Benz создаёт для Китая более дешевую вариацию нового G-Class под индексом «350».
REGNUM 05:58
Наука
Маск разрабатывает мозговой имплант для помощи инвалидам
Помимо заявленных функций, чипы, вживленные в мозг, помогут людям, которые частично утратили некоторые функции организма, например, парализованные люди смогут передвигаться самостоятельно, если амбициозные планы Маска претворятся в жизнь.
Невские Новости 10:05
Происшествия
Росгвардия прокомментировала потасовку в парке Горького в День ВДВ
Росгвардия совместно с полицией пресекла драку бывших десантников с бойцами ОМОНа, которая произошла накануне в парке Горького в Москве.
Газета.Ru 04:58
Экономика
Медианная зарплата в России составила менее 35 тыс. рублей
Москва, 3 августа 2020, 08:33 — REGNUM Медианная заработная плата составляет в России 34,6 тыс. рублей, при этом 7,2% работников получают более 100 тыс. рублей в месяц, а 9,9% — менее 15 тыс. рублей.
REGNUM 01:33
Происшествия
В Москве задержан подозреваемый в расстреле милиционеров в 1995 году
Российская газета 10:09
Происшествия
Вдова погибшего пилота отсудила у «Аэрофлота» почти 30 млн рублей
Омский суд обязал компанию "Аэрофлот - Российские авиалинии" выплатить пособие в размере 29,7 млн рублей Анастасии Ахметовой, вдове пилота Дамира Ахметова, который в ноябре прошлого года умер от сердечного приступа во время выполнения рейса.
ТАСС 06:44
Происшествия
СК предъявил обвинение владельцу алтайской турбазы, где погибла семья
RT на русском 01:39
Экономика
Россия объявила о денонсации налогового соглашения с Кипром
Россия объявила о денонсации налогового соглашения с Кипром — Минфин РФ утверждает, что встречные предложения Кипра оказались неприемлемыми.
BFM.ru 08:20
Авто
Shelby American примет современные GT350 и GT500 в семью
Исправить положение помогут пакеты Carroll Shelby Signature Edition, выпущенные фирмой Shelby American к 55-летию фастбэка GT350.
Драйв 10:02
Политика
Медведев предложил усложнить получение права на работу для мигрантов
Предлагается изменить порядок предоставления права на въезд трудовых мигрантов в Россию.
Вести.Ru 10:56
Армия и оружие
На Украине создали новое формирование для ведения «освободительной войны»
Киев, 3 августа 2020, 11:20 — REGNUM Под Киевом состоялся форум националистов, на котором было создано формирование для подготовки армии к «освободительной войне».
REGNUM 04:20
Экономика
Результат отказа Швеции от карантина превзошел ожидания
Результат отказа Швеции от жестких карантинных мер, ставший предметом спора экономистов по всему миру, превзошел ожидания экспертов.
Lenta.ru 11:07
Происшествия
Адвокат историка Соколова стал защитником вдовы рэпера Картрайта
Адвокат обвиняемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко историка Олега Соколова Сергей Лукьянов будет представлять интересы вдовы украинского рэпера Энди Картрайта (настоящее имя - Александр Юшко) Марины Кохал, которую обвинили в его убийстве.
ТАСС 11:17
Политика
Талибы развернули свой флаг в турецком соборе Святой Софии
ПолитРоссия 11:13
Наука
Люди и собаки обрабатывают речь одинаковыми участками мозга
В результате выяснилось, что мозг собак, так же, как и мозг человека, обрабатывает речь иерархически: интонация на более низких уровнях — в подкорковых областях, а знакомые слова на более высоких, в корковых областях мозга.
Pravda.Ru 10:12
Авто
General Motors показал новый агрегат V8 для старых моделей
Мотор модели 350 (рабочий объём в кубических дюймах) прежде можно было купить лишь восстановленным на предприятии, а теперь 5,7-литровый V8 доступен в состоянии нового двигателя и на 100 % состоит из новых деталей и компонентов.
SpeedMe вчера в 12:38
Кино
Режиссер «Сумерек» заявила о продолжении вампирской саги
В понедельник, 3 августа, стало известно о том, что режиссер "Сумерек" заявила о продолжении вампирской саги.
Piter.tv 07:35
Политика
Российские военные базы появятся в 6 странах Африки
В распоряжении немецких СМИ оказался документ министерства иностранных дел Германии, в котором говорится о возможном создании Россией шести военных баз на территории африканских государств.
Военное дело 08:17
Авто
Компания Toyota обновила Land Cruiser Prado для домашнего рынка
Toyota презентовала модернизированный Toyota Land Cruiser Prado, предназначенный для домашнего рынка.
Новые автомобили 10:58
Политика
Рошаль назвал пандемию коронавируса репетицией биологической войны
По мнению Рошаля, ряд стран оказались не готовы к борьбе с инфекцией, а в России с COVID-19 боролись все, включая президента, пишет «Газета.ру».
Известия 01:29
Авто
АвтоВАЗ планирует выпустить новую версию Lada Xray Cross для молодежи
«АвтоВАЗ» готовит к премьере новую специальную версию кросс-хэтчбека LADA XRay Cross Black, ориентированную на молодежную аудиторию.
Автоновости дня 04:20
Здоровье
60% населения Башкирии будет бесплатно вакцинировано от гриппа
Вакцинируют от гриппа в этом сезоне 60% жителей республики.
Аргументы и Факты - Уфа 03:17