Общество

BFM.ruBFM.ruРоспотребнадзор предупредил о росте болезней после КТ-исследований

Массовые КТ-исследования могут вызвать рост числа болезней от облучения, предупреждает Роспотребнадзор.
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с чего всё началось
Как сообщает
 пресс-служба Роспотребнадзора, ученые из Санкт-Петербургского НИИ радиационной гигиены имени профессора П.В.Рамзаева начинают проект по сбору данных о количестве выполненных КТ-исследований в регионах России.
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