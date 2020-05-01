«При наступлении прохладной и дождливой погоды, при возвращении на места учёбы или работы наших граждан высока вероятность второй волны заболеваемости в осенний период», — заявили в ведомстве.

Роспотребнадзор предупредил о возможности второй волны коронавируса

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