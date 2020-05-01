Коронавирус
RT на русскомРоспотребнадзор предупредил о возможности второй волны коронавируса
«При наступлении прохладной и дождливой погоды, при возвращении на места учёбы или работы наших граждан высока вероятность второй волны заболеваемости в осенний период», — заявили в ведомстве.
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Роспотребнадзор рассказал, когда ждать вторую волну эпидемии коронавируса
Нижний Новгород on-line07:38
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 10:56, Ашберн
Политика
Премьер Мишустин заразился коронавирусом
Кабинет министров будет работать в штатном режиме, премьер продолжит связываться с членами правительства и Путиным по телефонной и видеосвязи.
Замана 01:18
Экономика
Россияне смогут переводить до 100 тыс. рублей в месяц без комиссии
С 1 мая россияне смогут переводить до 100 тыс. рублей в месяц без комиссии через систему быстрых платежей.
Газета.Ru 03:12
Общество
Сообщения о смерти Ким Чен Ына назвали «почти на сто процентов точными»
Чи Сон Хо отметил, что долго гадал, сколько еще Ким Чен Ын протянет после операции на сердце, но вскоре ему сообщили о смерти политика.
Lenta.ru 09:27
Политика
Захарова объяснила отказ от дебатов с Навальным
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отказалась от предложения радиостанции "Эхо Москвы" предоставить площадку для дебатов с главой ФБК Алексеем Навальным.
Газета.Ru 09:03
Политика
Медведев отреагировал на заражение Мишустина коронавирусом
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев отреагировал на сообщение о заражении премьер-министра страны Михаила Мишустина коронавирусом.
Lenta.ru 06:24
Политика
Песков опроверг сообщения о возможном уходе Мишустина с поста премьера
Напомним, вчера в ходе видеоконференции Мишустин сообщил президенту, что заразился коронавирусом.
Инфорос 02:08
Здоровье
Минздрав рассказал о состоянии детей с коронавирусом в России
Одиннадцать детей, заразившихся коронавирусом, в настоящее время находятся в тяжелом состоянии, за время эпидемии два ребенка скончались, сообщила пресс-служба Минздрава России.
РИА Новости 07:48
Общество
Томский губернатор назвал QR-пропуска унижающей достоинство мерой
По последним данным оперативного штаба, в Томской области зарегистрировано 97 случаев заражения коронавирусом.
Говорит Москва 07:27
Общество
«Северному потоку-2» могут отказать в иммунитете к газовой директиве
Заявку на освобождение газопровода "Северный поток-2" от требований обновленной газовой директивы ЕС собирается отклонить Федеральное сетевое агентство ФРГ.
Российская газета 08:24
Футбол
Названы лучшие пенальтисты мира: Месси хуже Роналду
Журналисты портала Marca составили рейтинг лучших реализаторов одиннадцатиметровых ударов.
LiveResult.Ru 06:29
Экономика
Бизнес-объединения попросили запустить новые программы по лизингу
Большая четверка бизнес-объединений - Торгово-промышленная палата РФ, "Опора России", "Деловая Россия" и Российский союз промышленников и предпринимателей - в коллективном письме к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину попросила ввести новые льготные лизинговые программы для различных отраслей.
РИА Новости вчера в 09:50
Общество
Конкуренты Leroy Merlin возмутились продолжением работы ее магазинов
В соответствии с указами мэра Москвы Сергея Собянина и губернатора Московской области работа большинства магазинов в столице и Подмосковье (за исключением продуктовых и т.д.) временно приостановлена.
РБК 06:34
Политика
Демонтирована мозаика с изображением Путина в храме Вооруженных сил
Коммерсантъ вчера в 15:33
Политика
Байден отверг обвинения в изнасиловании
Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден 1 мая отверг обвинения бывшей сотрудницы в изнасиловании, совершенном, по ее словам, 27 лет назад.
Известия 09:29
Происшествия
Сотрудников Росимущества в Крыму задержали при получении взятки
Фактически, как отмечают следователи, чиновники получили взятку за свои непосредственные обязанности.
Вести.Ru 09:09
Культура
Продюсер «Маски» рассказала, как изменится жюри во втором сезоне шоу
Собеседник вчера в 03:42
Общество
«Почта России» назвала график работы в майские праздники
30 апреля и 8 мая рабочий день почтовых отделений будет сокращен на час.
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 09:56
Общество
Минпросвещения РФ обозначило сроки завершения учебного года
Минпросвещения озвучило рекомендации для регионов, когда следует закончить учебный год.
РИА Новости вчера в 14:27
Происшествия
Против оперного певца Вадима Чельдиева возбудили третье уголовное дело
Против оперного певца из Северной Осетии Вадима Чельдиева возбудили дело о призывах к экстремизму (ст. 280 УК).
Новая газета 10:18
Общество
В Подмосковье ношение масок станет обязательным
В Московской области готовятся ввести систему обязательного ношения специальных масок.
Evo-rus.com вчера в 17:00
Общество
В Испании задержан экс-депутат Госдумы России
Бывший депутат Государственной думы России, имя которого не называется, был задержан гражданской гвардией Испании, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 08:47
Политика
Кабмин запретил госзакупки ряда иностранных промышленных товаров
Глава российского правительства Михаил Мишустин подписал постановление о запрете покупать через госзакупки ряд промышленных товаров из других стран, кроме государств ЕАЭС.
RT на русском 10:39
Фигурное катание
Агент Медведевой ответил на травлю фигуристки в Японии
Агент российской фигуристки Евгении Медведевой Ари Закарян прокомментировал нападки в адрес спортсменки.
News.ru 06:24
Общество
Попова допустила усиление режима самоизоляции после майских праздников
Нарушение режима самоизоляции на майских праздниках может привести к ужесточению мер.
Российская газета 10:34
Общество
В России спрогнозировали пики эпидемии COVID-19 по федеральным округам
Москва, 1 мая 2020, 07:58 — REGNUM В российском Центре экономических исследований создали математическую модель, которая позволила спрогнозировать пики эпидемии COVID-19 по федеральным округам России, сообщил 1 мая эксперт центра Агаси Тавадян.
REGNUM 00:58
Экономика
Соцвыплаты, пенсии, ипотека: что изменится с 1 мая
Речь идет, в частности, о соцвыплатах, ограничении банковских комиссий и ипотеке по льготной ставке.
РИА Новости 01:00
Общество
Коронавирус выявлен у жителей 43 районов Нижегородской области
Подтвержденные случаи заражения COVID-19 на 1 мая зарегистрированы в 43 районах и городских округах Нижегородской области.
Время Н 04:48
Гаджеты
Xiaomi представила в России смартфон Redmi Note 9S
Rusargument вчера в 04:37
Происшествия
В Новосибирской области зафиксировано 35 новых случаев коронавируса
«По данным оперативного штаба на 11 утра (7:00 мск) 30 апреля в Новосибирской области за сутки коронавирусная инфекция подтверждена у 35 человек», — сказано в сообщении.
Известия вчера в 01:44