Коронавирус
RT на русскомРоспотребнадзор предупредил о возможности второй волны коронавируса
«При наступлении прохладной и дождливой погоды, при возвращении на места учёбы или работы наших граждан высока вероятность второй волны заболеваемости в осенний период», — заявили в ведомстве.
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Роспотребнадзор рассказал, когда ждать вторую волну эпидемии коронавируса
Нижний Новгород on-line07:38
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 09:25, Ашберн
Здоровье
Минздрав рассказал о состоянии детей с коронавирусом в России
Одиннадцать детей, заразившихся коронавирусом, в настоящее время находятся в тяжелом состоянии, за время эпидемии два ребенка скончались, сообщила пресс-служба Минздрава России.
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Военные обозреватели американского журнала The National Interest рассказали, зачем русским понадобилось отправлять свои новейшие танки Т-14 «Армата» в Сирию.
Что происходит 29 апреля в 06:14
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В Испании задержан экс-депутат Госдумы России
Бывший депутат Государственной думы России, имя которого не называется, был задержан гражданской гвардией Испании, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 08:47
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Стало известно о 30-летнем кредите Малышевой на особняк в США
По его данным, в 2016 году ведущая совместно с супругом приобрела загородный дом недалеко от Нью-Йорка за 6,4 миллиона долларов.
Lenta.ru 08:58
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Умер вице-премьер Крыма Павел Королев
Умер заместитель председателя совета министров Крыма Павел Королев, передает «Интерфакс» слова главы республики Сергея Аксенова.
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Власти Чечни отреагировали на ролик с выкриками «служу Ичкерии»
На кадрах солдаты заставляют сослуживцев скандировать «служим Ичкерии» и называть их «товарищами чеченцами».
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ФНС запустила сервис для выплаты субсидий бизнесу на работников
Москва, 1 мая 2020, 09:18 — REGNUM Сегодня, 1 мая, ФНС запустила специальный сервис для выплаты субсидий бизнесу и индивидуальным предпринимателям (ИП) в размере одной минимальной оплаты труда (МРОТ) на каждого сотрудника, сообщает ИА REGNUM.
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В Кремле назвали ерундой публикации СМИ о том, что Михаил Мишустин после лечения от коронавируса может не вернуться в кресло премьера.
РИА Новости вчера в 16:33
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Главный храм Вооруженных сил РФ строится на добровольные пожертвования.
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Политика
Контактировавших с Мишустиным проверяют на коронавирус
Члены кабмина, контактировавшие с Мишустиным, сдают тесты на коронавирус.
ТВ Центр 04:44
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Метания судна для достройки «Северного потока-2» закончились
Lenta.ru вчера в 06:04
Армия и оружие
Иран объяснил инцидент с США в Персидском заливе
Командующий военно-морскими силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Алиреза Тангсир заявил, что инцидент между Ираном и США в Персидском заливе произошел из-за того, что американские корабли вторглись в район проведения маневров иранскими военными.
РИА Новости 08:09
Политика
Михаил Мишустин заразился коронавирусом. И.о. премьера будет Белоусов
Мишустин предложил своего первого заместителя Андрея Белоусова в качестве кандидатуры исполняющего обязанности главы кабмина на период его болезни.
ТАСС вчера в 13:18
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Максим Фадеев похудел на 10 килограммов за месяц
Максим Фадеев на карантине успел избавиться от 10 килограммов, о чем он сообщил подписчикам в Инстаграме.
Вечерний курьер вчера в 03:23
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Под Белгородом поезд сошел с рельсов
На станции Старый Оскол в Белгородской области в рельсов сошел пассажирский поезд.
Российская газета 09:07
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News.ru 29 апреля в 16:03
Общество
Проценко назвал причину для всплеска эпидемии коронавируса
Главврач московской больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко рассказал, при каком условии может случиться всплеск зараженных коронавирусом.
Газета.Ru 07:54
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В России спрогнозировали пики эпидемии COVID-19 по федеральным округам
Москва, 1 мая 2020, 07:58 — REGNUM В российском Центре экономических исследований создали математическую модель, которая позволила спрогнозировать пики эпидемии COVID-19 по федеральным округам России, сообщил 1 мая эксперт центра Агаси Тавадян.
REGNUM 00:58
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Медведев допустил востребованность новых профессий в условиях пандемии
Новые формы занятости и профессии могут стать более востребованными в период пандемии коронавируса.
РБК 07:52
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В Новосибирске скончался пациент с коронавирусом
Новосибирск, 1 мая 2020, 15:49 — REGNUM В Новосибирской области официально подтверждена смерть ещё одного пациента с коронавирусом, сообщает оперштаб.
REGNUM 08:49
Общество
Диетолог Зародина рассказала, как перестать много есть на самоизоляции
Ранее главный диетолог Минздрава Виктор Тутельян призвал не переедать во время самоизоляции.
ФАН вчера в 21:28
Здоровье
У врача Кинешемской ЦРБ выявлен коронавирус
У врача Кинешемской ЦРБ в неврологическом отделении выявлен коронавирус, сообщил сегодня на брифинге глава облздрава Артур Фокин.
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Захарова объяснила отказ от дебатов с Навальным
Газета.Ru 09:03
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Германия намерена отклонить заявку Nord Stream по «Северном потоку-2»
Федеральное сетевое агентство Германии намерено отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение газопровода "Северный поток-2" от требований обновленной газовой директивы ЕС.
Газета.Ru 08:24
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Задержанная с детской головой в пакете украинка устроила скандал и отказалась слушать судью
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26 лет назад погиб Айртон Сенна
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В Роспотребнадзоре назвали условия для проведения теста на коронавирус
В ведомстве подчеркнули, что тест на коронавирус необходимо сдать лицам старше 65 лет при наличии кашля, одышки, повышенной температуры тела, а также другим гражданам с указанными симптомами при условии контакта с инфицированным или развитии пневмонии.
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Умерла солистка «Фристайла» Нина Кирсо
Певица ушла из жизни в возрасте 56 лет после продолжительной комы.
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Общество
Попова допустила ужесточение режима самоизоляции
Нарушение режима самоизоляции на майских праздниках может привести к ужесточению мер, передает ТАСС слова главы Роспотребнадзора Анны Поповой.
Ведомости 08:07
Общество
В ВОЗ объяснили причину быстрого развития пандемии в Белоруссии
Представитель ВОЗ в Белоруссии Батыр Бердыклычев считает, что одной из главных причин быстрого развития пандемии коронавируса в республике является отсутствие адекватных мер физического дистанцирования граждан.
ТАСС 05:04