Коронавирус

RT на русскомRT на русскомРоспотребнадзор предупредил о возможности второй волны коронавируса

«При наступлении прохладной и дождливой погоды, при возвращении на места учёбы или работы наших граждан высока вероятность второй волны заболеваемости в осенний период», — заявили в ведомстве.
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Роспотребнадзор рассказал, когда ждать вторую волну эпидемии коронавируса

Нижний Новгород on-line07:38

В Роспотребнадзоре предупредили о возможности второй волны коронавируса

РИА Новости07:46

В Роспотребнадзоре допустили спад заражаемости коронавирусом в жару

Известия07:19

Роспотребнадзор: вторая волна коронавируса в России может начаться осенью

ТАСС07:01

Роспотребнадзор предупредил о возможности второй волны коронавируса

RT на русском06:56

Роспотребнадзор назвал высокой вероятность второй волны COVID-19 осенью

РБК07:36

Роспотребнадзор предупредил о высокой вероятности второй волны COVID-19 осенью

Интерфакс06:38
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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 09:25, Ашберн
Здоровье

Минздрав рассказал о состоянии детей с коронавирусом в России

Одиннадцать детей, заразившихся коронавирусом, в настоящее время находятся в тяжелом состоянии, за время эпидемии два ребенка скончались, сообщила пресс-служба Минздрава России.
РИА Новости 07:48
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Армия и оружие

NI: Россия не зря отправляла танки Т-14 «Армата» в Сирию

Военные обозреватели американского журнала The National Interest рассказали, зачем русским понадобилось отправлять свои новейшие танки Т-14 «Армата» в Сирию.
Что происходит 29 апреля в 06:14
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Общество

В Испании задержан экс-депутат Госдумы России

Бывший депутат Государственной думы России, имя которого не называется, был задержан гражданской гвардией Испании, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 08:47
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Общество

Стало известно о 30-летнем кредите Малышевой на особняк в США

По его данным, в 2016 году ведущая совместно с супругом приобрела загородный дом недалеко от Нью-Йорка за 6,4 миллиона долларов.
Lenta.ru 08:58
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Политика

Умер вице-премьер Крыма Павел Королев

Умер заместитель председателя совета министров Крыма Павел Королев, передает «Интерфакс» слова главы республики Сергея Аксенова.
Ведомости 03:25
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Общество

Власти Чечни отреагировали на ролик с выкриками «служу Ичкерии»

На кадрах солдаты заставляют сослуживцев скандировать «служим Ичкерии» и называть их «товарищами чеченцами».
Говорит Москва вчера в 08:56
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Экономика

ФНС запустила сервис для выплаты субсидий бизнесу на работников

Москва, 1 мая 2020, 09:18 — REGNUM Сегодня, 1 мая, ФНС запустила специальный сервис для выплаты субсидий бизнесу и индивидуальным предпринимателям (ИП) в размере одной минимальной оплаты труда (МРОТ) на каждого сотрудника, сообщает ИА REGNUM.
REGNUM 02:18
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Политика

В Кремле опровергли сообщения о возможной отставке Мишустина

В Кремле назвали ерундой публикации СМИ о том, что Михаил Мишустин после лечения от коронавируса может не вернуться в кресло премьера.
РИА Новости вчера в 16:33
1K
Политика

Демонтирована мозаика с изображением Путина в храме Вооруженных сил

Главный храм Вооруженных сил РФ строится на добровольные пожертвования.
Коммерсантъ вчера в 15:33
3,9K
Политика

Контактировавших с Мишустиным проверяют на коронавирус

Члены кабмина, контактировавшие с Мишустиным, сдают тесты на коронавирус.
ТВ Центр 04:44
3,3K
Политика

Метания судна для достройки «Северного потока-2» закончились

Lenta.ru вчера в 06:04
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Армия и оружие

Иран объяснил инцидент с США в Персидском заливе

Командующий военно-морскими силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Алиреза Тангсир заявил, что инцидент между Ираном и США в Персидском заливе произошел из-за того, что американские корабли вторглись в район проведения маневров иранскими военными.
РИА Новости 08:09
Политика

Михаил Мишустин заразился коронавирусом. И.о. премьера будет Белоусов

Мишустин предложил своего первого заместителя Андрея Белоусова в качестве кандидатуры исполняющего обязанности главы кабмина на период его болезни.
ТАСС вчера в 13:18
5,6K
Шоу-бизнес

Максим Фадеев похудел на 10 килограммов за месяц

Максим Фадеев на карантине успел избавиться от 10 килограммов, о чем он сообщил подписчикам в Инстаграме.
Вечерний курьер вчера в 03:23
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Происшествия

Под Белгородом поезд сошел с рельсов

На станции Старый Оскол в Белгородской области в рельсов сошел пассажирский поезд.
Российская газета 09:07
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Игры

Ubisoft анонсировала Assassin’s Creed Valhalla

News.ru 29 апреля в 16:03
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Общество

Проценко назвал причину для всплеска эпидемии коронавируса

Главврач московской больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко рассказал, при каком условии может случиться всплеск зараженных коронавирусом.
Газета.Ru 07:54
41
Общество

В России спрогнозировали пики эпидемии COVID-19 по федеральным округам

Москва, 1 мая 2020, 07:58 — REGNUM В российском Центре экономических исследований создали математическую модель, которая позволила спрогнозировать пики эпидемии COVID-19 по федеральным округам России, сообщил 1 мая эксперт центра Агаси Тавадян.
REGNUM 00:58
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Политика

Медведев допустил востребованность новых профессий в условиях пандемии

Новые формы занятости и профессии могут стать более востребованными в период пандемии коронавируса.
РБК 07:52
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Происшествия

В Новосибирске скончался пациент с коронавирусом

Новосибирск, 1 мая 2020, 15:49 — REGNUM В Новосибирской области официально подтверждена смерть ещё одного пациента с коронавирусом, сообщает оперштаб.
REGNUM 08:49
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Общество

Диетолог Зародина рассказала, как перестать много есть на самоизоляции

Ранее главный диетолог Минздрава Виктор Тутельян призвал не переедать во время самоизоляции.
ФАН вчера в 21:28
8
Здоровье

У врача Кинешемской ЦРБ выявлен коронавирус

У врача Кинешемской ЦРБ в неврологическом отделении выявлен коронавирус, сообщил сегодня на брифинге глава облздрава Артур Фокин.
Ивтелерадио 06:49
Политика

Захарова объяснила отказ от дебатов с Навальным

Газета.Ru 09:03
5K
Общество

Германия намерена отклонить заявку Nord Stream по «Северном потоку-2»

Федеральное сетевое агентство Германии намерено отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение газопровода "Северный поток-2" от требований обновленной газовой директивы ЕС.
Газета.Ru 08:24
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Происшествия

Задержанная с детской головой в пакете украинка устроила скандал и отказалась слушать судью

Телеканал 360° вчера в 09:33
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Автоспорт

26 лет назад погиб Айртон Сенна

Sports.ru 04:16
Здоровье

В Роспотребнадзоре назвали условия для проведения теста на коронавирус

В ведомстве подчеркнули, что тест на коронавирус необходимо сдать лицам старше 65 лет при наличии кашля, одышки, повышенной температуры тела, а также другим гражданам с указанными симптомами при условии контакта с инфицированным или развитии пневмонии.
RT на русском 08:05
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Шоу-бизнес

Умерла солистка «Фристайла» Нина Кирсо

Певица ушла из жизни в возрасте 56 лет после продолжительной комы.
RuNews24.ru вчера в 15:49
45
Общество

Попова допустила ужесточение режима самоизоляции

Нарушение режима самоизоляции на майских праздниках может привести к ужесточению мер, передает ТАСС слова главы Роспотребнадзора Анны Поповой.
Ведомости 08:07
718
Общество

В ВОЗ объяснили причину быстрого развития пандемии в Белоруссии

Представитель ВОЗ в Белоруссии Батыр Бердыклычев считает, что одной из главных причин быстрого развития пандемии коронавируса в республике является отсутствие адекватных мер физического дистанцирования граждан.
ТАСС 05:04
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