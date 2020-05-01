«При наступлении прохладной и дождливой погоды, при возвращении на места учёбы или работы наших граждан высока вероятность второй волны заболеваемости в осенний период», — заявили в ведомстве.

Роспотребнадзор предупредил о возможности второй волны коронавируса

Общество В Испании задержан экс-депутат Госдумы России Бывший депутат Государственной думы России, имя которого не называется, был задержан гражданской гвардией Испании, передает РИА "Новости". 12

Политика Умер вице-премьер Крыма Павел Королев Умер заместитель председателя совета министров Крыма Павел Королев, передает «Интерфакс» слова главы республики Сергея Аксенова. 859

Экономика ФНС запустила сервис для выплаты субсидий бизнесу на работников Москва, 1 мая 2020, 09:18 — REGNUM Сегодня, 1 мая, ФНС запустила специальный сервис для выплаты субсидий бизнесу и индивидуальным предпринимателям (ИП) в размере одной минимальной оплаты труда (МРОТ) на каждого сотрудника, сообщает ИА REGNUM. 92

Политика В Кремле опровергли сообщения о возможной отставке Мишустина В Кремле назвали ерундой публикации СМИ о том, что Михаил Мишустин после лечения от коронавируса может не вернуться в кресло премьера. 1K

Армия и оружие Иран объяснил инцидент с США в Персидском заливе Командующий военно-морскими силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Алиреза Тангсир заявил, что инцидент между Ираном и США в Персидском заливе произошел из-за того, что американские корабли вторглись в район проведения маневров иранскими военными.

Происшествия Под Белгородом поезд сошел с рельсов На станции Старый Оскол в Белгородской области в рельсов сошел пассажирский поезд. 6

Общество Проценко назвал причину для всплеска эпидемии коронавируса Главврач московской больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко рассказал, при каком условии может случиться всплеск зараженных коронавирусом. 41

Общество В России спрогнозировали пики эпидемии COVID-19 по федеральным округам Москва, 1 мая 2020, 07:58 — REGNUM В российском Центре экономических исследований создали математическую модель, которая позволила спрогнозировать пики эпидемии COVID-19 по федеральным округам России, сообщил 1 мая эксперт центра Агаси Тавадян. 202

Происшествия В Новосибирске скончался пациент с коронавирусом Новосибирск, 1 мая 2020, 15:49 — REGNUM В Новосибирской области официально подтверждена смерть ещё одного пациента с коронавирусом, сообщает оперштаб. 1

Здоровье У врача Кинешемской ЦРБ выявлен коронавирус У врача Кинешемской ЦРБ в неврологическом отделении выявлен коронавирус, сообщил сегодня на брифинге глава облздрава Артур Фокин.

Общество Германия намерена отклонить заявку Nord Stream по «Северном потоку-2» Федеральное сетевое агентство Германии намерено отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение газопровода "Северный поток-2" от требований обновленной газовой директивы ЕС. 125

Здоровье В Роспотребнадзоре назвали условия для проведения теста на коронавирус В ведомстве подчеркнули, что тест на коронавирус необходимо сдать лицам старше 65 лет при наличии кашля, одышки, повышенной температуры тела, а также другим гражданам с указанными симптомами при условии контакта с инфицированным или развитии пневмонии. 3

Общество Попова допустила ужесточение режима самоизоляции Нарушение режима самоизоляции на майских праздниках может привести к ужесточению мер, передает ТАСС слова главы Роспотребнадзора Анны Поповой. 718