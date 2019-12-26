Здоровье
Саратов 24В Роспотребнадзоре предупредили об опасности денежных купюр
На сайте организации составлен внушительный список. Среди прочих информация о том, что что вирус гриппа передаётся даже через деньги. Эксперты отмечают, что бумажные купюры являются "рассадником инфекций", и вирус гриппа остается на них до двух недель.
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Роспотребнадзор рассказал о роли бумажных купюр и таблеток от температуры в распространении вируса гриппа
Агентство Москвавчера в 20:37
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Экономика
Силуанов сообщил, что вопрос выкупа доли ЦБ в Сбербанке обсуждается
Правительство обсудит с ЦБ вопрос выхода регулятора из капитала Сбербанка, сообщил журналистам первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов.
Общество
Экс-супруг принцессы Норвегии Ари Бен совершил самоубийство
В Норвегии скончался писатель, художник и бывший супруг принцессы Марты Луизы Ари Бен. Отец трех детей покончил с собой.
Шоу-бизнес
Пелагея заявила о расставании с хоккеистом сборной России
Певица Пелагея объявила о расставании с нападающим ЦСКА и сборной России Иваном Телегиным. Об этом она написала в своем Instagram-аккаунте.
Технологии
Apple может выпустить компьютер для киберспортсменов
Компания Apple готовится выйти на рынок киберспортивных PC. В Купертино планируют выпустить игровой компьютер стоимостью до $5 тысяч.
Происшествия
В СК подтвердили информацию об обысках у журналистки Полухиной
В СК сообщили о проведении обысков по месту жительства специального корреспондента "Новой газеты" Юлии Полухиной по уголовному делу о так называемой ЧВК "Е.Н.О.Т. корп.": ее участников следователи ранее привлекли к уголовной ответственности по обвинениям в кражах, разбоях, вымогательстве и бандитизме.
Политика
Жириновский рассмешил чиновников на заседании с Путиным
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский выступил на заседании Госсовета по вопросам развития агропромышленного комплекса с участием президента России Владимира Путина и рассмешил присутствующих там чиновников.
Происшествия
На Урале СК возбудил дело после нападения школьника на учительницу
Следователи в Свердловской области возбудили уголовное дело о покушении на убийство в отношении 15-летнего школьника за нападение на учительницу.
Общество
Испанская учительница преподавала анатомию с помощью собственного тела
Весьма необычный способ преподавания анатомии выбрала испанская учительница Вероника Дуке.
Общество
Тарифы ЖКХ в России в 2020 году снова вырастут
Стоимость коммунальных услуг в России с 1 июля 2020 года вырастет среднем на 4%. Об этом заявили в Федеральной антимонопольной службе (ФАС), 26 декабря сообщают «Известия».
Происшествия
Ветеранов спецназа ФСБ задержали за расстрелы бизнесменов в Москве
Трех ветеранов подразделений специального назначения ФСБ задержали по обвинению в убийствах московских бизнесменов, совершенных в 2008 и 2012 годах.
Происшествия
Воронежского чиновника попытались взорвать в автомобиле
Воронежского чиновника попытались взорвать в автомобиле Сегодня утром неизвестные совершили покушение на главу администрации Рамонского района Воронежской области Николая Фролова.
Общество
Первый поезд из Москвы прибыл в Симферополь
Первый поезд "Таврия" из Москвы в Симферополь пересек Керченский пролив по Крымскому мосту и прибыл на конечную станцию, передает корреспондент РИА Новости.
Политика
Захарова назвала травлей действия Эстонии в отношении Sputnik
24 декабря в Москве сочли «планомерной провокацией» действия Эстонии против Sputnik.
Политика
Президент Ирака подал в отставку
Президент Ирака Бархам Салех подал в парламент прошение об отставке. Об этом в четверг сообщил телеканал Al Arabiya.
Общество
В Припяти впервые после чернобыльской аварии нарядили новогоднюю елку
В Припяти впервые за последние 33 года (а именно столько лет прошло после аварии на Чернобыльской АЭС) установили новогоднюю елку на площади возле бывшего дворца культуры «Энергетик».
Происшествия
В Подмосковье найден скелет в спортивной сумке
Общество
Ульяна Тригубчак: «Не думала, что мой пост доведет Панина до СПЧ»
Бывшая Ice Girls «Салавата Юлаева», уфимский блогер Ульяна Тригубчак прокомментировала информацию о том, что глава Совета по правам человека Башкирии Владимир Барабаш направил в прокуратуру обращение с просьбой дать правовую оценку словам капитана «Салавата Юлаева» Григория Панина на предмет состава в них правонарушения, связанного с дискриминацией по половому признаку.
Технологии
В «Ростех» намерены создать российские чипы Bluetooth, Wi-Fi, NFC и IoT
Государственная корпорация «Ростех» собирается разрабатывать в России чипы для беспроводных технологий Bluetooth, Wi-Fi, ZigBee, NFC, LPWAN, NB-IoT и Thread.
Общество
В России утвердили новые правила регистрации автомобилей
С 1 января в России начнут действовать новые правила государственной регистрации автомобилей.
Экономика
Минфин США рассказал о пропаже 1,5 триллиона долларов наличными
Министр финансов США Стивен Мнучин объяснил, куда пропали полтора триллиона долларов наличными, которых, как утверждают сегодня некоторые журналисты, не хватает в мировых центробанках.
Происшествия
В Кемерове ищут трехмесячную девочку, брошенную матерью на обочине
Политика
Названа дата обмена пленными между Украиной и Донбассом
Украина и самопровозглашенные республики Донбасса согласовали точную дату обмена пленными по формуле «всех установленных на всех установленных» — 29 декабря.
Хоккей
Стал известен состав сборной России на матч с Чехией на МЧМ-2020
В дебютный день турнира будет сыграно четыре встречи. Сборная России стартует встречей с командой Чехии, начало матча — в 17:00 мск.
Происшествия
Российский журналист задержал грабителя в центре Лондона
Российский 80-летний журналист в центре Лондона задержал грабителя, который попытался украсть его сумку.
Гаджеты
Эксперт посоветовал пользователям не заряжать смартфоны ночью
Директор немецкой компании BatterieIngenieure Доминик Шульте предостерег пользователей от того, чтобы оставлять мобильные устройства заряжаться на всю ночь, пишет Business Insider.
Армия и оружие
Немецкие СМИ назвали учения войск НАТО репетицией нападения на Россию
Ранее «ФедералПресс» сообщил, что военные на учениях НАТО отрабатывают сценарий атомной войны.