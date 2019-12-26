Здоровье

Саратов 24Саратов 24В Роспотребнадзоре предупредили об опасности денежных купюр

На сайте организации составлен внушительный список. Среди прочих информация о том, что что вирус гриппа передаётся даже через деньги. Эксперты отмечают, что бумажные купюры являются "рассадником инфекций", и вирус гриппа остается на них до двух недель.
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Названа связь между деньгами и гриппом

Lenta.ruвчера в 22:39

Роспотребнадзор назвал бумажные купюры рассадником вируса гриппа

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Роспотребнадзор рассказал об опасности денежных купюр

РИА Новости00:40

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В Роспотребнадзоре рассказали об опасности денежных купюр

RT на русском03:24

Россиян напугали распространением гриппа через бумажные купюры

Москва 24вчера в 22:06

Роспотребнадзор рассказал о роли бумажных купюр и таблеток от температуры в распространении вируса гриппа

Агентство Москвавчера в 20:37
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Пресс-секретарь Навального сообщила о его задержании

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Силуанов сообщил, что вопрос выкупа доли ЦБ в Сбербанке обсуждается

Правительство обсудит с ЦБ вопрос выхода регулятора из капитала Сбербанка, сообщил журналистам первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов.
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Экс-супруг принцессы Норвегии Ари Бен совершил самоубийство

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Apple может выпустить компьютер для киберспортсменов

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Происшествия

В СК подтвердили информацию об обысках у журналистки Полухиной

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Лидер ЛДПР Владимир Жириновский выступил на заседании Госсовета по вопросам развития агропромышленного комплекса с участием президента России Владимира Путина и рассмешил присутствующих там чиновников.
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Создатели «Союза спасения» не собирались давать оценку декабристам

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Происшествия

На Урале СК возбудил дело после нападения школьника на учительницу

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Известия 06:03
Общество

Испанская учительница преподавала анатомию с помощью собственного тела

Весьма необычный способ преподавания анатомии выбрала испанская учительница Вероника Дуке.
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Общество

Тарифы ЖКХ в России в 2020 году снова вырастут

Стоимость коммунальных услуг в России с 1 июля 2020 года вырастет среднем на 4%. Об этом заявили в Федеральной антимонопольной службе (ФАС), 26 декабря сообщают «Известия».
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Происшествия

Ветеранов спецназа ФСБ задержали за расстрелы бизнесменов в Москве

Трех ветеранов подразделений специального назначения ФСБ задержали по обвинению в убийствах московских бизнесменов, совершенных в 2008 и 2012 годах.
Lenta.ru 07:00
Происшествия

Воронежского чиновника попытались взорвать в автомобиле

Воронежского чиновника попытались взорвать в автомобиле Сегодня утром неизвестные совершили покушение на главу администрации Рамонского района Воронежской области Николая Фролова.
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Первый поезд "Таврия" из Москвы в Симферополь пересек Керченский пролив по Крымскому мосту и прибыл на конечную станцию, передает корреспондент РИА Новости.
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Политика

Захарова назвала травлей действия Эстонии в отношении Sputnik

24 декабря в Москве сочли «планомерной провокацией» действия Эстонии против Sputnik.
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Политика

Президент Ирака подал в отставку

Президент Ирака Бархам Салех подал в парламент прошение об отставке. Об этом в четверг сообщил телеканал Al Arabiya.
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Общество

В Припяти впервые после чернобыльской аварии нарядили новогоднюю елку

В Припяти впервые за последние 33 года (а именно столько лет прошло после аварии на Чернобыльской АЭС) установили новогоднюю елку на площади возле бывшего дворца культуры «Энергетик».
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В Подмосковье найден скелет в спортивной сумке

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В «Ростех» намерены создать российские чипы Bluetooth, Wi-Fi, NFC и IoT

Государственная корпорация «Ростех» собирается разрабатывать в России чипы для беспроводных технологий Bluetooth, Wi-Fi, ZigBee, NFC, LPWAN, NB-IoT и Thread.
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В России утвердили новые правила регистрации автомобилей

С 1 января в России начнут действовать новые правила государственной регистрации автомобилей.
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Минфин США рассказал о пропаже 1,5 триллиона долларов наличными

Министр финансов США Стивен Мнучин объяснил, куда пропали полтора триллиона долларов наличными, которых, как утверждают сегодня некоторые журналисты, не хватает в мировых центробанках.
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Суд вынес приговор экс-полицейским по делу об изнасиловании в Уфе

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В Кемерове ищут трехмесячную девочку, брошенную матерью на обочине

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Названа дата обмена пленными между Украиной и Донбассом

Украина и самопровозглашенные республики Донбасса согласовали точную дату обмена пленными по формуле «всех установленных на всех установленных» — 29 декабря.
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Стал известен состав сборной России на матч с Чехией на МЧМ-2020

В дебютный день турнира будет сыграно четыре встречи. Сборная России стартует встречей с командой Чехии, начало матча — в 17:00 мск.
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Российский журналист задержал грабителя в центре Лондона

Российский 80-летний журналист в центре Лондона задержал грабителя, который попытался украсть его сумку.
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Россиянину с переломом руки диагностировали беременность

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Немецкие СМИ назвали учения войск НАТО репетицией нападения на Россию

Ранее «ФедералПресс» сообщил, что военные на учениях НАТО отрабатывают сценарий атомной войны.
ФедералПресс 24 декабря в 17:08
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