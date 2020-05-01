Коронавирус
Московский КомсомолецРоспотребнадзор пригрозил ужесточить самоизоляцию после 12 мая
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что если россияне поведут себя безответственно на майских праздниках и начнут нарушать введенный режим самоизоляции, власти будут вынуждены вместо постепенной отмены ограничений, наоборот, ужесточать запреты.
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Средняя инкубация 6-8 дней, 4-6-8 дней. Если мы сегодня начнём нарушать, то к 12 мая будет очевидно, что нам надо усиливать ограничительные меры, может быть.
— Анна Попова, российский политикОбластная газета 06:21
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