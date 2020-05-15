Коронавирус

Газета.RuГазета.RuРоспотребнадзор призвал Куйвашева продлить режим самоизоляции

Глава управления Роспотребнадзора по Свердловской области Дмитрий Козловских предложил главе региона Евгению Куйвашеву отложить смягчение ограничительных мер из-за коронавируса.
Читать в источнике
Комментировать444

Подробнее о событии

Роспотребнадзор призвал Куйвашева сохранить режим самоизоляции

РИА Новости03:13

В Свердловской области соблюдены требования для снятия ограничений по COVID. Расчеты

Znak.com03:40

Для смягчения режима нет оснований: главный санврач попросил Куйвашева вернуть коронавирусные ограничения

66.ru00:12

Снятие карантина 19 мая в Свердловской области под вопросом. Решение губернатора оспаривается

URA.Ru01:07

Обращение главного санитарного врача к губернатору: публикуем документ

Екатеринбург Онлайн02:00

Главный санитарный врач Свердловской области попросил губернатора не смягчать режим самоизоляции (ДОКУМЕНТ)

Европейско-Азиатские новости00:56

Роспотребнадзор попросил Евгения Куйвашева не отменять самоизоляцию на Среднем Урале

КП - Екатеринбург01:32
Показать все источники
Автоматически обработано 7186 источников, обновлено в 05:23, Ашберн
Происшествия

Бизнесмена Анатолия Быкова обвинили в организации двойного убийства

Бизнесмену Анатолию Быкову, который в 1990-е годы был совладельцем Красноярского алюминиевого завода, предъявили обвинение в организации убийства двух человек, сообщается на сайте Следственного комитета.
РБК 05:17
113
Игры

Игру Grand Theft Auto V бесплатно раздают в Epic Games Store

Как стало известно, игроки смогут получить игру с 18.00 по московскому времени.
Astera вчера в 07:09
730
Общество

Роскомнадзор требует от Google удалить новость «МБХ медиа» о смертности от COVID-19

Роскомнадзор потребовал от Google удалить на сайте «МБХ медиа» новость со ссылкой на Financial Times о том, что реальное число умерших от коронавируса в России может быть выше официальных данных.
Коммерсантъ 00:23
4
Здоровье

В Бурятии выявили первый случай повторного заболевания COVID-19

По последним данным, в Бурятии зарегистрировали 865 лабораторно подтвержденных случаев заражения, за последние сутки — 41.
РИА Новости 02:18
146
Общество

Роскачество нашло в пельменях семи марок кишечную палочку

REGNUM 02:01
274
Кино

Петров рассказал о самом ярком поцелуе на съемках за всю его карьеру

Популярный российский актер Александр Петров признался, что самый запоминающийся поцелуй в кино случился у него с напарницей по фильму "Лед-2" актрисой Марией Ароновой.
Экономика сегодня 13 мая в 13:38
69
Здоровье

За сутки в 26 городах и районах Ростовской области выявили коронавирус

За все время в регионе заразились уже 2033 человека. В тяжелом состоянии находится 21 больной, еще 25 пациентов скончались.
Rostov gazeta 13 мая в 04:13
631
Политика

Член парламента Чехии осудил снос памятника маршалу Коневу в Праге

Первый заместитель председателя палаты депутатов парламента Чехии, член Коммунистической партии Чехии и Моравии (КПЧМ) Войтех Филип назвал коварным и варварским поступком снос памятника советскому маршалу Ивану Коневу в Праге, демонтаж которого произошел в начале апреля.
Известия вчера в 19:00
10
Фигурное катание

Трусова впервые прокомментировала уход от Тутберидзе

Наша версия 02:20
2
Происшествия

СК отказался смягчить обвинение сестрам Хачатурян

Следственный комитет отказался переквалифицировать действия сестер Хачатурян на необходимую самооборону, сообщил РИА Новости адвокат одной из них Алексей Липцер.
РИА Новости 13 мая в 06:08
415
Происшествия

Сын Гиммлера из «Семнадцати мгновений весны» задержан в Москве

Как стало известно РЕН ТВ, мужчиной, который незаконно проник на территорию Верховного суда в Москве, оказался сын советского и российского актера театра и кино Николая Прокоповича.
РЕН ТВ 03:45
Общество

Объяснена причина информирования Путина об опухоли Заворотнюк

Объяснена причина информирования президента России Владимира Путина о болезни и лечении актрисы Анастасии Заворотнюк.
Lenta.ru вчера в 23:44
157
Общество

В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС

Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
RT на русском 03:23
574
Общество

В Кузбассе проверят жалобы медиков на нехватку средств защиты

В областном минздраве сообщили, что в начале мая 27 медикам за помощь пациентам с опасным диагнозом выплачено в общей сложности 667,4 тысячи рублей региональных стимулирующих надбавок к мартовской зарплате.
Российская газета 02:59
9
Политика

Глава РКК «Энергия» покинет свой пост

Гендиректор ракетно-космической корпорации «Энергия» Николай Севастьянов покинет свой пост.
РБК 03:21
18
Общество

Профессор МГУ уволился после открытого письма о домогательствах в вузе

Газета.Ru вчера в 21:17
704
Общество

Власти Москвы купили крупнейшего в РФ производителя медицинских масок

Правительство Москвы еще в марте приобрело ООО "Компания инновационных технологий" ("КИТ"), которое является крупнейшим производителем медицинских масок в России, сообщает в пятницу газета "Ведомости".
Интерфакс вчера в 18:27
2,3K
Общество

Врио главы ЕАО и мэр Биробиджана ушли на самоизоляцию

Главный санитарный врач Еврейской автономной области Павел Копылов предписал уйти на самоизоляцию врио главы региона Ростиславу Гольдштейну, мэру Биробиджана Александру Головатому и другим участникам регионального оперативного штаба, так как у одного из членов штаба нашли COVID-19, сообщает оперативный штаб.
РИА Новости 02:27
Шоу-бизнес

Светлане Светличной исполняется 80 лет

Сегодня, 15 мая, свой день рождения отмечает известная советская актриса и некогда настоящий секс-символ СССР Светлана Светличная: ей исполняется 80 лет.
Экспресс газета 00:45
Происшествия

На Южных Курилах ввели режим ЧС из-за коронавируса

Режим чрезвычайной ситуации введен в Южно-Курильском районе (острова Шикотан и Кунашир, Южные Курилы) в связи с первым случаем заражения коронавирусом.
Lenta.ru 03:58
86
Политика

Меркель: данные о хакерской атаке на бундестаг «причиняют боль»

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что у Берлина есть "серьезные доказательства" причастности российских хакеров к кибератаке на бундестаг в 2015 году.
Газета.Ru вчера в 15:57
138
Шоу-бизнес

Дмитрий Тарасов рассказал, почему они с Ольгой Бузовой не завели детей

Начитавшись откровений о совместной жизни экс-супруги Ольги Бузовой, полузащитник казанского «Рубина» Дмитрий Тарасов решил поделиться с журналистами собственной версией событий.
Live24 вчера в 09:59
9
Общество

Доктор Мясников объяснил всю пользу перчаток в период эпидемии

Доктор Мясников объяснил реальное предназначение перчаток в период эпидемии.
Российская газета вчера в 23:59
233
Энергетика

Нефть марки Brent поднялась в цене выше $32 за баррель

Лондон, 15 мая 2020, 11:56 — REGNUM Баррель нефти марки Brent с поставкой в июле подорожал до отметки, превышающей $32 на торгах 15 мая.
REGNUM 04:56
5
Общество

Врач ЦКБ заявил, что эпидемия коронавируса в России продолжится летом

Лето 2020-го года россияне проведут в условиях пандемии коронавируса.
Planet Today 03:19
54
Гаджеты

«Фотохромная» камера смартфона OnePlus 8 Pro может просвечивать одежду

Недавно в продажу поступил гаджет OnePlus 8 Pro, главной особенностью которого стала "фотохромная" камера, позволяющая снимать объекты в специальном режиме.
OAnews 04:41
17
Здоровье

За два месяца коронавирусом на Украине заболели почти 17 тыс. человек — Минздрав

На Украине с начала эпидемии зафиксировано 16 847 случаев коронавируса, 456 летальных, 4143 пациента выздоровели.
Украина.ру вчера в 02:52
48
Общество

В открытом доступе оказалась база данных российских автовладельцев

За отдельную плату продавцы базы предлагают персональные данные автовладельцев, среди которых фамилия, имя и отчество, адрес, дата рождения, номер паспорта, контактные данные.
Ведомости вчера в 16:42
7
Общество

«Газпром» приготовился к завершению строительства «Северного потока-2»

В компании не подтверждают и не опровергают, что трубоукладчик «Академик Черский» будет работать над завершением проекта «Северный поток – 2». Однако отмечается, что Nord Stream продолжит работы, несмотря на «дискриминационные» санкции Вашингтона.
Суть событий 13 мая в 12:43
1,2K
Политика

Лавров предсказал долгое возвращение к открытому миру после коронавируса

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в эксклюзивном интервью телеканалу РБК предположил, что полное восстановление функционирования мировых связей займет длительный период.
РБК 05:17
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное