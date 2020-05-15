Коронавирус

Газета.RuГазета.RuРоспотребнадзор призвал Куйвашева продлить режим самоизоляции

Глава управления Роспотребнадзора по Свердловской области Дмитрий Козловских предложил главе региона Евгению Куйвашеву отложить смягчение ограничительных мер из-за коронавируса.
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Обращение главного санитарного врача к губернатору: публикуем документ

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В Свердловской области соблюдены требования для снятия ограничений по COVID. Расчеты

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Роспотребнадзор попросил Евгения Куйвашева не отменять самоизоляцию на Среднем Урале

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Снятие карантина 19 мая в Свердловской области под вопросом. Решение губернатора оспаривается

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Роспотребнадзор призвал Куйвашева сохранить режим самоизоляции

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Главный санитарный врач Свердловской области попросил губернатора не смягчать режим самоизоляции (ДОКУМЕНТ)

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Для смягчения режима нет оснований: главный санврач попросил Куйвашева вернуть коронавирусные ограничения

66.ru00:12
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Автоматически обработано 7186 источников, обновлено в 06:56, Ашберн
Общество

В российских школах отменят общие перемены

"Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок", — отмечается в документе.
РИА Новости 13 мая в 17:34
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РФС назвал дату возобновления чемпионата России

Кубок России планируют доиграть — он также возобновится с 21 июня.
РБК 06:35
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Общество

Роскачество нашло в пельменях семи марок кишечную палочку

Все пельмени содержали кишечную палочку, а один образец — сальмонеллу, сообщает 15 мая пресс-служба Роскачества.
REGNUM 02:01
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Общество

Nord Stream 2 AG не согласна с решением немецкого регулятора

Оператор проекта "Северный поток — 2" Nord Stream 2 AG не согласен с решением немецкого регулятора, отказавшегося вывести газопровод из-под действия обновленной Газовой директивы ЕС.
РИА Новости 05:40
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Общество

В Москве начнётся массовое тестирование на иммунитет к коронавирусу

В Москве с 15 мая начнётся массовое тестирование жителей на антитела к коронавирусу.
RT на русском вчера в 13:32
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Футбол

Какие трофеи завоевал Сёмин для «Локомотива»

Евро-футбол.ру вчера в 10:38
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Энергетика

Сечин попросил снизить тарифы «Транснефти» и РЖД до уровня 2008 года

Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин в конце апреля написал письмо и.о. премьер-министра и члену совета директоров «Роснефти» Андрею Белоусову, в котором попросил снизить тарифы на транспортировку нефти и нефтепродуктов по системе «Транснефти» и РЖД до уровня декабря 2008 года, в 2–2,5 раза.
РБК 06:27
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Общество

Россия обжаловала решение суда Гааги по делу ЮКОСа

Как сообщало ИА REGNUM, 18 февраля Апелляционный суд Гааги отменил решение Окружного суда, аннулировавшего вердикт Международного арбитража в Гааге о выплате Россией бывшим акционерам ЮКОСа $50 млрд компенсации.
REGNUM 05:55
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Шоу-бизнес

Мэри-Кейт Олсен срочно разводится с Оливье Саркози

Мэри-Кейт Олсен срочно разводится с Оливье Саркози Брат экс-президента Франции требует, чтобы актриса до 18 мая освободила его квартиру.
Экспресс газета вчера в 09:36
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Шоу-бизнес

Дмитрий Тарасов рассказал, почему они с Ольгой Бузовой не завели детей

Российский футболист Дмитрий Тарасов дал откровенное интервью YouTube-каналу «Алена, блин!», в ходе которого коснулся темы развода с телеведущей и певицей Ольгой Бузовой.
Shraibikus News 02:25
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Здоровье

В России выявлен первый случай повторного заражения коронавирусом

Излечившаяся от коронавируса жительница Бурятии заразилась повторно и госпитализирована во второй раз.
Lenta.ru 02:34
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Футбол

Футболист «Ислочи» сообщил о случаях заражения коронавирусом в команде

Нападающий белорусского футбольного клуба «Ислочь» Момо Янсане сообщил, что несколько игроков команды заразились коронавирусом.
RT на русском 05:23
Политика

Лавров исключил прежнюю свободу передвижений в мире из-за коронавируса

Полное восстановление функционирования мировых связей после пандемии коронавируса займет длительный период, заявил в интервью РБК министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Ведомости 05:49
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Происшествия

СК отказался смягчить обвинение сестрам Хачатурян

Следственный комитет отказался переквалифицировать действия сестер Хачатурян на необходимую самооборону, сообщил РИА Новости адвокат одной из них Алексей Липцер.
РИА Новости 13 мая в 06:08
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Общество

В Донецке арестовали ключевого фигуранта по делу о крушении MH17

В марте этого года в Донецке арестовали Леонида Харченко, являющегося одним из ключевых фигурантов дела о крушении малазийского Boeing MH17 в Донбассе в 2014 году.
Наша версия вчера в 11:48
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Космос

В центре Галактики обнаружена очень редкая суперземля

Астрономы обнаружили невероятно редкую новую суперземлю недалеко от центра Галактики.
Индикатор вчера в 09:32
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Политика

Меркель: данные о хакерской атаке на бундестаг «причиняют боль»

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что у Берлина есть "серьезные доказательства" причастности российских хакеров к кибератаке на бундестаг в 2015 году.
Газета.Ru вчера в 15:57
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Общество

В России заявили об остановке темпов заражения коронавирусом

Темпы прироста новых заболевших COVID-19 в России незначительны, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости вчера в 10:42
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Технологии

Visa подала патентную заявку на цифровую валюту для замещения фиата

14 мая Ведомство по патентам и товарным знакам США опубликовало патентную заявку, которую компания подала еще в ноябре прошлого года.
BitCryptoNews 03:45
Общество

Пособия на покупку масок и перчаток предложили ввести в России

Москва, 15 мая 2020, 08:21 — REGNUM Введённые в целом ряде российских регионов масочный и перчаточный режимы, которые предполагают обязательное ношение средств индивидуальной защиты в общественных местах и транспорте, могут ударить по карманам жителей России.
REGNUM 01:21
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Общество

Путину рассказали о лечении Анастасии Заворотнюк

В Институте молекулярной биологии РАН разработали технологию лечения рака вирусами, которую можно использовать для лечения больных на терминальной стадии.
РБК вчера в 09:00
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Общество

Правительство выделило 900 млн рублей на помощь россиянам за рубежом

МИД России доложит в кабмин о реализации 900 млн рублей до 1 февраля 2021 года, следует из соответствующего документа.
ПолитРоссия 05:09
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Политика

Саакашвили предложил Украине отказаться от кредитов МВФ

Киев, 15 мая 2020, 08:17 — REGNUM Украина уже достаточно сильная, чтобы прекратить сотрудничество с Международным валютным фондом (МВФ), заявил председатель исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили 14 мая в эфире телеканала «1+1».
REGNUM 01:17
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Происшествия

В Петербурге при перевозке на проезжую часть упал танк

В Петербурге на 84-м километре КАД при съезде на внутреннее кольцо на проезжую часть упал танк, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Российская газета 04:57
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Игры

Capcom выпустит Resident Evil 8 в начале 2021 года

Goroday.ru 13 мая в 20:30
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Фигурное катание

Трусова впервые прокомментировала свой уход от Тутберидзе к Плющенко

Российская фигуристка Александра Трусова объяснила, почему приняла решение покинуть группу Этери Тутберидзе и присоединиться к тренерскому штабу Евгения Плющенко.
Vprognoze.ru вчера в 16:24
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Происшествия

Сотрудница приюта Уфы объяснила издевательства над воспитанниками

ГлавУфа 03:49
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Общество

Мишустин поручил следить за выплатами каждому медику

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подчеркнул, что ситуация с задержками любых выплат врачам повторяться не должна.
Телеканал 360° 04:55
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Общество

Петиция «Пять шагов для России» Навального набрала 100 тысяч подписей

Петиция политика и главы ФБК Алексея Навального «Пять шагов для России» набрала необходимые для рассмотрения на федеральном уровне 100 тысяч подписей на государственном портале «Российская общественная инициатива».
News.ru 03:34
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Общество

В украинском отеле застряли 46 рождённых для иностранцев младенцев

В Киеве в отеле «Венеция» 46 младенцев были рождены украинками для иностранных граждан. Из-за карантина они застряли в стране.
Kazanfirst.ru 04:30
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Как работают Яндекс.Новости?
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