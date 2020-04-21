Общество
Газета.RuРоспотребнадзор призвал магазины продавать продукты упакованными
Роспотребнадзор дал новые рекомендации предприятиям торговли в связи с пандемией коронавируса. Ведомство призвало лишить покупателей возможности самостоятельно взвешивать продукты - товары следует продавать заранее упакованными.
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В документе за подписью руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой сказано, что магазины должны исключить возможность покупателей взвешивать продукты.74.ru06:17
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