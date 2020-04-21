Общество
Газета.RuРоспотребнадзор призвал магазины продавать продукты упакованными
Роспотребнадзор дал новые рекомендации предприятиям торговли в связи с пандемией коронавируса. Ведомство призвало лишить покупателей возможности самостоятельно взвешивать продукты - товары следует продавать заранее упакованными.
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В документе за подписью руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой сказано, что магазины должны исключить возможность покупателей взвешивать продукты.74.ru06:17
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Общество
РБК узнал о планах продлить режим самоизоляции на майские праздники
Власти могут продлить режим самоизоляции на майские праздники, рабочие дни между праздниками объявят нерабочими, пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения вопроса.
Ведомости вчера в 12:43
Общество
Октоберфест отменили из-за коронавируса
"В этом году Октоберфест не состоится, невозможно работать над Терезином лугу (место проведения пивного фестиваля в Мюнхене) в маске и соблюдать дистанцию", - подчеркнул он, передает РИА Новости.
РЕН ТВ 03:19
Экономика
В России могут остановить выпуск ряда жизненно важных препаратов
Москва, 21 апреля 2020, 14:11 — REGNUM Нерентабельность производства некоторых жизненно важных препаратов (ЖНВЛП) в сочетании с девальвацией рубля и удорожанием импорта на фоне пандемии может вынудить крупнейших отечественных производителей остановить их выпуск.
REGNUM 07:11
Общество
Глава комздрава Петербурга госпитализирован: возможен коронавирус
Санкт-Петербург, 21 апреля 2020, 17:40 — REGNUM Глава комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Дмитрий Лисовец оказался в больнице в качестве пациента.
REGNUM 10:40
Политика
Финляндия запросила у ФСБ доступ к архивам по Второй мировой войне
После публикации рассекреченных в России документов о финских концлагерях во время оккупации Карелии Финляндия запросила доступ к архивам ФСБ по Второй мировой войне.
Известия 04:06
Экономика
Греф заявил, что у России нет возможности раздавать гражданам деньги
Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина отмечала, что прямые выплаты населению актуальны как мера социальной поддержки, но не как инструмент денежно-кредитной политики.
ТАСС 10:37
Общество
Пушков раскритиковал краснодарскую чиновницу за нападки на врачей
Член Совета Федераций Алексей Пушков в своем Twitter подверг критике поведение краснодарской чиновницы, которая отчитала медицинских работников за невозможность самостоятельно сшить бахилы.
Газета.Ru вчера в 12:03
Общество
«Аэрофлот» и «Победа» прекратят продажи через Aviasales
«Аэрофлот» и лоукостер «Победа» с 1 мая прекратят сотрудничество с Aviasales, так как сервис отказался снижать комиссию за продажу их билетов, передает «Интерфакс» со ссылкой на источник в группе «Аэрофлот».
Ведомости 07:12
Здоровье
Медики рассказали, как отличить простуду от коронавируса
Коронавирусная инфекция зачастую выглядит как обычная простуда, но ее носитель может перестать ощущать запахи, - отметил руководитель пульмонологического центра на ютьюб-канале журналиста Максима Шевченко.
Pro Город Киров 10:30
Общество
Власти Республики Алтай изолировали Турочакский район
Sibnovosti.ru 04:49
Происшествия
Трое москвичей, на которых составили протоколы о нарушении режима изоляции, написали жалобы на полицейских
В документах, в частности, говорится, что полицейские забирали людей в отделения в то время как не было никаких препятствий для составления протокола на месте.
Эхо Москвы 10:30
Финансы
Курс рубля снизился после падения цен на нефть
Рубль подешевел по отношению к доллару на 1,28 руб. относительно цены закрытия прошлого торгового дня, к евро – на 1,32 руб.
Ведомости вчера в 16:25
Общество
Москвичей с симптомами ОРВИ обязали соблюдать карантин
В Москве коронавирус диагностировали у 29 433 человек, 2057 выздоровели, 233 скончались.
РИА Новости 07:44
Общество
Производитель заявил, что презерватив попал в кулич после упаковки
В беседе с «360» покупательница заявила, что уже обратилась к юристу и производителю кулича.
Телеканал 360° 09:34
Армия и оружие
Машины разведки и управления «Гибка-С» поступят в войска в 2021 году
Машины разведки и управления зенитного ракетного комплекса "Гибка-С" планируют передать на вооружение ВС России в 2021 году.
Российская газета 03:06
Религия
Умер настоятель Елоховского собора в Москве Александр Агейкин
"Отошел к Господу протоиерей Александр Агейкин, настоятель Богоявленского Елоховского кафедрального собора в Москве", - говорится в сообщении.
Газета.Ru 09:20
Армия и оружие
Норвегия назвала Россию главной угрозой
Норвегия сообщила, что Россия представляет собой угрозу и является главным противником.
Телеканал 360° 09:47
Политика
США изучают разведданные об ухудшении состояния здоровья лидера КНДР
Вести.Ru вчера в 23:55
Общество
Кабмин просят скорректировать постановление о пособиях потерявшим работу
Согласно постановлению правительства, уволенным с 1 марта предоставляется пособие в размере 12 130 рублей и выплаты на каждого несовершеннолетнего ребёнка — 3000 рублей в месяц.
RT на русском вчера в 09:10
Общество
ВОЗ предсказала серьезное ухудшение ситуации с коронавирусом
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предсказала серьезное ухудшение ситуации с коронавирусом.
Lenta.ru 01:26
Политика
Лукашенко заявил, что Россия отказывается поставлять гречку Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил чиновникам производить "достойное" количество гречки для внутреннего рынка, поскольку, по его словам, РФ якобы отказалась продавать эту крупу республике.
РИА Новости 04:19
Экономика
ЦБ вводит новые правила расчетов наличными
Установлены новые правила для микрофинансовых организаций, ломбардов и кредитных потребительских кооперативов.
СРБ 03:34
Экономика
Производители продуктов попросили запретить скидки в магазинах
Несколько ассоциаций, включающих производителей продуктов и напитков и сельскохозяйственные предприятия, попросили правительство о дополнительной поддержке.
Коммерсантъ 05:05
Игры
Подписка The Elder Scrolls Online Plus стала временно бесплатной
Разработчики The Elder Scrolls Online из ZeniMax Online Studios объявили, что подписка ESO Plus стала временно бесплатной.
Игромания.ру 08:17
Финансы
Греф рекомендовал россиянам хранить сбережения в нескольких валютах
Глава Сбербанка Герман Греф порекомендовал россиянам хранить накопления в "валютной корзине".
ТАСС 08:26
Общество
Москвичам объяснили, как работают пропуска в случае поездки на дачу
Щитов напомнил, что данные пропуска можно получить лишь дважды в неделю, причем если поездка запланирована «одним днем», для этого хватить одного пропуска, поскольку он работает сутки.
Московский Комсомолец 10:27
Здоровье
В красноярском глазном центре 89 человек заразились коронавирусом
Как сообщает Роспотребнадзор, в результате эпидемиологического расследования в период с 7 по 19 апреля в Красноярской краевой офтальмологической больнице имени профессора П. Г. Макарова (глазном центре) выявлено 89 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Городские новости. Красноярск 06:14
Общество
В Молдавии число заражений коронавирусом превысило 2,6 тысячи
В Молдавии за сутки число заражений коронавирусом увеличилось на 66, достигнув 2614, пишет "Интерфакс" со ссылкой на министра здравоохранения страны Виорику Думбрэвяну.
Газета.Ru 10:32
Общество
Во Владикавказе люди вышли на митинг против режима самоизоляции
ProGorodChelny.ru вчера в 10:13