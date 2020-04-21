с чего всё началось

Роспотребнадзор дал новые рекомендации предприятиям торговли в связи с пандемией коронавируса. Ведомство призвало лишить покупателей возможности самостоятельно взвешивать продукты - товары следует продавать заранее упакованными.

Общество РБК узнал о планах продлить режим самоизоляции на майские праздники Власти могут продлить режим самоизоляции на майские праздники, рабочие дни между праздниками объявят нерабочими, пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения вопроса. 5K

Общество Октоберфест отменили из-за коронавируса "В этом году Октоберфест не состоится, невозможно работать над Терезином лугу (место проведения пивного фестиваля в Мюнхене) в маске и соблюдать дистанцию", - подчеркнул он, передает РИА Новости. 12

Экономика В России могут остановить выпуск ряда жизненно важных препаратов Москва, 21 апреля 2020, 14:11 — REGNUM Нерентабельность производства некоторых жизненно важных препаратов (ЖНВЛП) в сочетании с девальвацией рубля и удорожанием импорта на фоне пандемии может вынудить крупнейших отечественных производителей остановить их выпуск. 1,5K

Общество Глава комздрава Петербурга госпитализирован: возможен коронавирус Санкт-Петербург, 21 апреля 2020, 17:40 — REGNUM Глава комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Дмитрий Лисовец оказался в больнице в качестве пациента. 4

Политика Финляндия запросила у ФСБ доступ к архивам по Второй мировой войне После публикации рассекреченных в России документов о финских концлагерях во время оккупации Карелии Финляндия запросила доступ к архивам ФСБ по Второй мировой войне. 5

Общество Пушков раскритиковал краснодарскую чиновницу за нападки на врачей Член Совета Федераций Алексей Пушков в своем Twitter подверг критике поведение краснодарской чиновницы, которая отчитала медицинских работников за невозможность самостоятельно сшить бахилы. 3,7K

Общество «Аэрофлот» и «Победа» прекратят продажи через Aviasales «Аэрофлот» и лоукостер «Победа» с 1 мая прекратят сотрудничество с Aviasales, так как сервис отказался снижать комиссию за продажу их билетов, передает «Интерфакс» со ссылкой на источник в группе «Аэрофлот». 8

Здоровье Медики рассказали, как отличить простуду от коронавируса Коронавирусная инфекция зачастую выглядит как обычная простуда, но ее носитель может перестать ощущать запахи, - отметил руководитель пульмонологического центра на ютьюб-канале журналиста Максима Шевченко. 303

Происшествия Трое москвичей, на которых составили протоколы о нарушении режима изоляции, написали жалобы на полицейских В документах, в частности, говорится, что полицейские забирали людей в отделения в то время как не было никаких препятствий для составления протокола на месте.

Финансы Курс рубля снизился после падения цен на нефть Рубль подешевел по отношению к доллару на 1,28 руб. относительно цены закрытия прошлого торгового дня, к евро – на 1,32 руб. 18

Армия и оружие Норвегия назвала Россию главной угрозой Норвегия сообщила, что Россия представляет собой угрозу и является главным противником.

Общество Кабмин просят скорректировать постановление о пособиях потерявшим работу Согласно постановлению правительства, уволенным с 1 марта предоставляется пособие в размере 12 130 рублей и выплаты на каждого несовершеннолетнего ребёнка — 3000 рублей в месяц. 80

Политика Лукашенко заявил, что Россия отказывается поставлять гречку Белоруссии Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил чиновникам производить "достойное" количество гречки для внутреннего рынка, поскольку, по его словам, РФ якобы отказалась продавать эту крупу республике. 439

Игры Подписка The Elder Scrolls Online Plus стала временно бесплатной Разработчики The Elder Scrolls Online из ZeniMax Online Studios объявили, что подписка ESO Plus стала временно бесплатной.

Общество Москвичам объяснили, как работают пропуска в случае поездки на дачу Щитов напомнил, что данные пропуска можно получить лишь дважды в неделю, причем если поездка запланирована «одним днем», для этого хватить одного пропуска, поскольку он работает сутки.

Здоровье В красноярском глазном центре 89 человек заразились коронавирусом Как сообщает Роспотребнадзор, в результате эпидемиологического расследования в период с 7 по 19 апреля в Красноярской краевой офтальмологической больнице имени профессора П. Г. Макарова (глазном центре) выявлено 89 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 29