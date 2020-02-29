Общество
ТАССРоспотребнадзор призвал максимально сократить поездки за рубеж
Россиянам необходимо по возможности отказаться от поездок за границу или максимально сократить сроки пребывания за рубежом в качестве меры защиты от коронавируса, сообщила журналистам глава Роспотребнадзора Анна Попова.
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Для того, чтобы на сегодняшний день считать себя защищенными, первое — нужно максимально сократить возможные, предполагавшиеся поездки за рубежи родной страны. Вот сегодня то время, когда не стоит выезжать из Российской Федерации.
— Анна Попова, российский политикКоммерсантъ 00:29
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Роспотребнадзор рекомендовал россиянам отказаться от зарубежных поездок из-за коронавируса
Московский Комсомолец01:09
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