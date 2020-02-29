Здоровье
ТАССРоспотребнадзор призвал максимально сократить поездки за рубеж
Россиянам необходимо по возможности отказаться от поездок за границу или максимально сократить сроки пребывания за рубежом в качестве меры защиты от коронавируса, сообщила журналистам глава Роспотребнадзора Анна Попова.
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Для того, чтобы на сегодняшний день считать себя защищенным, первое — нужно максимально сократить возможные поездки за рубеж. Сегодня то время, когда не стоит выезжать из Российской Федерации. Более 40 стран заявили о том, что на их территории диагностировано заболевание, вызванное коронавирусом.
— Анна Попова, российский политикПятый канал 03:08
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Роспотребназор рекомендовал россиянам отказаться от незапланированных поездок за рубеж из-за коронавируса
Агентство Москва26 февраля в 09:24
Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 08:48, Ашберн
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