Здоровье

ТАССТАССРоспотребнадзор призвал максимально сократить поездки за рубеж

Россиянам необходимо по возможности отказаться от поездок за границу или максимально сократить сроки пребывания за рубежом в качестве меры защиты от коронавируса, сообщила журналистам глава Роспотребнадзора Анна Попова.
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Анна Попова
Для того, чтобы на сегодняшний день считать себя защищенным, первое — нужно максимально сократить возможные поездки за рубеж. Сегодня то время, когда не стоит выезжать из Российской Федерации. Более 40 стран заявили о том, что на их территории диагностировано заболевание, вызванное коронавирусом.
— Анна Попова, российский политикПятый канал 03:08

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