Роспотребнадзор в связи с распространением новой коронавирусной инфекции рекомендует воздержаться от посещения общественных мест, в том числе торговых центров, спортивных мероприятий и транспорта в час пик.

Роспотребнадзор призвал не ездить на общественном транспорте в час пик

Политика Терешкова предложила снять ограничение по числу президентских сроков Депутат Госдумы от «Единой России» Валентина Терешкова предложила убрать ограничения по числу президентских сроков после принятия поправок к Конституции России.

Финансы Курс доллара опустился ниже 71 рубля на Московской бирже Курс доллара в ходе торгов на Московской бирже опустился ниже 71 руб. и составил, по данным на 13:57 мск, 70,93 руб. К 14.20 мск доллар подорожал на 0,09 коп.

Гаджеты Представлен флагманский смартфон Vivo NEX 3S 5G За автономную работу нового Vivo NEX 3S 5G отвечает аккумулятор на 4 400 мАч с поддержкой 44-ватной зарядки.

Музыка Премьера песни Little Big для «Евровидения» перенесена Презентация песни Little Big для международного песенного конкурса "Евровидение" отложена "по неизвестным причинам", сообщает "Российская газета" со ссылкой на заявление представителя группы.

Экономика Минфин России прокомментировал падение цен на нефть Минфин России прокомментировал падение стоимости нефти, отметив, что цены на марку Urals упали ниже базового уровня, установленного бюджетным правилом.

Политика Путин призвал прекратить приравнивать Сталина к Гитлеру Президент раскритиковал популярную среди европейских политиков точку зрения о том, что ответственность за начало Второй мировой войны в равной степени лежит и на Гитлере, и на Сталине.

Здоровье В НИИ питания РАМН дали рецепт полезного шашлыка Заведующий отделением сердечно-сосудистой патологии клиники НИИ питания РАМН Альфред Богданов в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» отметил важность хорошей прожарки шашлыка.

Политика Кремль подтвердил, что Трамп не приедет в Москву на День Победы Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что президент США Дональд Трамп не приедет в Москву 9 мая на мероприятия по случаю 75-летней годовщины Победы во Второй мировой войне, передает корреспондент "Газеты.Ru".

Энергетика Saudi Aramco в апреле увеличит поставки нефти на 26% Saudi Aramco в апреле увеличит поставки нефти до 12,3 млн б/с, что выше производственных мощностей компании на 300 тыс. б/ с, сообщает агентство Reuters со ссылкой на главу компании Амина Нассера.

Здоровье В России число заболевших коклюшем выросло на 40% В 2019 году заболели 14 406 человек, это почти на 40% больше, чем в 2018 году (10 421 заболевших), пишет РБК со ссылкой на данные Роспотребнадзора.

Политика Эрдоган заявил об уничтожении восьми «Панцирей» в Сирии Президент Турции Тайип Эрдоган по возвращении из Брюсселя заявил, что его вооруженные силы уничтожили в сирийском Идлибе восемь зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь».

Экономика Киселев прокомментировал ситуацию с падением рубля и ценами на нефть Паниковать в связи с нынешним падением цен на нефть и спекулятивной лихорадкой на валютном рынке не надо, от нынешней ситуации стратегически Россия может выиграть благодаря хладнокровию и расчету руководства страны, написал журналист Дмитрий Киселев в открытом им в понедельник Telegram-канале.

Культура Apple и Эрмитаж сняли на iPhone пятичасовой фильм о музее Компания Apple и Государственный Эрмитаж представили совместный пятичасовой фильм о музее, снятый одним кадром и на одном заряде iPhone 11 Pro Max.

Политика В Нидерландах начался суд по делу о крушении Boeing МН17 над Донбассом По словам эксперта Международного института гуманитарно-политических исследований Владимира Брутера, скорее всего суд потребует от России выплаты компенсаций и выдаст международные ордера на арест обвиняемых по делу, тем более что в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) проходят и параллельные процессы по жалобам родственников погибших, где ответчиками выступают как Россия, так и Украина.

Шоу-бизнес Рэпер Джиган публично просит прощения у Самойловой Ранее в социальной сети рэпер общался с подписчиками будучи пьяным и выражался нецензурной речью при своих детях.

Экономика Глава комитета Госдумы предостерег россиян от панической скупки валюты Глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров призвал граждан не поддаваться панике и не спешить сейчас с покупкой валюты - это будет выгодно только спекулянтам, уверен депутат.

Экономика Белоруссия планирует договориться с РФ по нефти Белорусский премьер-министр Сергей Румас заявил, что Минск может договориться с Москвой по поставкам сырья, так как снизились мировые цены на нефть.

Шоу-бизнес Дочери Анджелины Джоли перенесли сложные операции В своей колонке для издания Time актриса Анджелина Джоли рассказала, что две ее дочери — 15-летняя Захара и 13-летняя Шайло одна за другой перенесли сложные операции.