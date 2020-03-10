Здоровье

РИА НовостиРИА НовостиРоспотребнадзор призвал не ездить на общественном транспорте в час пик

Роспотребнадзор в связи с распространением новой коронавирусной инфекции рекомендует воздержаться от посещения общественных мест, в том числе торговых центров, спортивных мероприятий и транспорта в час пик.
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Россиянам посоветовали не пользоваться общественным транспортом

URA.Ru05:05

Роспотребнадзор советует не посещать общественные места в целях профилактики коронавируса

ТАСС02:50

Роспотребнадзор призвал не пользоваться общественным транспортом в час пик

Газета.Ru04:25

Роспотребнадзор рекомендовал воздержаться от общественного транспорта в час пик

Коммерсантъ03:44

Роспотребнадзор призвал не ездить на общественном транспорте в час пик

РИА Новости03:00

Роспотребнадзор посоветовал не ездить на общественном транспорте в часы пик

Говорит Москва02:51

Роспотребнадзор посоветовал не ездить в общественном транспорте в час пик

РБК04:26
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