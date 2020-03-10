Роспотребнадзор в связи с распространением новой коронавирусной инфекции рекомендует воздержаться от посещения общественных мест, в том числе торговых центров, спортивных мероприятий и транспорта в час пик.

Роспотребнадзор призвал не ездить на общественном транспорте в час пик

Политика Эрдоган предложил Путину разрабатывать нефтяные месторождения в Сирии Президент Турции Тайип Эрдоган предложил Владимиру Путину поддержать разработку нефтяных месторождений в Сирии для помощи сирийской экономике.

Политика Прокуратура рассказала о доказательствах причастности России к крушению MH17 Сторона обвинения в деле о крушении пассажирского малазийского Boeing 777 рассказала, что у нее есть доказательства причастности России к катастрофе.

Политика Депутатам, которых не переизберут осенью, выплатят годовую зарплату Депутаты Госдумы, которые не будут переизбраны на возможных внеочередных выборах в парламент, получат компенсацию, заявил 10 марта первый зампредседателя фракции КПРФ Николай Коломейцев, передает Интерфакс.

Экономика Минфин стабилизирует курс рубля продажами валюты по бюджетному правилу Министерство финансов Российской Федерации напомнило о действующем в РФ механизме бюджетного правила, которое призвано защищать бюджет и национальную валюту от резких колебаний нефтяных цен на рынке.

Энергетика Нефть после вчерашнего обвала дорожает на 10% Нефть после вчерашнего обвала дорожает на 10%. Данные торгов приводит РИА Новости. Так, баррель марки Brent достиг отметки в 38 долларов.

Общество Роструд напомнил о длинных выходных в мае Следующие длинные выходные ожидают россиян в мае, передаёт РИА Новости со ссылкой на заместителя руководителя Роструда Ивана Шкловца.

Здоровье Выявлены новые симптомы коронавируса Ученые из Сингапура выявили новые симптомы вызываемого коронавирусом заболевания COVID-19, пишет The Straits Times.

Политика Американский профессор назвал выход России из ОПЕК+ победой над США Россия вступает в ценовую войну на нефть, чтобы вытеснить американских производителей с энергетического рынка и восстановить партнерство с Саудовской Аравией, пишет профессор Военно-морского колледжа США Николас Гвоздев на страницах The National Interest.

Энергетика Саудовская Аравия не видит смысла во встрече ОПЕК+ в мае–июне Саудовская Аравия не видит необходимости в проведении встречи ОПЕК+ в мае–июне пока нет соглашения между альянсом по стабилизации нефтянового рынка, заявил министр энергетики принц Абдель Азиз бен Сальман агентству Reuters.

Политика Эрдоган: США смягчили позицию по С-400 Соединенные Штаты смягчили свою позицию по отношению к зенитным ракетным системам С-400, приобретенным Анкарой у России.

Экономика Названы последствия падения курса рубля для россиян Ослабление российской национальной валюты отразится на стоимости поездок за рубеж, а также цене импортных товаров, рассказал профессор факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков.

Шоу-бизнес Дочери Анджелины Джоли перенесли сложные операции В своей колонке для издания Time актриса Анджелина Джоли рассказала, что две ее дочери — 15-летняя Захара и 13-летняя Шайло одна за другой перенесли сложные операции.

Экономика Кремль оценил прочность экономики России «Хочу вам напомнить неоднократные заявления президента, на фоне вот этой турбулентности и волатильности мировых рынков российская экономика обладает необходимым запасом прочности с тем, чтобы демпфировать вот эту временную нестабильность», — отметил Песков.