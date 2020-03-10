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РИА НовостиРоспотребнадзор призвал не ездить на общественном транспорте в час пик
Роспотребнадзор в связи с распространением новой коронавирусной инфекции рекомендует воздержаться от посещения общественных мест, в том числе торговых центров, спортивных мероприятий и транспорта в час пик.
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Ни дня без коронавируса. Роспотребнадзор опубликовал памятки по профилактике коронавируса и ОРВИ
Новгородские ведомости08 марта в 05:41
Автоматически обработан 7101 источник, обновлено в 12:16, Ашберн
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