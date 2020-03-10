Общество
РИА НовостиРоспотребнадзор призвал не ездить на общественном транспорте в час пик
Роспотребнадзор в связи с распространением новой коронавирусной инфекции рекомендует воздержаться от посещения общественных мест, в том числе торговых центров, спортивных мероприятий и транспорта в час пик.
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Политика
Путин назвал условия для своего участия в новых президентских выборах
Глава РФ Владимир Путин рассказал о двух условиях, которые должны быть выполнены, чтобы он участвовал в выборах нового президента.
Общество
В российских регионах вводят особый режим из-за коронавируса
Власти Липецкой области, где выявлено три случая заражения коронавирусом, объявили в регионе режим повышенной готовности, сообщает ТАСС.
Энергетика
Цены на нефть растут после обвала
Цена на нефть возобновила свой рост после обвала на 30% днём ранее. Об этом говорят данные биржевых торгов.
Здоровье
В НИИ питания РАМН дали рецепт полезного шашлыка
Заведующий отделением сердечно-сосудистой патологии клиники НИИ питания РАМН Альфред Богданов в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» отметил важность хорошей прожарки шашлыка.
Энергетика
Саудовская Аравия ответила на обвинения в ценовой войне с Россией
По информации источника ТАСС, в Саудовской Аравии не собираются вести войну с Россией, страна остается партнером для Эр-Рияда.
Шоу-бизнес
Степаненко впервые пошутила о разводе с Петросяном
Телеведущая Елена Степаненко во время своего юмористического концерта «Ирония весны» на канале «Россия 1» впервые пошутила о разводе с Евгением Петросяном.
Политика
Путин ответил фразой «мы повторим» на вопрос об итогах ВОВ
Президент России Владимир Путин в интервью агентству ТАСС, комментируя итоги Великой Отечественной войны, ответил на вопрос о потенциальной мировой войне фразой «мы повторим».
Происшествия
В московской школе женщина убила охранника 8 Марта
В московской школе женщина убила охранника 8 марта.
Политика
Оппозиция подала заявку на митинг в Москве против сроков Путина
Оппозиционные политики Татьяна Усманова из «Открытой России», представительница «Партии перемен» Мария Кузнецова и глава Команды Егора Жукова Евгений Овчаров подали в мэрию Москвы уведомление о митинге 21 марта против инициативы об обнулении президентских сроков Владимира Путина.
Экономика
Оборонный банк нарастил активы почти на 1 трлн руб. за год
Активы банка составили 2,2 трлн руб. По этому показателю банк занимает восьмое место в российской банковской системе.
Экономика
ЦБ ввел временные послабления для банков из-за коронавируса
Банк России вводит временные регуляторные послабления для банков в связи с распространением коронавируса.
Гаджеты
В Роскачестве составили рейтинг смарт-часов
Экономика
Названы товары, которые первыми подорожают после обвала рубля
Жителей России ждёт повышение цен на многие товары в связи с падением рубля из-за обвала цен на нефть.
Политика
В Нидерландах начался суд по делу о крушении рейса MH17
В Амстердаме начался судебный процесс над подозреваемыми в причастности к крушению рейса MH17 в июле 2014 года.
Происшествия
В Томске мужчина с молотком разгромил магазин бытовой техники
Мужчина во вторник в Томске зашел в один из магазинов бытовой техники и молотком разбил несколько дорогих телевизоров, полиция проводит проверку и устанавливает причины такого поступка, сообщает УМВД по Томской области.
Общество
В Италии ввели тотальный карантин из-за коронавируса
Премьер Италии Джузеппе Конте жёстко ограничил передвижение жителей по всей стране.
Кино
Людмила Артемьева покинула сериал «Сваты»
Актриса Людмила Артемьева не появится в новых сериях сериала "Сваты", передает "Собеседник".
Общество
Хельмут Марко: Red Bull – главный соперник Mercedes
Консультант концерна Red Bull по автоспорту Хельмут Марко доволен тем, как команда провела подготовку к сезону.
Кино
Вышел финальный трейлер фильма «Черная вдова»
Опубликован официальный финальный трейлер фильма «Черная вдова». Ролик был размещен киностудией Marvel на YouTube-канале.
Шоу-бизнес
Две дочери Анджелины Джоли перенесли хирургические операции
Две дочери Анджелины Джоли и Бреде Питта, 15-летняя Захара и 13-летняя Шайло, за последние два месяца перенесли хирургические операции, из-за чего вся семья посвятила себя заботе о девочках.
Армия и оружие
Трубоукладчика «Академик Черский» берет под защиту «Ярослав Мудрый»
Корабли направляются в Балтийское море. Трубоукладчика "Академик Черский" берет под защиту "Ярослав Мудрый".
Единоборства
Макгрегор отреагировал на слова Нурмагомедова об уличных боях
Единоборства
Исмаилов рассказал о совете Кадырова перед боем с Емельяненко
Российский боец MMA Магомед Исмаилов рассказал поклонникам об итогах общения с Рамзаном Кадыровым и Александром Емельяненко.
Армия и оружие
Террористы ПНС Ливии перешли в наступление на войска ЛНА
Политика
Прокурор по делу MH17 назвал сроки окончания расследования
Расследование дела о крушении малайзийского Boeing (рейс MH17) на востоке Украины в июле 2014 года почти закончено, материалы будут переданы в суд к досудебным слушаниям дела в июне, сообщил голландский прокурор Тейс Бергер в ходе судебного заседания, проходящего во вторник в Нидерландах.
Игры
Metacritic назвал «лучшего игрового издателя 2019 года»
Итальянская компания 505 Games стала «лучшим игровым издателем 2019 года» по версии Metacritic.
Происшествия
Пропавшую в Тверской области девочку нашли мертвой
Спасатели обнаружили в Тверской области тело пропавшей ранее девочки 2013 года рождения.