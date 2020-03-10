Общество

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Роспотребнадзор в связи с распространением новой коронавирусной инфекции рекомендует воздержаться от посещения общественных мест, в том числе торговых центров, спортивных мероприятий и транспорта в час пик.
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Роспотребнадзор советует отказаться от общественного транспорта

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Россиянам посоветовали не пользоваться общественным транспортом

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Роспотребнадзор рекомендовал воздержаться от общественного транспорта в час пик

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Роспотребнадзор посоветовал не ездить в общественном транспорте в час пик

РБК04:26

Роспотребнадзор призвал не ездить на общественном транспорте в час пик

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Говорит Москва02:51

Роспотребнадзор советует не посещать общественные места в целях профилактики коронавируса

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Автоматически обработано 7099 источников, обновлено в 10:40, Ашберн
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