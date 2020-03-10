Общество

РИА НовостиРИА НовостиРоспотребнадзор призвал не ездить на общественном транспорте в час пик

Роспотребнадзор в связи с распространением новой коронавирусной инфекции рекомендует воздержаться от посещения общественных мест, в том числе торговых центров, спортивных мероприятий и транспорта в час пик.
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Роспотребнадзор посоветовал не ездить в общественном транспорте в час пик

РБК04:26

Роспотребнадзор призвал не пользоваться общественным транспортом в час пик

Газета.Ru04:25

Роспотребнадзор советует не посещать общественные места в целях профилактики коронавируса

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Московский Комсомолец03:06

Роспотребнадзор рекомендует для профилактики коронавируса не ездить в общественном транспорте в час пик

Агентство Москва03:05

Роспотребнадзор призвал не ездить на общественном транспорте в час пик

РИА Новости03:00

Роспотребнадзор рекомендовал воздержаться от общественного транспорта в час пик

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