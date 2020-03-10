Общество
РИА НовостиРоспотребнадзор призвал не ездить на общественном транспорте в час пик
Роспотребнадзор в связи с распространением новой коронавирусной инфекции рекомендует воздержаться от посещения общественных мест, в том числе торговых центров, спортивных мероприятий и транспорта в час пик.
Читать в источнике
Оценить121
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7099 источников, обновлено в 06:08, Ашберн
Футбол
Кокорин попал в символическую сборную 21-го тура по версии WhoScored
Статический футбольный портал WhoScored включил нападающего Сочи Александра Кокорина в символическую сборную по итогам 21-го тура РПЛ.
Финансы
Курс доллара вырос до ₽72,99 на открытии торгов
Максимальное значение с открытия торгов составило ₽72,99. Курс евро растет на 6,41%, до ₽82,48.
Культура
Появились первые кадры с новой героиней второго сезона «Пацанов»
В Сети появились первые кадры с новой героиней сериала «Пацаны», которая появится в новом сезоне.
Экономика
Минсельхоз не ожидает значительного повышения цен на продукты
В министерстве сельского хозяйства Российской Федерации прокомментировали возможность повышения стоимости основных видов продовольственной продукции из-за резкого повышения курса доллара и евро по отношению к рублю.
Энергетика
Трамп обвинил Россию и Саудовскую Аравию в обвале рынков
Президент США Дональд Трамп обвинил Россию и Саудовскую Аравию в обвале рынков.
Политика
Карелин внесет поправку о досрочных выборах в Госдуму
Депутат Госдумы от "Единой России" Александр Карелин внесет ко второму чтению законопроекта об изменении Основного закона поправку о досрочных парламентских выборах.
Экономика
Банк России предложил увеличить размер переводов в СБП до 2 млн рублей
Банк России предлагает увеличить размер переводов в системе быстрых платежей (СБП) с 600 тыс. рублей до 2 млн рублей.
Общество
В Москве зафиксировали три новых случая заражения коронавирусом
Три новых случая коронавирусной инфекции зафиксированы в России за минувшие сутки, все три - в Москве у граждан РФ, побывавших в Италии, сообщает в понедельник оперативный штаб.
Энергетика
Мировые цены на нефть растут на 7% после резкого снижения котировок
Во вторник утром мировые цены на нефть коррекционно растут на 7% после падения на 24-25% днем ранее из-за отсутствия договоренности по сделке ОПЕК+.
Шоу-бизнес
Ольга Бузова отметила в Курске 8 Марта
8 марта в Курске прошел концерт Ольги Бузовой.
Общество
Российские регионы вводят особый режим из-за коронавируса
С 10 марта в Липецкой области объявлен особый режим из-за коронавируса, написано на сайте администрации региона.
Общество
В Китае назвали примерные сроки окончания эпидемии коронавируса
Эпидемия коронавируса нового типа будет распространяться по миру по меньшей мере до конца июня, заявил глава специальной комиссии по борьбе с эпидемией Государственного комитета по делам здравоохранения КНР Чжун Наньшань.
Кино
Людмила Артемьева покинула сериал «Сваты»
Актриса Людмила Артемьева не появится в новых сериях сериала "Сваты", передает "Собеседник".
Происшествия
На Украине забросали камнями поезд в Москву
На Украине неизвестные забросали камнями поезд «Львов — Москва». Об этом сообщает портал Varta 1. Инцидент случился 8 марта.
Энергетика
Saudi Aramco увеличит поставки нефти до 12,3 миллиона баррелей в сутки
"Поставки сырой нефти будут увеличены на 300 тысяч баррелей в сутки выше максимальной производственной мощности компании, которая составляет 12 миллионов баррелей в день", — сказал ан-Насер агентству Рейтер.
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк рассказала, как переживает стресс из-за болезни матери
Дочь российской актрисы театра и кино Анастасии Заворотнюк, у которой в августе 2019 года диагностировали рак головного мозга, Анна Стрюкова, поделилась с подписчиками в соцсети Instagram переживаниями о стрессе, а также выразила благодарность тем, кто поддерживает ее.
Энергетика
В России оценили перспективы роста цен на бензин
Министр, говоря о перспективах стоимости сырья, напомнил о механизме обратного акциза с демпфером, созданном в 2018 году.
Культура
В сериале по игре The Last of Us главная героиня останется лесбиянкой
Происшествия
В Иркутске посетительница разгромила аптеку
Политика
Прокурор по делу MH17 завершил свою речь в суде цитатой Солженицына
Завершая речь в суде по делу сбитого в Донбассе летом 2014 года Boeing рейса MH17, прокурор Нидерландов Вард Фердинандуссе процитировал русского писателя Александра Солженицына, передает РИА Новости.
Футбол
В Молдавии отменены массовые мероприятия перед матчем сборной России
Министр здравоохранения Молдавии Виорика Думбрэвяну заявил, что в стране отменены все массовые мероприятия из-за коронавируса, передает Sport24.
Политика
Жители родного города Зеленского потребовали его отставки
Около 500 человек в Днепре (ранее город Днепропетровск) провели в понедельник митинг с требованием отставки президента Украины Владимира Зеленского.
Экономика
В России объяснили причину развала сделки с ОПЕК
Власти России выступали за продолжение сделки с ОПЕК, сообщают «Ведомости» со ссылкой на близкий к Кремлю источник.
Общество
Тимур Еремеев стал новым ведущим ток-шоу «На самом деле»
Сегодня же пресс-служба Первого канала официально подтвердила, что именно Еремеев стал новым ведущим «На самом деле».
Политика
В США назвали вооружения, которые хотят включить в продление СНВ-3
Госдепартамент США назвал российские вооружения, которые хочет включить в продление Договора с Россией о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), завершающего свое действие в начале 2021 года.
Шоу-бизнес
Рэпер Джиган публично попросил прощения у Самойловой
Рэп-исполнитель Джиган в своем Instagram попросил прощения у супруги Оксаны Самойловой.
Шоу-бизнес
Впервые после удаления имплантов Кудрявцева показала себя в купальнике
Поклонники не ожидали, что в купальнике спустя всего 2 месяца после операции, она будет выглядеть настолько хорошо.