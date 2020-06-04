Вакцина от коронавируса не будет единой - появятся сразу несколько препаратов для разных групп населения. Об этом в четверг сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на онлайн-дискуссии в клубе "Валдай".

с чего всё началось

Мне кажется, нам обнадеживаться сегодня пока рановато. Мы можем сказать, когда технически можно исполнить и создать вакцинный препарат, но мы не можем сказать заведомо, насколько эффективным для человека он будет... Очень много еще вопросов для того, чтобы называть сроки.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ожидать появления единой вакцины против коронавируса не стоит. С таким заявлением Попова выступила на онлайн-дискуссии клуба «Валдай» в четверг.

Роспотребнадзор призвал не ждать единой вакцины от коронавируса

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