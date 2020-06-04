Коронавирус
ПолитсоветРоспотребнадзор призвал не ждать единой вакцины от коронавируса
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ожидать появления единой вакцины против коронавируса не стоит. С таким заявлением Попова выступила на онлайн-дискуссии клуба «Валдай» в четверг.
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Мне кажется, нам обнадеживаться сегодня пока рановато. Мы можем сказать, когда технически можно исполнить и создать вакцинный препарат, но мы не можем сказать заведомо, насколько эффективным для человека он будет... Очень много еще вопросов для того, чтобы называть сроки.
— Анна Попова, российский политикRambler News Service 07:40
с чего всё началось
Вакцина от коронавируса не будет единой - появятся сразу несколько препаратов для разных групп населения. Об этом в четверг сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на онлайн-дискуссии в клубе "Валдай".ТАСС06:39
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