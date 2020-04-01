Коронавирус
Lenta.ruРоспотребнадзор призвал продлить выходные дни в России
Глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала продлить выходные дни в России, объявленные в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщает 1 апреля «Интерфакс».
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Общество
Воробьев заявил о нежелании блокировать Москву и Подмосковье
Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что блокировка Москвы и Подмосковья не планируется.
Общество
Мосгордума ввела штрафы за нарушение режима самоизоляции
Депутаты Мосгордумы проголосовали за введение штрафов за нарушение режима самоизоляции в Москве.
Политика
Путин утвердил наказание за нарушения на голосовании по Конституции
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон об уголовной ответственности вплоть до 4 лет лишения свободы за нарушения на общероссийском голосовании по поправке в Конституцию РФ.
Политика
Спецборт Минобороны РФ с медицинской помощью вылетел в США
Политика
Украина поддержала введение санкций против Белоруссии
Введение санкционных мер против Белоруссии поддержали ряд стран, в том числе и Украина. Об этом говорится на сайте Совета ЕС.
Общество
В Роспотребнадзоре рассказали о ситуации с коронавирусом в России
Главный государственный санитарный врач РФ, глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что взрывного роста заболеваемости COVID-19 в стране нет.
Здоровье
В трех больницах Петербурга ввели ограничения из-за коронавируса
Ограничения введены на территории трех больниц Санкт-Петербурга из-за "заноса" новых случаев коронавируса, сообщили в пресс-службе городского комитета по здравоохранению.
Энергетика
Bloomberg: Россия не планирует наращивать добычу нефти
Россия не планирует наращивать объем добычи нефти на фоне переизбытка на мировом рынке, сообщает Bloomberg со ссылкой на неназванного российского чиновника.
Здоровье
В Коми более 50 пациентов больницы заразились коронавирусом
В Республике Коми в городской больнице Эжвинского района Сыктывкара выявлено 53 случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, 32 из них — за последние сутки.
Общество
У главврача больницы в Коммунарке диагностировали коронавирус
Общество
В Минкомсвязи рассказали о системе отслеживания нарушений карантина
Минкомсвязь создает систему отслеживания нарушений условий карантина и изоляции на основе данных операторов, сообщил глава ведомства Максут Шадаев.
Происшествия
В сети появились списки жителей Оренбурга, вернувшихся из-за рубежа
В сети появились списки жителей Оренбурга, вернувшихся из-за рубежа.
Общество
В Оренбургской области ввели режим полной самоизоляции
В Оренбургской области вводятся новые меры против распространения коронавируса.
Экономика
Госдума утвердила введение налога с доходов по вкладам
Законопроект о введении налогообложения доходов по вкладам свыше 1 млн рублей одобрен депутатами Государственной Думы в третьем чтении на пленарном заседании во вторник, 31 марта.
Общество
Социальные пенсии в России проиндексируют с 1 апреля
Социальные пенсии в России проиндексируют на 6,1% с 1 апреля, повышение затронет около 4 миллионов человек.
Политика
Путин объяснил проведение совещания с кабмином дистанционно
Президент России Владимир Путин объяснил проведение совещаний в удаленном режиме весьма напряженной обстановкой в стране, связанной с коронавирусом.
Политика
Кремль не обсуждает возможность ввода ЧС в России
Кремль не обсуждает возможность введения в России режима ЧС на фоне пандемии коронавируса COVID-19, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Кино
«КиноПоиск» назвал фильмы, интересующие россиян во время пандемии
Наука
«Известия»: ученые разработали способ уничтожения коронавируса
Общество
Названы последние свободные от коронавируса 10 регионов России
В 75 из 85 регионах России, по состоянию на 1 апреля, выявили минимум один случай заражения коронавирусом.
Политика
Песков ответил на вопрос, отказался ли Путин от рукопожатий
Здоровье
Минздрав Италии назвал причину высокой смертности от коронавируса
Эксперты ассоциации пришли к выводу, что легко перенесенная эпидемия гриппа в ноябре-январе стала причиной высокой смертности от коронавируса.
Экономика
Эксперты предрекли падение цен на аренду жилья из-за коронавируса
Стоимость арендного жилья к середине мая может снизиться на 15% в целом по стране из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса.
Политика
В ЕС заявили о непризнании указа Путина по земле в Крыму
В ЕС заявили, что не признают указ президента России по землям в Крыму. Об этом сообщает внешнеполитическое ведомство ЕС.
Футбол
Все игроки «Валенсии» сдали отрицательный тест на коронавирус
Все футболисты «Валенсии» сдали отрицательные тесты на коронавирус, сообщает Superdeporte.
Энергетика
Польская PGNiG заявила, что выиграла у Газпрома арбитраж на $1,5 млрд
Польская газовая компания PGNiG заявила, что выиграла у "Газпрома" арбитраж на $1,5 млрд, сообщает агентство Bloomberg.
Общество
Волгоградский единоросс-миллионер просит Путина вызволить его с Фиджи
Экономика
Госдума одобрила право на кредитные «каникулы» из-за коронавируса
Госдума одобрила закон о кредитных каникулах для граждан и малого бизнеса из-за коронавируса.