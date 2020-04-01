Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruРоспотребнадзор призвал продлить выходные дни в России

Глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала продлить выходные дни в России, объявленные в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщает 1 апреля «Интерфакс».
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Попова сочла необходимым продление нербочих дней в России

Газета.Ru11:35

Роспотребнадзор предложил продлить нерабочую неделю в России

URA.Ru11:44

Роспотребнадзор призвал продлить выходную неделю

РИА Новости11:42

Роспотребнадзор призывает продлить «коронавирусные каникулы»

Фонтанка.Ру11:55

Роспотребнадзор призвал продлить выходные дни в России

Lenta.ru11:28

Попова: количество нерабочих дней в России должно быть продлено

Интерфакс - Россия11:27

Глава Роспотребнадзора выступила за продление нерабочего периода в стране

Интерфакс11:45
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Ремастер Call of Duty: Modern Warfare 2 не выйдет в России

iReactor 06:13
Общество

Воробьев заявил о нежелании блокировать Москву и Подмосковье

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что блокировка Москвы и Подмосковья не планируется.
РБК 11:15
Общество

Мосгордума ввела штрафы за нарушение режима самоизоляции

Депутаты Мосгордумы проголосовали за введение штрафов за нарушение режима самоизоляции в Москве.
Ведомости 11:36
Политика

Путин утвердил наказание за нарушения на голосовании по Конституции

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон об уголовной ответственности вплоть до 4 лет лишения свободы за нарушения на общероссийском голосовании по поправке в Конституцию РФ.
РИА Новости 09:06
Политика

Спецборт Минобороны РФ с медицинской помощью вылетел в США

Аргументы недели 03:42
Политика

Украина поддержала введение санкций против Белоруссии

Введение санкционных мер против Белоруссии поддержали ряд стран, в том числе и Украина. Об этом говорится на сайте Совета ЕС.
Газета.Ru 05:59
Общество

В Роспотребнадзоре рассказали о ситуации с коронавирусом в России

Главный государственный санитарный врач РФ, глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что взрывного роста заболеваемости COVID-19 в стране нет.
News.ru 11:33
Здоровье

В трех больницах Петербурга ввели ограничения из-за коронавируса

Ограничения введены на территории трех больниц Санкт-Петербурга из-за "заноса" новых случаев коронавируса, сообщили в пресс-службе городского комитета по здравоохранению.
РИА Новости 10:35
Энергетика

Bloomberg: Россия не планирует наращивать добычу нефти

Россия не планирует наращивать объем добычи нефти на фоне переизбытка на мировом рынке, сообщает Bloomberg со ссылкой на неназванного российского чиновника.
Коммерсантъ 11:45
Здоровье

В Коми более 50 пациентов больницы заразились коронавирусом

В Республике Коми в городской больнице Эжвинского района Сыктывкара выявлено 53 случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, 32 из них — за последние сутки.
RT на русском 10:55
Общество

У главврача больницы в Коммунарке диагностировали коронавирус

Ведомости вчера в 09:06
Общество

В Минкомсвязи рассказали о системе отслеживания нарушений карантина

Минкомсвязь создает систему отслеживания нарушений условий карантина и изоляции на основе данных операторов, сообщил глава ведомства Максут Шадаев.
РИА Новости 09:31
Происшествия

В сети появились списки жителей Оренбурга, вернувшихся из-за рубежа

В сети появились списки жителей Оренбурга, вернувшихся из-за рубежа.
Эхо Москвы 06:00
Общество

В Оренбургской области ввели режим полной самоизоляции

В Оренбургской области вводятся новые меры против распространения коронавируса.
Orenday.ru 06:17
Экономика

Госдума утвердила введение налога с доходов по вкладам

Законопроект о введении налогообложения доходов по вкладам свыше 1 млн рублей одобрен депутатами Государственной Думы в третьем чтении на пленарном заседании во вторник, 31 марта.
Дума ТВ вчера в 07:58
Общество

Социальные пенсии в России проиндексируют с 1 апреля

Социальные пенсии в России проиндексируют на 6,1% с 1 апреля, повышение затронет около 4 миллионов человек.
РИА Новости вчера в 23:05
Общество

Чечня с 5 апреля закрывается на въезд и выезд

ТАСС 09:20
Политика

Путин объяснил проведение совещания с кабмином дистанционно

Президент России Владимир Путин объяснил проведение совещаний в удаленном режиме весьма напряженной обстановкой в стране, связанной с коронавирусом.
РБК 10:44
Политика

Кремль не обсуждает возможность ввода ЧС в России

Кремль не обсуждает возможность введения в России режима ЧС на фоне пандемии коронавируса COVID-19, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 11:47
Кино

«КиноПоиск» назвал фильмы, интересующие россиян во время пандемии

Инфорос вчера в 12:55
Наука

«Известия»: ученые разработали способ уничтожения коронавируса

РИА Новости 00:06
Общество

Названы последние свободные от коронавируса 10 регионов России

В 75 из 85 регионах России, по состоянию на 1 апреля, выявили минимум один случай заражения коронавирусом.
Газета.Ru 08:44
Политика

Песков ответил на вопрос, отказался ли Путин от рукопожатий

RT на русском 06:18
Здоровье

Минздрав Италии назвал причину высокой смертности от коронавируса

Эксперты ассоциации пришли к выводу, что легко перенесенная эпидемия гриппа в ноябре-январе стала причиной высокой смертности от коронавируса.
РИА Новости 10:18
Экономика

Эксперты предрекли падение цен на аренду жилья из-за коронавируса

Стоимость арендного жилья к середине мая может снизиться на 15% в целом по стране из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса.
Известия вчера в 16:30
Политика

В ЕС заявили о непризнании указа Путина по земле в Крыму

В ЕС заявили, что не признают указ президента России по землям в Крыму. Об этом сообщает внешнеполитическое ведомство ЕС.
Московский Комсомолец 10:31
Футбол

Все игроки «Валенсии» сдали отрицательный тест на коронавирус

Все футболисты «Валенсии» сдали отрицательные тесты на коронавирус, сообщает Superdeporte.
Sport24.ru 10:30
Энергетика

Польская PGNiG заявила, что выиграла у Газпрома арбитраж на $1,5 млрд

Польская газовая компания PGNiG заявила, что выиграла у "Газпрома" арбитраж на $1,5 млрд, сообщает агентство Bloomberg.
Интерфакс 30 марта в 12:59
Общество

Волгоградский единоросс-миллионер просит Путина вызволить его с Фиджи

Евразия Daily вчера в 11:33
Экономика

Госдума одобрила право на кредитные «каникулы» из-за коронавируса

Госдума одобрила закон о кредитных каникулах для граждан и малого бизнеса из-за коронавируса.
Известия 06:36
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