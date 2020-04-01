Коронавирус

Daily StormDaily StormРоспотребнадзор призвал продлить нерабочую неделю в России

Количество нерабочих дней должно быть увеличено, потому что инкубационный период COVID-19 составляет 14 дней, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
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Анна Попова
Период инкубации для вируса — 14 дней. И период разрыва связи передачи тоже должен быть кратным 14 дням, но этого недостаточно, этих дней в разных ситуациях должно было бы быть больше.
— Анна Попова, российский политикLenta.ru 11:28
с чего всё началось

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