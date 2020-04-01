Количество нерабочих дней в России должно быть продлено, считает глава Роспотребнадзора Анна Попова. На брифинге она пояснила, что период инкубации для вируса составляет 14 дней.

с чего всё началось

Период инкубации для вируса — 14 дней. И период разрыва связи передачи тоже должен быть кратным 14 дням, но этого недостаточно, этих дней в разных ситуациях должно было бы быть больше.

Неделя выходных позволит снизить скорость распространения коронавируса, однако его инкубационный период составляет 14 дней, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

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