Коронавирус

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Неделя выходных позволит снизить скорость распространения коронавируса, однако его инкубационный период составляет 14 дней, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
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Анна Попова
Период инкубации для вируса — 14 дней. И период разрыва связи передачи тоже должен быть кратным 14 дням, но этого недостаточно, этих дней в разных ситуациях должно было бы быть больше.
— Анна Попова, российский политикLenta.ru 11:28
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