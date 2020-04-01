Коронавирус
Газета.RuРоспотребнадзор призвал продлить выходные в России
Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) Анна Попова призвала продлить нерабочий период в России и на следующей неделе, чтобы снизить степень и скорость распространения коронавируса COVID-19.
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На сегодняшний день мы видим определённый результат, но очевидным он станет, только когда разрыв цепочек будет распределён по времени. Поэтому продолжение этих мероприятий, продолжение разрыва общения – это безусловная задача грядущего периода.
— Анна Попова, российский политикНИА-Новосибирск вчера в 20:34
с чего всё началось
Количество нерабочих дней в России должно быть продлено, считает глава Роспотребнадзора Анна Попова. На брифинге она пояснила, что период инкубации для вируса составляет 14 дней.Интерфаксвчера в 11:45
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