Общество
РЕН ТВРоспотребнадзор: Россия проверила 3 млн человек на коронавирус
Глава ведомства пояснила, что пассажиров, прилетающих из других стран начали обследовать при помощи теплометрического контроля с 31 декабря. Попова уточнила, что за этот период было досмотрено более 3 млн человек.
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Армия и оружие
Турецкие военные обстреляли самолеты ВКС России в Идлибе
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Три ребенка пострадали в ДТП с автобусом под Ульяновском
Трое детей пострадали в результате аварии с участием автобуса под Ульяновском.
Армия и оружие
Турция продолжает переброску военной техники в Идлиб
Армейская колонна вооруженных сил (ВС) Турции из 22 единиц техники различного назначения, включая бронемашины, проследовала в район Идлиба, 28 февраля сообщает турецкая газета Sabah.
Происшествия
Число погибших в бане в Москве увеличилось до трех
Число погибших на вечеринке в бане в Москве увеличилось до трех человек.
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МЧС сообщило о крушении вертолета под Астраханью
В результате крушения погиб пилот, уточняет "Интерфакс". По предварительным данным, упал вертолет Robinson.
Политика
В МИД России рассказали о консультациях с Турцией по Сирии
Представители России и Турции на консультациях по Сирии в Анкаре подтвердили нацеленность на снижение напряженности "на земле" при продолжении борьбы с террористами, признанными таковыми СБ ООН.
Армия и оружие
Пентагон и Госдеп спорят из-за поставок ЗРК Patriot в Турцию
Западные СМИ написали ранее, что Турция попросила Соединенные Штаты разместить две батареи ракетно-зенитного комплекса Patriot на южной границе государства с Сирией.
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На сайте Rockstar появились футуристические логотипы студии
С утра в интернете активно обсуждают футуристические логотипы Rockstar Games, которые нашли на сайте разработчиков.
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Украина не станет праздновать День Победы 9 мая
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Кулижников и Мурашов снялись с ЧМ в спринтерском многоборье
Экономика
Великобритания рекордно закупила золото в России
В физическом выражении экспорт российского золота в Великобританию вырос в 11 раз — с 10,4 до 113,5 тонны.
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Стали известны результаты жеребьевки одной восьмой Лиги Европы
Хотя ещё не все матчи 1/16 сыграли Стали известны результаты жеребьевки 1/8 Лиги Европы.
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Белорусский дуэт представит страну на «Евровидении-2020»
Остается напомнить, что первый полуфинал уже 65-го конкурса песни "Евровидение-2020", на котором выступят представители РБ, пройдет 12 мая, второй - 14 мая, а финал запланирован на 16 мая.
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Замена сервисов Google появилась на смартфонах Huawei и Honor
На смартфонах Huawei и Honor появилась замена сервисов Google.
Армия и оружие
Павел Шипилин: Россия дает шанс Турции спокойно разобраться в ситуации с Идлибом
Российский и турецкий лидеры Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили ситуацию в Идлибе по телефону.
Общество
Появились результаты вскрытия первой жертвы коронавируса
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Елена Борщева готовится к операции
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Что изменится в жизни россиян с 1 марта
Закон о ввозе незарегистрированных лекарств С 1 марта 2020 года вступит в силу закон, по которому в Россию разрешается ввозить незарегистрированные в стране лекарства по решению медицинской комиссии.
Общество
В Минюсте обещают пересмотреть размер новых штрафов за нарушение ПДД
Больше всего недовольств высказывают автолюбители, так как санкции за нарушение ПДД в новом КоАП существенно возросли.
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Чемпион мира вратарь Олкинуора покинет «Адмирал»
Чемпион мира вратарь Юхо Олкинуора сообщил, что покинет «Адмирал».
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Греция заблокировала заявление НАТО в поддержку Турции
Греция наложила вето на заявление Североатлантического альянса (НАТО) в поддержку Турции на фоне обострения ситуации в сирийском Идлибе, сообщает газета "Вима".
Биатлон
СБР попросил IBU предоставить официальную позицию по делу Логинова
Союз биатлонистов России (СБР) попросил Международный союз биатлонистов (IBU) предоставить официальную позицию по делу российского спортсмена Александра Логинова, передает ТАСС.
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Лукашенко: Идиотизм полный — не можем обеспечить свой народ молоком
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Панайотов опроверг новость о своём участии в Евровидении
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США выступают против астанинского формата урегулирования в Сирии
Вашингтон не считает эффективным астанинский формат урегулирования ситуации в Сирии.
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Суд Кабо-Верде огласил сроки российским морякам по делу о наркотиках
Суд города Прая (столица Кабо-Верде) признал виновными в транспортировке наркотиков 11 российских моряков и огласил сроки наказания.
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Сахалин из-за коронавируса хочет прекратить сообщение с Хоккайдо
На Сахалине предложили ограничить регулярное сообщение с Хоккайдо из-за коронавируса.