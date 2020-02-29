Общество

РЕН ТВРЕН ТВРоспотребнадзор: Россия проверила 3 млн человек на коронавирус

Глава ведомства пояснила, что пассажиров, прилетающих из других стран начали обследовать при помощи теплометрического контроля с 31 декабря. Попова уточнила, что за этот период было досмотрено более 3 млн человек.
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Роспотребнадзор проверил на коронавирус более 3 млн приехавших в Россию

РБК02:51

Роспотребнадзор рассказал, как защищает жителей РФ от коронавируса

Телеканал 360°00:56

Всех прибывающих в Россию международными рейсами проверяют на COVID-19

RT на русском00:16

Роспотребнадзор: Россия проверила более 3 млн пассажиров с момента обнаружения коронавируса

Вести.Ru00:50

Роспотребнадзор: Россия проверила 3 млн человек на коронавирус

РЕН ТВ00:16

Всех прилетающих в РФ из других стран проверят на коронавирус

Московский Комсомолец00:55

Роспотребнадзор проверяет пассажиров всех международных рейсов на признаки коронавируса

ТАСС00:04
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Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 04:13, Ашберн
Армия и оружие

Турецкие военные обстреляли самолеты ВКС России в Идлибе

Piter.tv 27 февраля в 07:47
Происшествия

Три ребенка пострадали в ДТП с автобусом под Ульяновском

Трое детей пострадали в результате аварии с участием автобуса под Ульяновском.
Газета.Ru 01:07
Армия и оружие

Турция продолжает переброску военной техники в Идлиб

Армейская колонна вооруженных сил (ВС) Турции из 22 единиц техники различного назначения, включая бронемашины, проследовала в район Идлиба, 28 февраля сообщает турецкая газета Sabah.
Красная весна вчера в 05:59
Происшествия

Число погибших в бане в Москве увеличилось до трех

Число погибших на вечеринке в бане в Москве увеличилось до трех человек.
Известия 01:06
Происшествия

МЧС сообщило о крушении вертолета под Астраханью

В результате крушения погиб пилот, уточняет "Интерфакс". По предварительным данным, упал вертолет Robinson.
Вести.Ru вчера в 12:13
Политика

В МИД России рассказали о консультациях с Турцией по Сирии

Представители России и Турции на консультациях по Сирии в Анкаре подтвердили нацеленность на снижение напряженности "на земле" при продолжении борьбы с террористами, признанными таковыми СБ ООН.
ТАСС 03:39
Армия и оружие

Пентагон и Госдеп спорят из-за поставок ЗРК Patriot в Турцию

Западные СМИ написали ранее, что Турция попросила Соединенные Штаты разместить две батареи ракетно-зенитного комплекса Patriot на южной границе государства с Сирией.
Городовой 03:46
Игры

На сайте Rockstar появились футуристические логотипы студии

С утра в интернете активно обсуждают футуристические логотипы Rockstar Games, которые нашли на сайте разработчиков.
Игромания.ру вчера в 08:34
Политика

Украина не станет праздновать День Победы 9 мая

Газета.Ru вчера в 23:28
Спорт

Кулижников и Мурашов снялись с ЧМ в спринтерском многоборье

РИА Новости вчера в 15:28
Экономика

Великобритания рекордно закупила золото в России

В физическом выражении экспорт российского золота в Великобританию вырос в 11 раз — с 10,4 до 113,5 тонны.
Lenta.ru вчера в 06:23
Футбол

Стали известны результаты жеребьевки одной восьмой Лиги Европы

Хотя ещё не все матчи 1/16 сыграли Стали известны результаты жеребьевки 1/8 Лиги Европы.
Piter.tv вчера в 09:05
Музыка

Белорусский дуэт представит страну на «Евровидении-2020»

Остается напомнить, что первый полуфинал уже 65-го конкурса песни "Евровидение-2020", на котором выступят представители РБ, пройдет 12 мая, второй - 14 мая, а финал запланирован на 16 мая.
Российская газета 04:06
Гаджеты

Замена сервисов Google появилась на смартфонах Huawei и Honor

На смартфонах Huawei и Honor появилась замена сервисов Google.
ToDay News Ufa 03:32
Армия и оружие

Павел Шипилин: Россия дает шанс Турции спокойно разобраться в ситуации с Идлибом

Российский и турецкий лидеры Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили ситуацию в Идлибе по телефону.
ИА Новороссия 00:45
Общество

Появились результаты вскрытия первой жертвы коронавируса

Вести.Ru вчера в 11:12
Шоу-бизнес

Елена Борщева готовится к операции

Борщева выступит с постановкой под названием "Ну и фрукт ты !". Как сейчас живут бывшие участницы шоу Comedy Woman.
StarHit.ru вчера в 00:00
Шоу-бизнес

В Сети появились новые кадры со съемок седьмого сезона «Сватов»

ФАН 26 февраля в 07:16
Общество

Что изменится в жизни россиян с 1 марта

Закон о ввозе незарегистрированных лекарств С 1 марта 2020 года вступит в силу закон, по которому в Россию разрешается ввозить незарегистрированные в стране лекарства по решению медицинской комиссии.
Известия 27 февраля в 16:02
Общество

В Минюсте обещают пересмотреть размер новых штрафов за нарушение ПДД

Больше всего недовольств высказывают автолюбители, так как санкции за нарушение ПДД в новом КоАП существенно возросли.
Live24 26 февраля в 23:53
Хоккей

Чемпион мира вратарь Олкинуора покинет «Адмирал»

Чемпион мира вратарь Юхо Олкинуора сообщил, что покинет «Адмирал».
Sport24.ru 03:17
Политика

Греция заблокировала заявление НАТО в поддержку Турции

Греция наложила вето на заявление Североатлантического альянса (НАТО) в поддержку Турции на фоне обострения ситуации в сирийском Идлибе, сообщает газета "Вима".
Газета.Ru вчера в 20:28
Биатлон

СБР попросил IBU предоставить официальную позицию по делу Логинова

Союз биатлонистов России (СБР) попросил Международный союз биатлонистов (IBU) предоставить официальную позицию по делу российского спортсмена Александра Логинова, передает ТАСС.
Газета.Ru 01:27
Экономика

Лукашенко: Идиотизм полный — не можем обеспечить свой народ молоком

Украина.ру вчера в 07:18
Музыка

Панайотов опроверг новость о своём участии в Евровидении

Piter.tv 27 февраля в 06:05
Происшествия

Жителям российского села показали на Масленицу гей-порно

Lenta.ru 04:00
Армия и оружие

США выступают против астанинского формата урегулирования в Сирии

Вашингтон не считает эффективным астанинский формат урегулирования ситуации в Сирии.
ТАСС вчера в 17:18
Киберспорт

Natus Vincere проиграли Fnatic на IEM Katowice 2020

Спорт-Экспресс 26 февраля в 08:05
Происшествия

Суд Кабо-Верде огласил сроки российским морякам по делу о наркотиках

Суд города Прая (столица Кабо-Верде) признал виновными в транспортировке наркотиков 11 российских моряков и огласил сроки наказания.
Известия вчера в 14:42
Здоровье

Сахалин из-за коронавируса хочет прекратить сообщение с Хоккайдо

На Сахалине предложили ограничить регулярное сообщение с Хоккайдо из-за коронавируса.
Сахалин.Инфо 02:38
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