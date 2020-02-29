Глава ведомства пояснила, что пассажиров, прилетающих из других стран начали обследовать при помощи теплометрического контроля с 31 декабря. Попова уточнила, что за этот период было досмотрено более 3 млн человек.

Роспотребнадзор: Россия проверила 3 млн человек на коронавирус

Армия и оружие Турция продолжает переброску военной техники в Идлиб Армейская колонна вооруженных сил (ВС) Турции из 22 единиц техники различного назначения, включая бронемашины, проследовала в район Идлиба, 28 февраля сообщает турецкая газета Sabah.

Политика В МИД России рассказали о консультациях с Турцией по Сирии Представители России и Турции на консультациях по Сирии в Анкаре подтвердили нацеленность на снижение напряженности "на земле" при продолжении борьбы с террористами, признанными таковыми СБ ООН.

Экономика Великобритания рекордно закупила золото в России В физическом выражении экспорт российского золота в Великобританию вырос в 11 раз — с 10,4 до 113,5 тонны.

Музыка Белорусский дуэт представит страну на «Евровидении-2020» Остается напомнить, что первый полуфинал уже 65-го конкурса песни "Евровидение-2020", на котором выступят представители РБ, пройдет 12 мая, второй - 14 мая, а финал запланирован на 16 мая.

Шоу-бизнес Елена Борщева готовится к операции Борщева выступит с постановкой под названием "Ну и фрукт ты !". Как сейчас живут бывшие участницы шоу Comedy Woman.

Общество Что изменится в жизни россиян с 1 марта Закон о ввозе незарегистрированных лекарств С 1 марта 2020 года вступит в силу закон, по которому в Россию разрешается ввозить незарегистрированные в стране лекарства по решению медицинской комиссии.