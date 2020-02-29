Здоровье
BFM.ruРоспотребнадзор призвал россиян сократить поездки за границу
Роспотребнадзор призывает россиян отказаться от поездок за границу или максимально сократить сроки пребывания за рубежом. Как сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, это нужно сделать в качестве меры защиты от коронавируса.
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Роспотребнадзор рекомендовал россиянам отказаться от зарубежных поездок из-за коронавируса
Московский Комсомолец01:09
Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 05:42, Ашберн
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