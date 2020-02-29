Общество
ГЛАС.RUРоспотребнадзор проверил пассажиров всех рейсов на коронавирус
Роспотребнадзор продолжает проверять пассажиров все международных рейсов на симптомы коронавирусного заболевания. Проверку прошли уже более 3 млн. человек. Об этом сегодня сообщила глава ведомства Анна Попова.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 07:10, Ашберн
Общество
В Москве проходит марш памяти Бориса Немцова
Происшествия
Число погибших от ожогов сухим льдом в бассейне в Москве достигло трех
В пятницу вечером в банном клубе в Коломенском проезде во время празднования дня рождения блогера Екатерины Диденко семь человек получили химические ожоги и отравление, когда в бассейн для создания эффекта тумана бросили 30 кг сухого льда.
Культура
Инаугурация концертного органа началась в столичном «Зарядье»
Порядка 20 тысяч человек ожидаются на инаугурации органа в концертном зале «Зарядье».
Происшествия
Взрыв метеорита в небе над Хорватией попал на видео
В Хорватии камера автомобильного видеорегистратора запечатлела падение и взрыв метеорита. Видео опубликовал один из пользователей Facebook.
Политика
Турция открыла границы с ЕС для сирийских беженцев
Армия и оружие
Джабаров призвал Турцию прекратить военные действия в Идлибе
Из-за действий Турции сирийский Идлиб стал оплотом террористов, заявил в пятницу, 28 февраля, «РИА Новости» первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
Происшествия
На Ямале при стрельбе в ресторане пострадали четыре человека
На Ямале в результате стрельбы в ресторане пострадали четыре человека.
Общество
В Росгидромете пообещали аномально теплый март
Росгидромет рассказал, что во многих регионах России ожидается аномально теплая погода в марте.
Здоровье
Министр здравоохранения Германии заявил о начале эпидемии коронавируса
Министр здравоохранения Германии Йенс Шпан сказал, что страна находится на пороге эпидемии.
Армия и оружие
Илон Маск назвал конкурента американскому истребителю F-35
У американского самолета F-35 «не было бы шансов» против дистанционно управляемого беспилотного истребителя.
Футбол
Азмун из-за болезни пропустит матч «Зенита» с «Локомотивом»
Нападающий «Зенита» Сердар Азмун не сможет помочь команде в матче 20-го тура РПЛ с «Локомотивом», который состоится сегодня, 29 февраля, в Санкт-Петербурге.
Космос
Прототип Starship Илона Маска лопнул при испытаниях
Прототип космического корабля Starship Илона Маска лопнул при испытаниях в Техасе.
Происшествия
Под Астраханью потерпел крушение вертолет
Известно, что вертолет принадлежит частному лицу, информации о жертвах крушения пока нет. Причины падения выясняются, - сообщили в МЧС.
Общество
Заболевший Папа Римский отменил несколько встреч
Происшествия
На рейсе Москва — Пекин выявили пассажира с подозрением на коронавирус
Пассажир с подозрением на заражение COVID-19 в субботу выявлен на рейсе "Аэрофлота" SU204 Москва-Пекин, у находившихся на борту граждан РФ симптомов к настоящему моменту не обнаружено, говорится в заявлении на сайте посольства России в Пекине.
Шоу-бизнес
Максим Галкин показал забавное фото Аллы Пугачевой с 6-летними детьми
Максим Галкин показал забавное фото Аллы Пугачевой с 6-летними детьми Несмотря на то, что Максим Галкин много работает, он не раз признавался, что после рождения детей стал себя беречь, потому что теперь на нем большая ответственность: ему нужно вырастить и воспитать Лизу и Гарри, если с Аллой Борисовной вдруг что-то случиться.
Спорт
Непряева показала шестой результат на этапе Кубка мира в Лахти
Российская лыжница Наталья Непряева показала шестой результат в гонке на 10 км классическим стилем на этапе Кубка мира в Лахти.
Армия и оружие
В Польше начались крупнейшие учения по переброске войск США в Европу
В Польше начались крупнейшие за последние годы учения DEFENDER 2020, на которых отработают переброску американских войск в Европу, сообщил в Twitter министр национальной безопасности Польши Мариуш Блащак.
Политика
Зеленский созывает внеочередное заседание Рады
Президент Украины Владимир Зеленский назначил внеочередное заседание Верховной рады 4 марта.
Армия и оружие
Небензя заявил о праве Сирии подавлять террористов в Идлибе
Армия Сирии имеет право подавлять террористов на территории страны в ответ на нарушения режима прекращения огня изнутри Идлибской зоны деэскалации, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.
Политика
Украина не станет праздновать День Победы 9 мая
Украина отказалась отмечать День Победы 9 мая, заявил министр иностранных дел страны Вадим Пристайко в интервью телеканалу "Украина 24".
Политика
Глава МИД Украины заявил, что посоревновался бы в дзюдо с Путиным
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что сыграл бы в гольф или посоревновался бы в дзюдо с президентом РФ Владимиром Путиным, если бы конфликт на Донбассе закончился.
Футбол
«Молодежки» «Ахмата» и «Ростова» сыграли вничью
«Ахмат» сыграл вничью с «Ростовом» (1:1) в матче 20-го тура молодежного первенства России. «Ахмат» набрал 29 очков и занимает девятое место.
Биатлон
Россиянин Елисеев выиграл спринт на чемпионате Европы
Кино
Актеры из «Гарри Поттера» соберутся в новом проекте Роулинг
Игры
Epic Games бесплатно раздает приключенческую головоломку InnerSpace
Напомним, что Epic Games дарит игру каждую неделю.
Происшествия
Три ребенка пострадали в ДТП с автобусом под Ульяновском
Трое детей пострадали в результате аварии с участием автобуса под Ульяновском.
Биатлон
СМИ: проведение этапа КМ в Чехии под вопросом из-за коронавируса
Этап Кубка мира по биатлону в Нове-Место (Чехия) может быть отменен из-за коронавируса, сообщает radio.cz.
Финансы
Сбербанк улучшил прогноз по курсу рубля на 2020 год
Правительство ранее пересмотрело прогноз среднегодового курса рубля на 2020 год в сторону укрепления — до 63,9 руб. за доллар с 65,7 руб.