Роспотребнадзор продолжает проверять пассажиров все международных рейсов на симптомы коронавирусного заболевания. Проверку прошли уже более 3 млн. человек. Об этом сегодня сообщила глава ведомства Анна Попова.

Роспотребнадзор проверил пассажиров всех рейсов на коронавирус

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