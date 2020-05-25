Общество

REGNUMREGNUMРоспотребнадзор просит наказать соучредителя сети «Красное и белое»

Екатеринбург, 25 мая 2020, 10:40 — REGNUM Железнодорожный райсуд Екатеринбурга получил дело об административном правонарушении против соучредителя сети магазинов «Красное и белое». Об этом сообщает пресс-служба Свердловского облсуда. Поводом для возбуждения дела стали материалы проверки.
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Роспотребнадзор через суд требует закрыть склад «Красного и Белого», где произошла вспышка COVID-19

66.ru03:39

Роспотребнадзор подал в суд на «Красное и Белое» из-за вспышки COVID-19 в Екатеринбурге

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В Екатеринбурге рассмотрят дело о закрытии склада сети «Красное & Белое»

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Роспотребнадзор попросил закрыть склад сети «Красное & Белое» из-за COVID

РБК05:24

В Екатеринбурге под суд отправили соучредителя сети «Красное&Белое», где произошла вспышка COVID-19

КП - Екатеринбург03:15

Роспотребнадзор через суд потребовал закрыть склад «Красного и Белого» в Екатеринбурге

Екатеринбург Онлайн03:11

На Урале соучредитель сети «Красное и Белое» предстанет перед судом

Уральский меридиан03:02
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Экономика

В России выдача ипотеки в апреле упала почти на 40%

В России выдача ипотеки в апреле упала на 39%. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на данные Объединенного кредитного бюро.
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Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин пообещал не допустить приватизации Луны. Заявление он сделал в эфире радиостанции "Комсомольская правда".
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В России в настоящее время насчитывается свыше 2 тысяч беременных женщин с COVID-19, передает ТАСС со ссылкой на главного внештатного специалиста по акушерству и гинекологии Минздрава России Лейлу Адамян.
Газета.Ru 06:34
Политика

Первый иранский танкер с топливом прибыл в Венесуэлу

Коммерсантъ вчера в 00:59
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Экономика

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Кудрин отмечает, что «ренту» теперь будет генерировать «экономика знаний и технологий».
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Общество

Срок начисления надбавки к пенсии могут снизить на пять лет

Вести.Ru 06:15
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Культура

Названы победители 11 сезона шоу «Танцы со звездами»

В воскресенье, 24 мая, на телеканале "Россия-1" показали финальный выпуск 11-го сезона шоу "Танцы со звездами".
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Трамп: США выходят из Договора по открытому небу

По словам Трампа, США больше не заинтересованы в этом договоре.
Evo-rus.com 23 мая в 11:05
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Экономика

Правительство России выделило 100 млрд рублей на помощь регионам

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил выделить 100 млрд рублей для компенсации доходов в 56 регионах страны.
Известия вчера в 02:56
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Кино

Pixar впервые выпустила мультфильм с главным героем-геем

Snob.ru 05:44
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Общество

В России зафиксирован пятилетний рекорд по уровню загрязнения воздуха

Уровень загрязнения воздуха в России в первом квартале 2020 года стал рекордным за последние пять лет, сообщает РБК со ссылкой на выводы аудиторско-консалтинговой компании Finexpertiza, сделанные на основе данных Росгидромета.
РИА Новости 06:02
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Общество

В Японии полностью отменили объявленный из-за коронавируса режим ЧС

ТАСС 05:04
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Общество

Пассажиропоток группы «Аэрофлот» рухнул в апреле на 95%

Пассажиропоток группы «Аэрофлот» упал в апреле текущего года на 95,2% в годовом сопоставлении до 229 тыс. человек, следует из сообщения авиакомпании.
Росбалт 05:47
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Футбол

Матч ЛЧ в Ливерпуле мог привести к смерти от коронавируса 41 человека

Прошедший 11 марта на стадионе «Энфилд» в присутствии более 52 тысяч зрителей ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между английским «Ливерпулем» и испанским «Атлетико» мог стать причиной заражения COVID-19 жителей Великобритании.
Ридус вчера в 14:08
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Экономика

Путин призвал РЖД «сокращать по минимуму» вложения в реальный сектор

Президент обсудил инвестпрограмму РЖД с главой компании Олегом Белозеровым на встрече в Кремле.
Российская газета 06:42
Общество

Оголодавшие из-за пандемии крысы атаковали города США

Центр по контролю и профилактике заболеваний США предупредил об увеличении активности оголодавших из-за пандемии крыс в стране, говорится сообщении, опубликованном на сайте ведомства.
ФАН 05:58
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Общество

В Тульской области еще 111 жителей заразились коронавирусом

Региональный оперативный штаб сообщил о новых случаях заражения новой коронавирусной инфекцией в Тульской области.
Тульские Известия 03:44
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Общество

Заммэра Москвы рассказал о новом этапе снятия ограничений

Следующая на очереди — сфера бытовых услуг, где традиционно занято наибольшее количество малых предприятий и которая очень влияет на комфорт жизни в городе.
РИА Новости вчера в 20:04
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Происшествия

Полиция задержала подозреваемых в стрельбе у ЖК на юге Москвы

РИА Новости вчера в 23:44
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Общество

ПФР напомнил россиянам о выплате с 1 июня 10 тысяч рублей

С начала лета семьи с детьми от 3 до 16 лет смогут получить по 10 тысяч рублей в качестве материальной помощи, сообщили в Пенсионном фонде России (ПФР).
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Шоу-бизнес

За слова о бедственном положении артистов Пригожина высмеял Шнуров

Российский известный продюсер Иосиф Пригожин ответил в социальной сети солисту группы «Ленинград» Сергею Шнурову, который посмеялся над словами о «ужасном положении» наших артистов из-за пандемии COVID-19.
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Шоу-бизнес

Декольте героини сериала подвергли цензуре и разгневали зрителей

Lenta.ru 06:31
Наука

Появилась еще одна причина быстрого распространения коронавируса

Аргентинские ученые предположили, что неравномерность заражения коронавирусом в разных странах зависит от наличия суперраспространителей — людей, которые передают большое количество вирусов.
Lenta.ru вчера в 19:05
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Происшествия

В жилом доме в Казани взорвался газ

Вести.Ru 03:35
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Здоровье

В Свердловской области нашли коронавирус сразу у 279 человек

REGNUM 04:40
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Общество

В Подмосковье откроются кафе и парикмахерские

С 25 мая в Подмосковье планируется вновь открыть офисы продаж квартир и автосалоны.
Финансовая газета вчера в 08:03
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Происшествия

В Приморском лесу нашли пережидавшую коронавирус семью

В Приморском крае, в Кавалеровском районе, отца и трех детей, которые пропали в начале мая, обнаружили в лесу.
РБК 01:33
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Общество

Мишустин попросил россиян не торопиться с поездками за рубеж

Глава правительства РФ Михаил Мишустин попросил россиян не торопиться с туристическими поездками за рубеж, поскольку эпидемиологическая ситуация в странах мира разная.
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Происшествия

Захватившему заложников в банке в Москве предъявили обвинение

Мужчине, угрожавшему взорвать отделение банка в центре Москвы и захватившему заложников, предъявили обвинение.
Известия 05:47
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