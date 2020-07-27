Коронавирус
Южный ФедеральныйРоспотребнадзор протестировал санитайзеры против коронавируса
В Роспотребнадзоре протестировали несколько десятков санитайзеров и их компонентов, чтобы определить как быстро эти вещества разрушают новый коронавирус.
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 08:18, Ашберн
Общество
Глава ВОЗ заявил об усилении пандемии коронавируса в мире
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус 27 июля на брифинге в Женеве заявил, что пандемия коронавирусной инфекции в мире усиливается.
Известия 07:08
Происшествия
О готовившем теракт в Москве мужчине правоохранителям сообщил его брат
Брат готовившего массовое убийство в Москве террориста заявил, что уведомил правоохранителей о пропаже брата.
Газета.Ru 06:52
Здоровье
Из 200 мест в бийском коронавирусном госпитале заняты 165
На 27 июля в госпитале находятся 165 больных, то есть он загружен на 83%, сообщил министр здравоохранения края Дмитрий Попов.
Бийский рабочий 04:29
Политика
В Великобритании признали мощь российского флота
Парадом Военно-морского флота Россия показала мощь своего флота, пишет издание Daily Mail.
Газета.Ru 03:16
Экономика
В России с 1 августа некоторым категориям пенсионеров повысят выплаты
Некоторые категории россиян с 1 августа смогут получить повышенные пенсии и пособия.
ToDay News Ufa вчера в 14:29
Общество
Участники акций в Хабаровске защитили Дегтярева от провокатора
Жители Хабаровска, которым удалось пообщаться с врио главы региона Михаилом Дегтяревым возле здания краевого правительства, защитили его от пытавшегося прорваться провокатора.
Взгляд.ру вчера в 11:58
Общество
Вспышка COVID-19 во Вьетнаме вызвана новым типом вируса
В правительстве Вьетнама заявили, что вспышка COVID-19 в городе Дананге и ближайших провинциях, где зарегистрированы четыре случая заражения от неизвестных носителей инфекции за последние пять дней, вызвана новым типом вируса, ранее не встречавшимся в стране, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:24
Экономика
У доллара проблемы: миллиардеры нашли ему альтернативу
В пятницу цена золота с немедленной поставкой в Нью-Йорке поднялась до 1901,3 доллара за тройскую унцию — это многолетний рекорд, и многие эксперты полагают, что штурм уровня 1920 долларов, то есть самой высокой цены на золото, зафиксированной когда-либо, — просто вопрос времени.
РИА Новости вчера в 01:00
Общество
Шторм снес часть стены Трампа на границе с Мексикой
Ураган "Ханна" разрушил часть стены, установленной на границе между Соединенными Штатами и Мексикой американским президентом Дональдом Трампом.
Газета.Ru 05:23
Общество
Китай испытал крупнейший в мире гидросамолет
Крупнейший в мире гидросамолет AG600 успешно завершил свой первый полет над морем.
Lenta.ru 07:59
Здоровье
Где выявили 37 больных коронавирусом в Самарской области за сутки
Представители оперативного штаба Самарской области поделились информацией о новых случаях коронавируса в регионе.
Терра 05:26
Общество
Отдыхающие шведы рассказали о российской подлодке в проливе Эресунн
Компания отдыхающих шведов наткнулась на подлодку во время прогулки под парусом в районе Эресуннского моста.
Слово и Дело 07:58
Здоровье
В саратовском Роспотребнадзоре после открытия фонтана напомнили о запрете на массовые мероприятия
Правоохранительные органы должны были следить за тем, чтобы во время открытия фонтана «Мелодия» жители Саратова соблюдали масочный режим и дистанцию.
Регион 64 06:58
Общество
Жители Хабаровска вышли на вторую за день акцию в поддержку Фургала
Интерфакс 25 июля в 06:51
Общество
Сергей Шнуров снимет фильм про протесты в Хабаровске
Газета.Ru 06:55
Политика
В Гомеле на предвыборный пикет Тихановской пришли до 10 тысяч человек
Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская вечером 26 июля провела в Гомеле предвыборный пикет, на который пришли от восьми до десяти тысяч человек.
Телеканал RTVI 05:04
Футбол
«Зенит» завоевал Кубок России по футболу, обыграв «Химки»
Единственный гол, благодаря которому "Зенит" стал обладателем Кубка России, был забит на 84-й минуте матча Артемом Дзюбой с пенальти.
Новые Известия 25 июля в 12:26
Общество
В Белом доме назвали чрезмерными выплаты гражданам США из-за пандемии
В Белом доме подчеркнули, что излишние выплаты гражданам затрудняют восстановление бизнеса.
Российская газета вчера в 19:51
Общество
Около 300 тыс. иностранцев получили гражданство России с начала года
За первые шесть месяцев текущего года около 300 тыс. иностранцев получили российское гражданство, рассказала начальник Главного управления по вопросам миграции МВД РФ Валентина Казакова.
Известия вчера в 19:55
Футбол
РПЛ представила мяч на следующий сезон
Для лиги был разработан дизайн мяча Nike Flight, которым командам предстоит играть в следующем сезоне.
Матч ТВ 08:14
Шоу-бизнес
Канье Уэст публично извинился перед Ким Кардашьян в Twitter
Американский рэпер Канье Уэст, решивший баллотироваться в президенты США, принес извинения своей супруге, модели и звезде реалити-шоу Ким Кардашьян.
iReactor 25 июля в 23:40
Шоу-бизнес
Новой ведущей «Дома-2» стала Лариса Гузеева
Лариса Гузеева стала новой ведущей реалити-шоу «Дом-2». Она будет вести шоу «Бородина против Бузовой», сообщает kp.ru.
Культуромания вчера в 12:41
Экономика
Россия увеличила экспорт сахара в четыре раза
В сезоне с октября 2019 года по конец сентября 2020-го Россия поставит за рубеж почти 1,8 млн т сахара и выйдет на седьмое место по мировому экспорту, следует из презентации Международной организации по сахару с майским прогнозом мирового баланса сахара.
Коммерсантъ 01:48
Происшествия
Жители Перми спасли утопающую женщину, создав живую цепь
В Перми местные жители спасли женщину, тонувшую в реке Каме. По сообщениям очевидцев, ей на помощь бросился один из прохожих.
RT на русском вчера в 09:00
Политика
Кремль считает преждевременным оценивать работу врио Хабаровского края
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что оценивать результаты работы врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева преждевременно.
Ведомости 07:19
Политика
Посол Украины в США заявил о готовности отключить Россию от SWIFT
Напомним, 11 июля политолог Владимир Корнилов высказал мнение, что Европа не отменит санкции против России ни при каких обстоятельствах.
ИА Новороссия 04:05
Космос
Ученые узнали, когда на самом деле «родилась» Луна
Чтобы определить, сколько времени ушло на весь этот процесс, ученые использовали новую компьютерную модель, проанализировали различные процессы, связанные с затвердеванием магмы и пришли к выводу, что магматическому океану Луны потребовалось почти 200 миллионов лет для того, чтобы полностью затвердеть (ранее модели отводили на этот процесс всего 35 млн лет).
Росбалт вчера в 06:43
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев отказался снимать сына в своем новом шоу на ТНТ
Очевидцы рассказывали, что сын Шепелева Платон от Жанны Фриске заметно подрос и стал ещё больше походить на свою ныне покойную маму.
Bimru.ru 07:55