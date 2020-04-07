Более миллиона лабораторных исследований на выявление коронавируса нового типа проведено в России, сообщила в четверг пресс-служба Роспотребнадзора. "В Российской Федерации проведено более 1 млн тестов на коронавирус", - говорится в сообщении.

Роспотребнадзор провел более 1 млн тестов на коронавирус

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