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Здоровье В ЮАР за сутки выявили рекордное число зараженных коронавирусом Кейптаун, 2 июля 2020, 05:10 — REGNUM В Южной-Африканской республике за прошедшие сутки выявили рекордное число зараженных коронавирусом нового типа — 8124 человека, заявил глава минздрава ЮАР Звели Мхизе.

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