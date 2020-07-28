Коронавирус

ИзвестияИзвестияРоспотребнадзор проверил на коронавирус воду в Краснодарском крае

В пробах возбудитель не выявлен. Ранее 28 июля сообщалось, что в Крыму также проведена проверка и ни в море, ни в бассейнах, ни в аквапарках коронавирус не выявлен.
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На морском побережье Крыма коронавирус не нашли

КП - Крым11:31

Роспотребнадзор проверяет морскую воду в Крыму на коронавирус

RT на русском09:27

Роспотребнадзор не нашел коронавирус в морской воде в Краснодарском крае

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Роспотребнадзор проверил море у берегов Крыма на возбудитель коронавируса

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Роспотребнадзор оценил ситуацию с коронавирусом в Крыму на пике сезона

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Роспотребнадзор не выявил коронавируса в водоемах Кубани и Крыма

Интерфакс11:18

Взрывного всплеска COVID-19 в Крыму нет – Роспотребнадзор

ИА Крыминформ09:49
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Названы претендующие на премию «Эмми» лучшие сериалы года

Lenta.ru 13:00
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Футбол

«Спартак» предложил Кокорину трехлетний контракт

Московский "Спартак" предложил нападающему "Зенита" Александру Кокорину контракт на три года.
Российская газета 14:53
Футбол

Сезон в первенстве ПФЛ планируется начать 9 августа

"Новый сезон планируется начать 9 августа", - сообщил источник.
ТАСС Спорт 14:17
Игры

Разработчики показали первый трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2

В рамках презентации Xbox Games Showcase показали первый трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2. При этом разработчики до сих пор не сообщают дату выхода игры.
Нева Спорт вчера в 02:16
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Происшествия

Суд по делу младшей из сестёр Хачатурян начнётся 10 августа

Бутырский районный суд Москвы 10 августа начнёт рассмотрение по существу дела в отношении младшей из сестёр Хачатурян, Марии, признанной на момент убийства её отца невменяемой.
RT на русском 14:44
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Госдеп: США продолжат нажим на режим Мадуро

Американская сторона будет усиливать давление на власти Венесуэлы во главе с президентом Николасом Мадуро и намерена вводить новые санкции, заявил специальный представитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс.
Вестник Кавказа 14:57
Происшествия

В Петербурге мужчина ограбил отделение Сбербанка

В Санкт-Петербурге вооруженный мужчина напал на отделение Сбербанка. Об этом 28 июля сообщил телеканал «78».
Известия 13:10
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Общество

В Госдуме одобрили продление выплаты 10 тысяч рублей на август

Во вторник, 28 июля, стало известно, что власти одобрили продление единовременной выплаты 10 тысяч рублей в августе.
Карелинформ 06:42
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Политика

Лукашенко заявил, что переболел коронавирусом

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что переболел коронавирусной инфекцией.
RT на русском 12:46
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Фигурное катание

Фигуристка Юлия Липницкая стала мамой

Олимпийская чемпионка сочинских Игр 2014 года 22-летняя Юлия Липницкая стала мамой.
BFM.ru 05:53
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Происшествия

Суды арестовали 15 участников стычек армян с азербайджанцами в Москве

В Москве арестовали уже 15 участников столкновений армянской и азербайджанской диаспор, вызванных обострением ситуации на границе двух стран.
РБК 07:11
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Происшествия

Трое рабочих погибли в Ростове-на-Дону от отравления сероводородом

В Ростове-на-Дону в результате отравления сероводородом погибли три человека, которые проводили работы в газовом колодце на проспекте Шелехова, 262.
Известия 07:18
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Политика

Соперница Лукашенко на выборах ответила на вопрос о Крыме

Светлана Тихановская, которая будет соперницей Александра Лукашенко на президентских выборах, призвала не искать «пророссийские следы» в ее избирательной кампании.
НТВ 14:48
Общество

МЧС России предупредило об опасной геомагнитной буре 28 июля

Об опасной геомагнитной буре в своем докладе сообщил Сергей Диденко, начальник Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям МЧС РФ.
Телеканал Краснодар 04:35
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Политика

В МИД заявили о проработке списка стран для возобновления полётов

Исполняющий обязанности заместителя директора департамента информации и печати МИД России Денис Микерин заявил, что российская сторона в ближайшие недели расширит список стран, с которыми возобновится авиасообщение.
RT на русском 07:01
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Общество

Глава Минпросвещения назвал формат школьного обучения с 1 сентября

РБК вчера в 07:47
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Здоровье

Диетолог рассказала, кому вредно есть дыню

Вечерняя Москва 04:15
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Футбол

В «Зените» высмеяли новое шоу ЦСКА

Пресс-служба петербургского футбольного клуба «Зенит» отреагировала на новое шоу московского ЦСКА «Футбольные куклы».
RT на русском 14:18
Происшествия

По делу Авзалова задержан депутат Тукаевского района Мусанниф Ханов

Вслед за руководителем исполкома Тукаевского района задержан местный депутат, директор ООО «Тукай Тепло-Газ» Мусанниф Ханов.
Chelny-biz.ru 12:37
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Общество

Абхазия продлила ограничения на въезд из России до 4 августа

Абхазия до 4 августа продлила ограничение на въезд в страну через границу с Россией по реке Псоу, сообщает «РИА Новости».
Коммерсантъ 14:13
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Происшествия

СК возбудил дело после столкновения поездов в Петербурге

По факту столкновения двух электровозов возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта», — заявили в СК.
RT на русском 11:02
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Экономика

Россия расширит возможности применения санкций против Украины

Компании, которые более чем на 25% подконтрольны лицам, против которых Россия ввела санкции, тоже должны подпасть под санкционный режим, следует из законопроекта, который российское правительство внесло на рассмотрение Госдумы.
РБК 09:55
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Политика

ЕС ограничит экспорт технологий в Гонконг

Евросоюз ограничит экспорт технологий в Гонконг из-за закона о национальной безопасности. Об этом говорится в заявлении Европейского совета.
RT на русском 14:26
Финансы

Евро впервые с апреля подорожал до 84 рублей

Курс рубля ослаб по отношению к евро в ходе торгов на Московской бирже в понедельник, 27 июля.
Известия вчера в 08:37
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Общество

Гейб Ньюэлл считает, что Xbox Series X лучше PS5

Глава Valve Гейб Ньюэлл поделился мнением о PlayStation 5 и Xbox Series X на телешоу в Новой Зеландии.
Cyber.sports.ru 08:12
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Общество

Митингующие в Хабаровске пришли с ножами и топором

DixiNews 02:27
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Армия и оружие

Минобороны ответило на претензии Финляндии к пролету российских Су-27

Ранее в Минобороны Финляндии заподозрили, что два российских Су-27 нарушили воздушное пространство страны.
РИА Новости 11:50
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Транспорт

Правительство поручило развивать сеть железных дорог в Крыму

Железнодорожная сеть Крыма должна активнее развиваться, заявил вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин.
Российская газета 12:45
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Футбол

Новичка «Спартака» сравнили с Халком

Бывший полузащитник «Динамо» и «Зенита» Иван Соловьев, выступающий в чемпионате Узбекистана за «Навбахор», прокомментировал возможный переход полузащитника Остона Урунова из «Уфы» в «Спартак».
Спорт день за днем 11:59
Экономика

Минфин прокомментировал поправки о передаче в ПФР конфискованных денег

Поправки в закон о перечислении незаконно полученных денег в Пенсионный фонд нужны для синхронизации с нормами Гражданского кодекса, сообщили РИА Новости в Минфине.
РИА Новости 12:32
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