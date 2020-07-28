Коронавирус
ИзвестияРоспотребнадзор проверил на коронавирус воду в Краснодарском крае
В пробах возбудитель не выявлен. Ранее 28 июля сообщалось, что в Крыму также проведена проверка и ни в море, ни в бассейнах, ни в аквапарках коронавирус не выявлен.
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Футбол
«Спартак» предложил Кокорину трехлетний контракт
Московский "Спартак" предложил нападающему "Зенита" Александру Кокорину контракт на три года.
Российская газета 14:53
Футбол
Сезон в первенстве ПФЛ планируется начать 9 августа
"Новый сезон планируется начать 9 августа", - сообщил источник.
ТАСС Спорт 14:17
Игры
Разработчики показали первый трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2
В рамках презентации Xbox Games Showcase показали первый трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2. При этом разработчики до сих пор не сообщают дату выхода игры.
Нева Спорт вчера в 02:16
Происшествия
Суд по делу младшей из сестёр Хачатурян начнётся 10 августа
Бутырский районный суд Москвы 10 августа начнёт рассмотрение по существу дела в отношении младшей из сестёр Хачатурян, Марии, признанной на момент убийства её отца невменяемой.
RT на русском 14:44
Политика
Госдеп: США продолжат нажим на режим Мадуро
Американская сторона будет усиливать давление на власти Венесуэлы во главе с президентом Николасом Мадуро и намерена вводить новые санкции, заявил специальный представитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс.
Вестник Кавказа 14:57
Происшествия
В Петербурге мужчина ограбил отделение Сбербанка
В Санкт-Петербурге вооруженный мужчина напал на отделение Сбербанка. Об этом 28 июля сообщил телеканал «78».
Известия 13:10
Общество
В Госдуме одобрили продление выплаты 10 тысяч рублей на август
Во вторник, 28 июля, стало известно, что власти одобрили продление единовременной выплаты 10 тысяч рублей в августе.
Карелинформ 06:42
Политика
Лукашенко заявил, что переболел коронавирусом
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что переболел коронавирусной инфекцией.
RT на русском 12:46
Фигурное катание
Фигуристка Юлия Липницкая стала мамой
Олимпийская чемпионка сочинских Игр 2014 года 22-летняя Юлия Липницкая стала мамой.
BFM.ru 05:53
Происшествия
Суды арестовали 15 участников стычек армян с азербайджанцами в Москве
В Москве арестовали уже 15 участников столкновений армянской и азербайджанской диаспор, вызванных обострением ситуации на границе двух стран.
РБК 07:11
Происшествия
Трое рабочих погибли в Ростове-на-Дону от отравления сероводородом
В Ростове-на-Дону в результате отравления сероводородом погибли три человека, которые проводили работы в газовом колодце на проспекте Шелехова, 262.
Известия 07:18
Политика
Соперница Лукашенко на выборах ответила на вопрос о Крыме
Светлана Тихановская, которая будет соперницей Александра Лукашенко на президентских выборах, призвала не искать «пророссийские следы» в ее избирательной кампании.
НТВ 14:48
Общество
МЧС России предупредило об опасной геомагнитной буре 28 июля
Об опасной геомагнитной буре в своем докладе сообщил Сергей Диденко, начальник Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям МЧС РФ.
Телеканал Краснодар 04:35
Политика
В МИД заявили о проработке списка стран для возобновления полётов
Исполняющий обязанности заместителя директора департамента информации и печати МИД России Денис Микерин заявил, что российская сторона в ближайшие недели расширит список стран, с которыми возобновится авиасообщение.
RT на русском 07:01
Здоровье
Диетолог рассказала, кому вредно есть дыню
Вечерняя Москва 04:15
Футбол
В «Зените» высмеяли новое шоу ЦСКА
Пресс-служба петербургского футбольного клуба «Зенит» отреагировала на новое шоу московского ЦСКА «Футбольные куклы».
RT на русском 14:18
Происшествия
По делу Авзалова задержан депутат Тукаевского района Мусанниф Ханов
Вслед за руководителем исполкома Тукаевского района задержан местный депутат, директор ООО «Тукай Тепло-Газ» Мусанниф Ханов.
Chelny-biz.ru 12:37
Общество
Абхазия продлила ограничения на въезд из России до 4 августа
Абхазия до 4 августа продлила ограничение на въезд в страну через границу с Россией по реке Псоу, сообщает «РИА Новости».
Коммерсантъ 14:13
Происшествия
СК возбудил дело после столкновения поездов в Петербурге
По факту столкновения двух электровозов возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта», — заявили в СК.
RT на русском 11:02
Экономика
Россия расширит возможности применения санкций против Украины
Компании, которые более чем на 25% подконтрольны лицам, против которых Россия ввела санкции, тоже должны подпасть под санкционный режим, следует из законопроекта, который российское правительство внесло на рассмотрение Госдумы.
РБК 09:55
Политика
ЕС ограничит экспорт технологий в Гонконг
Евросоюз ограничит экспорт технологий в Гонконг из-за закона о национальной безопасности. Об этом говорится в заявлении Европейского совета.
RT на русском 14:26
Финансы
Евро впервые с апреля подорожал до 84 рублей
Курс рубля ослаб по отношению к евро в ходе торгов на Московской бирже в понедельник, 27 июля.
Известия вчера в 08:37
Общество
Гейб Ньюэлл считает, что Xbox Series X лучше PS5
Глава Valve Гейб Ньюэлл поделился мнением о PlayStation 5 и Xbox Series X на телешоу в Новой Зеландии.
Cyber.sports.ru 08:12
Армия и оружие
Минобороны ответило на претензии Финляндии к пролету российских Су-27
Ранее в Минобороны Финляндии заподозрили, что два российских Су-27 нарушили воздушное пространство страны.
РИА Новости 11:50
Транспорт
Правительство поручило развивать сеть железных дорог в Крыму
Железнодорожная сеть Крыма должна активнее развиваться, заявил вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин.
Российская газета 12:45
Футбол
Новичка «Спартака» сравнили с Халком
Бывший полузащитник «Динамо» и «Зенита» Иван Соловьев, выступающий в чемпионате Узбекистана за «Навбахор», прокомментировал возможный переход полузащитника Остона Урунова из «Уфы» в «Спартак».
Спорт день за днем 11:59
Экономика
Минфин прокомментировал поправки о передаче в ПФР конфискованных денег
Поправки в закон о перечислении незаконно полученных денег в Пенсионный фонд нужны для синхронизации с нормами Гражданского кодекса, сообщили РИА Новости в Минфине.
РИА Новости 12:32