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Роспотребнадзор проверил питьевую воду в Москве на коронавирус

Роспотребнадзор не выявил следов коронавируса в питьевой воде в Москве, все исследованные пробы соответствовали нормативам.В источнике
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Вести.Ru

В московской воде коронавируса не нашли

Вести.Ru15:38
РБК

Роспотребнадзор не нашел следов коронавируса в питьевой воде Москвы

РБК15:22
Столица на Онего

Опубликованы результаты проверок качества питьевой воды в Карелии

Столица на Онего03:18
РИА Новости

Роспотребнадзор проверил питьевую воду в Москве на коронавирус

РИА Новости13:41
Московский Комсомолец

В московской воде не нашли коронавирус

Московский Комсомолец13:41
Коммерсантъ

Роспотребнадзор не нашел следы COVID-19 в питьевой воде в Москве

Коммерсантъ15:08
ИА Республика

Санитарным нормам в Карелии не соответствует почти половина анализов питьевой воды

ИА Республика03:05

Изобличивший полковника Черкалина экс-сотрудник ФСБ освобожден по УДО

Лефортовский суд Москвы удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении бывшего сотрудника Управления контрразведывательного обеспечения кредитно-финансовой отрасли (Управление "К") Службы экономической безопасности (СЭБ) ФСБ России Михаила Горбатова, приговоренного к четырем с половиной годам колонии по делу о мошенничестве.
Интерфакс07:25
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Названы сферы экономики с наиболее высоким риском увольнения

Больше остальных рискуют остаться без работы люди, занятые в сфере торговли, услуг, бытового обслуживания, административной работы, а также в транспортной отрасли, пишут "Известия" со ссылкой на исследование Минтруда.
РИА Новости22:25
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В МЧС заявили, что подача воды на курорты Кубани может быть ограничена

Власти Краснодарского края могут ограничить подачу воды в Новороссийске, Геленджике, Анапе и Темрюкском районе из-за низкого притока воды в бассейне реки Кубань, сообщили журналистам в среду в Главном управлении МЧС по региону.
ТАСС15:16
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Порошенко выступил против Лукашенко

Порошенко призвал действующего президента Александра Лукашенко прекратить насилие, освободить политзаключенных, обеспечить диалог с обществом и объявить о проведении досрочных президентских выборов с участием международных наблюдателей.
Lenta.ru13:08
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Цымбалюк-Романовская решила погасить часть долга за счет Джигарханяна

Будучи еще в браке с Джигарханяном, Виталина Цымбалюк-Романовская обратилась к другу семьи, столичному предпринимателю Юрию Растегину, чтобы одолжить денег на ремонт квартиры, где собиралась жить с супругом.
НТВ14:16
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Получены доказательства существования океана под поверхностью Цереры

Космический аппарат Dawn, исследовавший карликовую планету Церера в 2015–2018 годах, собрал достаточно информации, чтобы убедительно доказать, что под поверхностью Цереры существует океан из соленой воды.
Полит.рувчера в 03:00
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