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Российская газета
Российская газета

Роспотребнадзор не нашел следов коронавируса в питьевой воде в Москве

Роспотребнадзор проверил питьевую воду в Москве на коронавирус: исследование показало, что пробы воды соответствуют нормативам, следов COVID-19 не обнаружено. Об этом говорится в сообщении на сайте столичного управления ведомства.В источнике
С чего всё началось
По данным специалистов, в столице уделяется большое внимание вопросам качества и безопасности питьевой воды, говорится на официальном сайте
 Роспотребнадзора.
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РИАМО

Роспотребнадзор не нашел Covid‑19 в питьевой воде в Москве

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