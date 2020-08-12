Роспотребнадзор проверил питьевую воду в Москве на коронавирус
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Роспотребнадзор не выявил следов коронавируса в питьевой воде в Москве, все исследованные пробы соответствовали нормативам.В источнике
С чего всё началось
По данным специалистов, в столице уделяется большое внимание вопросам качества и безопасности питьевой воды, говорится на официальном сайте
Роспотребнадзора.
Подробнее о событии
Роспотребнадзор: Все пробы питьевой воды в Москве в январе-июне соответствовали нормативам
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