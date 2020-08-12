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Роспотребнадзор проверил питьевую воду в Москве на коронавирус

Роспотребнадзор не выявил следов коронавируса в питьевой воде в Москве, все исследованные пробы соответствовали нормативам.В источнике
С чего всё началось
По данным специалистов, в столице уделяется большое внимание вопросам качества и безопасности питьевой воды, говорится на официальном сайте
 Роспотребнадзора.
Вечерняя Москвавчера в 14:04
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РИАМО

Роспотребнадзор не нашел Covid‑19 в питьевой воде в Москве

РИАМОвчера в 14:52
Москва 24

Роспотребнадзор проверил питьевую воду в Москве на COVID-19

Москва 24вчера в 13:54
Агентство Москва

Роспотребнадзор: Все пробы питьевой воды в Москве в январе-июне соответствовали нормативам

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РИА Новости

Роспотребнадзор проверил питьевую воду в Москве на коронавирус

РИА Новостивчера в 13:41
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В московской воде не нашли коронавирус

Московский Комсомолецвчера в 13:41
Столица на Онего

Опубликованы результаты проверок качества питьевой воды в Карелии

Столица на Онеговчера в 03:18
ИА Республика

Санитарным нормам в Карелии не соответствует почти половина анализов питьевой воды

ИА Республикавчера в 03:05

В ВОЗ оценили появление российской вакцины от коронавируса

Напомним, что первая в мире вакцина от коронавируса, зарегистрированная в России во вторник, получила название "Спутник V". Препарат разработал Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России.
Российская газетавчера в 07:30
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Ведущие белорусских гостелеканалов подают заявления об увольнении

Минск, 12 августа 2020, 21:47 — REGNUM Известные ведущие белорусских государственных телеканалов начали подавать заявления об увольнении на фоне силового подавления акций протеста в Минске и других городах страны.
REGNUMвчера в 14:47
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Ведущий военной программы в Белоруссии уволился на фоне протестов

Ведущий военной программы «Арсенал» на государственном канале «Беларусь 1» Владимир Бурко объявил об увольнении с занимаемой должности на фоне протестов, вызванных в стране после проведения президентских выборов.
РБК17:10
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Системные требования «Мстителей»: потребуется от 75 до 110 ГБ свободного места

Рекомендуемые требования ОС — Windows 10 (64 бита) Процессор — Intel Core i7-4770К или AMD Ryzen 51600 Видеокарта — NVIDIA GeForce GTX 1060 (6 ГБ) или AMD Radeon RX 480 (8 ГБ) Оперативная память — 16 гигабайт Места на диске — 110 гигабайт.
Игромания.рувчера в 15:25

Порошенко призвал Белоруссию провести повторные выборы президента

Бывший украинский президент Пётр Порошенко в видеообращении прокомментировал события в Белоруссии, призвав Минск провести досрочные выборы главы государства и «смотреть за действиями российского агрессора».
RT на русскомвчера в 16:29
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