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Российская газета
Российская газета

Роспотребнадзор не нашел следов коронавируса в питьевой воде в Москве

Роспотребнадзор проверил питьевую воду в Москве на коронавирус: исследование показало, что пробы воды соответствуют нормативам, следов COVID-19 не обнаружено. Об этом говорится в сообщении на сайте столичного управления ведомства.В источнике
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Пенза-взгляд

В Пензенской области не вся вода соответствует нормам по микробиологическим показателям

Пенза-взгляд11 августа в 02:20
РБК

Роспотребнадзор не нашел следов коронавируса в питьевой воде Москвы

РБКвчера в 15:22
РИА Новости

Роспотребнадзор проверил питьевую воду в Москве на коронавирус

РИА Новостивчера в 13:41
ПензаСМИ

В Пензенской области вода из кранов жителей не соответствует гигиеническим нормам

ПензаСМИ11 августа в 02:34
Наш город сегодня (Пенза и Заречный)

Специалисты Роспотребнадзора проверили качество питьевой воды

Наш город сегодня (Пенза и Заречный)11 августа в 02:26
Вести.Ru

В московской воде коронавируса не нашли

Вести.Ruвчера в 15:38
Новая Хакасия.Online

Качественной питьевой водой в Хакасии обеспечено лишь 75 процентов населения

Новая Хакасия.Online11 августа в 01:44

Россия обратилась в ВОЗ для преквалификации вакцины от коронавируса

Российские власти обратились во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) для преквалификации (проведения качества, безопасности и эффективности лекарственных препаратов) вакцины от коронавируса, сообщает в среду, 12 августа, «Интерфакс».
Известиявчера в 06:23
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РБК: чистый долг России вновь оказался положительным

Чистый государственный долг России вновь превысил ликвидные резервы, достигнув по состоянию на 1 июля 1,55 триллиона рублей, сообщает РБК со ссылкой на статистические данные Центробанка и Министерства финансов.
РИА Новости20:21
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Фильм «Довод» Кристофера Нолана выйдет в российский прокат раньше

Фильм режиссера Кристофера Нолана "Довод" выйдет в широкий российский прокат 3 сентября, на неделю раньше, чем планировалось, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании "Каро-Премьер" в среду.
РИА Новостивчера в 07:10
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В Алтайском крае за сутки заболели коронавирусом 88 человек

За прошедшие сутки в Алтайском крае выявлено 88 инфицированных, выздоровели — 154 пациента, скончались четыре носителя коронавируса, в трех случаях COVID-19 не стал причиной смерти, еще один летальных случай проходит экспертизу.
Kursk.comвчера в 02:44
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Режиссёр второго сезона «Ведьмака» сообщил о возобновлении съёмок

Стоит отметить, что возобновление производства сериала было запланировано на 17 августа 2020 года, таким образом, команда проекта приступила к съёмкам раньше, чем ожидалось. https: / / www.instagram.com / p / CDyDBySp2aq / Напомним, компания Netflix приостановила производство "Ведьмака", а также других фильмов и сериалов 16 марта 2020 года.
REGNUM17:41