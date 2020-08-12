Роспотребнадзор не нашел следов коронавируса в питьевой воде в Москве
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Роспотребнадзор проверил питьевую воду в Москве на коронавирус: исследование показало, что пробы воды соответствуют нормативам, следов COVID-19 не обнаружено. Об этом говорится в сообщении на сайте столичного управления ведомства.В источнике
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