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РИА Новости
РИА Новости

Роспотребнадзор проверил питьевую воду в Москве на коронавирус

Роспотребнадзор не обнаружил следов коронавируса в питьевой воде в Москве, все исследованные по микробиологическим показателям пробы питьевой воды соответствовали нормативам, сообщает столичное управление ведомства.В источнике
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Известия

Роспотребнадзор проверил питьевую воду на коронавирус в Москве

Известия21:19
Наш город сегодня (Пенза и Заречный)

Специалисты Роспотребнадзора проверили качество питьевой воды

Наш город сегодня (Пенза и Заречный)11 августа в 02:26
РБК

Роспотребнадзор не нашел следов коронавируса в питьевой воде Москвы

РБКвчера в 15:22
РИА Новости

Роспотребнадзор проверил питьевую воду в Москве на коронавирус

РИА Новостивчера в 13:41
ПензаСМИ

В Пензенской области вода из кранов жителей не соответствует гигиеническим нормам

ПензаСМИ11 августа в 02:34
Вести.Ru

В московской воде коронавируса не нашли

Вести.Ruвчера в 15:38
Пенза-взгляд

В Пензенской области не вся вода соответствует нормам по микробиологическим показателям

Пенза-взгляд11 августа в 02:20

РБК: чистый долг России вновь оказался положительным

Чистый государственный долг России вновь превысил ликвидные резервы, достигнув по состоянию на 1 июля 1,55 триллиона рублей, сообщает РБК со ссылкой на статистические данные Центробанка и Министерства финансов.
РИА Новости20:21
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Порошенко призвал провести повторные выборы президента Белоруссии

Экс-президент Украины Петр Порошенко призвал власти страны совместно с партнерами по "Люблинскому треугольнику" (Украина, Литва, Польша) назначить спецпредставителя по Белоруссии, который будет содействовать урегулированию ситуации в стране.
РИА Новостивчера в 16:13
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