Роспотребнадзор проверил питьевую воду в Москве на коронавирус
Смотрите также
Принц Гарри и Меган Маркл стали владельцами дома в Санта-Барбаре
Совет директоров Tesla одобрил дробление акций
Помпео не исключил введение санкций против Белоруссии
Белорусские спецназовцы выбрасывают форму
Лукашенко назвал протестующих безработными уголовниками
Муж Валентины Легкоступовой задержан в Москве
Адвокат Ефремова заявил об инсульте у актера
Вице-премьер Трутнев сдал положительный тест на коронавирус
В Белоруссию прилетели российские элитные самолеты
Кардиолог раскрыл признаки приближающейся смерти
Восстановлена хронология гибели подлодки «Курск»
РБК: чистый долг России вновь оказался положительным
Си Цзиньпин призвал граждан Китая экономить еду
В ПФР напомнили о прибавке к пенсии после 80 лет
Дочь Кристины Орбакайте запела на испанском языке
Порошенко призвал провести повторные выборы президента Белоруссии
Биатлонистка Домрачева призвала остановить насилие в Белоруссии
Женщины в Минске устроили акцию против насилия на акциях протеста
Расходы на отопление в новостройках могут вырасти на 30%
Трамп назвал многообещающими три американские вакцины от коронавируса
В Минске с оружием задержали сбившего сотрудника ГАИ водителя
РБК: чистый долг России вновь оказался положительным
Помпео не исключил введение санкций против Белоруссии
Белорусские спецназовцы выбрасывают форму
Помпео заявил о последствиях для России за возможный сговор с талибами
Мишустин прибыл с рабочим визитом на Дальний Восток
Расходы на отопление в новостройках могут вырасти на 30%
Латвия, Литва и Польша разработали план выхода Белоруссии из кризиса
Кардиолог раскрыл признаки приближающейся смерти
Известный ведущий гостелеканала «Беларусь 1» объявил об увольнении
Жители городов Белоруссии вышли на акции против насилия силовиков
Байден назвал кандидата в вице-президенты
Роспотребнадзор не обнаружил следов коронавируса в питьевой воде в Москве, все исследованные по микробиологическим показателям пробы питьевой воды соответствовали нормативам, сообщает столичное управление ведомства.В источнике
Подробнее о событии
Специалисты Роспотребнадзора проверили качество питьевой воды
Наш город сегодня (Пенза и Заречный)11 августа в 02:26
В Пензенской области вода из кранов жителей не соответствует гигиеническим нормам
ПензаСМИ11 августа в 02:34
В Пензенской области не вся вода соответствует нормам по микробиологическим показателям
Пенза-взгляд11 августа в 02:20