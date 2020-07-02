с чего всё началось

Ранее сообщалось, что антитела к новому вирусу есть у 20 процентов москвичей. В тестировании приняли участие 90 тысяч жителей столицы. По данным одной из отечественных лабораторий, иммунитет к инфекции есть у каждого седьмого россиянина (15 процентов протестированных).

Роспотребнадзор проверил россиян на антитела к коронавирусу

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