Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruРоспотребнадзор проверил россиян на антитела к коронавирусу

Ранее сообщалось, что антитела к новому вирусу есть у 20 процентов москвичей. В тестировании приняли участие 90 тысяч жителей столицы. По данным одной из отечественных лабораторий, иммунитет к инфекции есть у каждого седьмого россиянина (15 процентов протестированных).
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«Всего в пилотных регионах обследовано 8168 человек, из них 2722 в Санкт-Петербурге, 2758 в Тюменской области, 2688 волонтёров в Хабаровском крае», — говорится
 в сообщении.
RT на русскомвчера в 20:57

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Более 8 тыс. россиян обследовали на иммунитет к COVID-19

РБК00:25

Роспотребнадзор проверил наличие коллективного иммунитета в трех регионах

Коммерсантъвчера в 21:41

На Кубани идет изучение популяционного иммунитета к коронавирусу

Царьградвчера в 11:13

Более 8 тысяч россиян обследовано на популяционный иммунитет к COVID-19

RT на русскомвчера в 20:57

Роспотребнадзор: Более 8 тыс. человек в РФ обследовано на популяционный иммунитет к коронавирусу в июне

Агентство Москвавчера в 20:26

Более 8 тыс. человек обследовано на иммунитет к коронавирусу в трех пилотных регионах РФ

ТАССвчера в 20:06

Роспотребнадзор провел исследование иммунитета населения к COVID-19

Известиявчера в 21:24
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Политика

В Кремле назвали триумфом итоги голосования по поправкам в Конституцию

В Кремле считают триумфом результаты завершившегося 1 июля общероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ.
Российская газета 05:55
Политика

Памфилова оценила голосование против поправок на Ямале

Результаты голосования по поправкам в конституцию в Ненецком автономном округе подтверждают, что оно прошло максимально прозрачно и достоверно, заявила РИА Новости глава ЦИК Элла Памфилова.
РИА Новости 05:49
1K
Политика

ЦИК: Явка на голосовании по Конституции составила 55,22% за шесть дней

Общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ указом президента РФ Владимира Путина было назначено на 1 июля.
Российская газета вчера в 03:30
1,4K
Происшествия

В России в небе едва не столкнулись Airbus A320 и Boeing 777

В небе над Ростовом-на-Дону едва не столкнулись два пассажирских самолета — Airbus A320 и Boeing 777. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
Lenta.ru 05:24
17
Экономика

В России начались переводы от компаний гражданам по номеру телефона

Российские банки начали денежные переводы от юрлиц гражданам по номеру телефона в системе быстрых платежей (СБП).
Вести.Ru 04:10
15
Происшествия

СК возбудил дело из-за падения бутылки на девочку в Красногорске

RT на русском 04:33
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Здоровье

Еще 20 КТ-центров вернутся к плановому приему пациентов в Москве

В Москве к прежнему режиму работы вернутся еще 20 КТ-центров, которые раньше проводили диагностику пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию.
Вечерняя Москва 00:12
6
Политика

Мишустин прокомментировал итоги голосования по Конституции

Премьер-министр России Михаил Мишустин прокомментировал итоги голосования по поправкам к Конституции.
RT на русском 05:42
2
Армия и оружие

Россия продемонстрировала используемое в Сирии оружие

Как отмечается, впервые информация о том, что в Сирии были задействованы отечественные ОТРК, появилась в декабре 2017 годе.
Discover24 03:34
8
Политика

Минобороны Финляндии отказалось от свастики на эмблемах ВВС

Министерство обороны Финляндии отказалось от свастики на ряде эмблем Военно-воздушных сил.
Евразия Daily 04:37
Общество

В Петербурге подтверждены смерти 25 мужчин и 20 женщин от коронавируса

В Северной столице 2 июля зарегистрировано еще 45 случаев смерти от коронавируса.
Петербургский дневник 05:02
9
Общество

Первый президент Казахстана Назарбаев вылечился от коронавируса

Первый президент Казахстана, лидер нации Нурсултан Назарбаев вылечился от коронавируса, сообщил его пресс-секретарь Айдос Укибай.
Интерфакс 05:20
Происшествия

Военный эксперт приговорен к семи годам колонии по делу о госизмене

Городской суд Петербурга признал виновным в госизмене военного эксперта Владимира Неелова.
BFM.ru 05:40
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Политика

Приговор осужденному за шпионаж Уилану вступил в силу

Приговор осужденному за шпионаж американцу Полу Уилану вступил в законную силу, сообщил РИА Новости его адвокат Владимир Жеребенков.
РИА Новости 04:42
1
Общество

Швеция начала расследование принятых против коронавируса мер

Комиссия даст оценку действиям правительства и региональных властей, которые те предприняли для борьбы с распространением инфекции, и сравнит их с мерами, принятыми в других странах.
РБК 01:28
7
Общество

Кабмин выделит 7,5 млрд рублей на выплаты для медиков за июль

Правительство России выделит на президентские выплаты медикам 7,5 млрд рублей.
ТАСС 05:45
1
Политика

На Украине раскрыли тактику удара «угрожающей» Крымскому мосту ракеты

Генеральный директор украинского конструкторского бюро «Луч» Олег Коростелев рассказал о тактическом приеме использования берегового ракетного комплекса ЖК-360МЦ «Нептун» и назвал возможный сценарий применения крылатой ракеты Р-360.
РБК 03:02
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Общество

Русскоязычные жители США объяснили свои акции в поддержку полицейских

Как рассказала жительница Хьюстона, русскоязычная община решила поддержать американскую полицию и организовала страничку на Facebook «Police Lives Matter» («Жизнь полицейских имеет значение»).
ФАН вчера в 02:00
3
Общество

США ограничили доступ странам Европы к препарату от коронавируса

США скупили около 90 процентов трехмесячного запаса препарата ремдесивир, который применяют при лечении коронавируса.
Lenta.ru вчера в 10:34
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Общество

Результаты опроса о часовом поясе в Волгоградской области станут известны не раньше 6 июля

Результаты опроса, хотят ли жители Волгоградской области жить по местному времени или вернуться к московскому, проведенного в день общероссийского голосования по поправкам к конституции, станут известны не раньше понедельника, 6 июля, сообщил ТАСС первый заместитель председателя облдумы Сергей Булгаков.
ТАСС вчера в 15:58
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Шоу-бизнес

Актриса Марго Робби рассказала о работе в кино

Марго отметила, что во все времена ее любимым режиссером был и остается Квентин Тарантино.
RuNews24.ru 03:58
Политика

После обработки 80% протоколов за поправки проголосовали 77,8% россиян

Явка на голосование по поправкам в Конституцию составила почти 65%.
Би-порт вчера в 17:01
1,5K
Политика

В МИД РФ назвали голословными обвинения в сговоре с талибами

Ранее газета New York Times со ссылкой на анонимных представителей американской разведки опубликовала статью, в которой утверждалось, что военная разведка РФ предлагала вознаграждение связанным с талибами боевикам за нападения на американских солдат в Афганистане.
Российская газета 05:27
Религия

Захвативший монастырь опальный священник выдвинул условие РПЦ

Lenta.ru 05:55
Экономика

Тарифы на ЖКХ в среднем повысятся на четыре процента

В среднем по стране планка поднимется примерно на 4%. Тарифы ЖКХ в России индексируются ежегодно, начиная с 2013 года.
Вести.Ru вчера в 23:32
Политика

ЦИК отменила результаты голосования на участке в московских Раменках

В ходе подсчета голосов председатель участка в московских Раменках осуществила вброс, на этом участке результаты голосования по поправкам к Конституции отменены.
Интерфакс 05:42
Здоровье

Онколог назвала единственный способ обнаружить рак на ранних стадиях

Хотя немало людей, которые по разным причинам выступают против такого исследования, тем не менее, в ряде случаев оно очень важно.
Shraibikus News 05:33
2
Общество

Сотни слонов погибли в Ботсване при загадочных обстоятельствах

В африканской Ботсване при загадочных обстоятельствах погибли 350 слонов, передает телеканал Sky News со ссылкой на директора службы по охране природы базирующейся в Великобритании благотворительной организации National Park Rescue Найла Маккенна.
Газета.Ru 04:26
2
Общество

В Казахстане с 5 июля на две недели введут карантин из-за коронавируса

С 5 июля в Казахстане введут двухнедельный карантин, сообщила пресс-служба правительства.
РИА Новости 03:37
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Политика

В Совфеде напомнили о создании «Талибана» разведкой США

Накануне спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси заявила, что Вашингтон должен немедленно ввести санкции против России за то, что Москва якобы «сговорилась» с радикальным движением «Талибан».
Взгляд.ру 05:20
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