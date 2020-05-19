Коронавирус

КП - ЕкатеринбургКП - ЕкатеринбургРоспотребнадзор проверит магазины «Красное и Белое» в Екатеринбурге

Сотрудники Роспотребнадзора проверят все магазины «Красное и Белое» в Екатеринбурге, сообщил вице-губернатор Павел Креков. По словам чиновника, логистический центр закрыли на карантин после вспышки коронавируса. Напомним, Covid-19 подтвердился у 136 сотрудников.
Читать в источнике
Комментировать86

Подробнее о событии

На Урале сотрудников склада «Красное & Белое» протестируют на COVID-19

РИА Новости06:16

«Красное & Белое», испортившее статистику по COVID, ждут проверки

URA.Ru09:34

Санврачи проверят все магазины «Красное и Белое» после вспышки коронавируса. Некоторые могут закрыть

66.ru09:36

Роспотребнадзор проверит все магазины сети «Красное и белое»

Коммерсантъ Екатеринбург09:51

Все магазины «Красного и белого» в Екатеринбурге проверит Роспотребнадзор. Могут ли заразиться покупатели?

Екатеринбург Онлайн09:11

Компания «Красное&Белое» прокомменировала массовое заражение сотрудников COVID-19

Деловой квартал (Челябинск)вчера в 05:23

В алкомаркетах «Красное и Белое» произошла крупная вспышка коронавируса — магазин могут закрыть

Екатеринбург в интернетевчера в 03:53
Показать все источники
Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 19:31, Ашберн
Общество

Власти Петербурга разъяснили запрет на прощание с умершими

Администрация Санкт-Петербурга подтвердила запрет на ритуальные церемонии прощания со всеми умершими вне зависимости от диагноза, передает «Фонтанка».
Ведомости 14:02
563
Общество

В Подмосковье военным выделили квартиры в металлических контейнерах

Znak.com 16:55
65
Общество

Семьи с детьми за три месяца пандемии получат до 112 тысяч рублей

Семьи получат пособия сразу за шесть месяцев, в среднем 33 тыс. на ребенка, – сказал министр.
Солидарность 08:39
12
Авто

Toyota представила Toyota Venza нового поколения

Компания Toyota возродила кросс-универсал Venza в облике кроссовера.
Автоновости дня 01:11
29
Общество

Инфекционист Минздрава спрогнозировала ситуацию с коронавирусом

Инфекционист отметила, что если в России произойдут новые вспышки коронавируса, то они не будут «такими критичными и трагичными», поскольку введенные в стране ограничения помогли сфере здравоохранения подготовиться к ситуации.
BFM.ru вчера в 23:26
1K
Политика

Путин вернул Мишустину обязанности премьера

Президент России Владимир Путин вернул обязанности премьера Михаилу Мишустину. Такой указ опубликован на сайте Кремля.
Ведомости 05:18
1,2K
Шоу-бизнес

Адриана Лима соблазнила поклонников

Модель проводит время в самоизоляции, но не забывает радовать своих поклонников.
Рамблер 06:07
Политика

В партии Порошенко отреагировали на запись его разговора с Байденом

В партии экс-президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» («ЕС») назвали «российской провокацией, которая не имеет ничего общего с реальностью», аудиозапись якобы разговора Порошенко с бывшим вице-президентом США Джо Байденом, обнародованную депутатом рады Андреем Деркачем.
Известия 17:56
Энергетика

Чубайс сравнил ситуацию на нефтяном рынке с «дохлой лошадью»

Москва, 19 мая 2020, 09:30 — REGNUM Гендиректор компании Роснано Анатолий Чубайс призвал снижать зависимость России от цен на нефть, вспомнив поговорку: если лошадь сдохла, с нее надо слезать.
REGNUM 02:30
1,5K
Происшествия

В Подмосковье вертолёт Ми-8 совершил жёсткую посадку

RT на русском 14:54
427
Авто

Компания SsangYong представила обновлённого конкурента Creta

Субкомпактный SsangYong Tivoli получил не только изменения во внешности, но и новый салон, вдобавок более современные турбированные установки.
Тарантас Ньюс вчера в 09:41
4
Политика

Минобороны Чехии не может передать России памятник Коневу

Минобороны Чехии сообщило, что не может передать России памятник маршалу Коневу, который демонтировали в Праге.
Коммерсантъ 18:02
210
Игры

«Яндекс.Деньги» выпустили эксклюзивные карты ведьмака

«Яндекс.Деньги» предлагают пользователям виртуальные и пластиковые карты с эксклюзивным дизайном к пятилетию выхода третьей части игры «Ведьмак 3: Дикая Охота».
Банки.ру 15:57
3
Общество

В Москве умерли еще 75 человек с коронавирусом

«В Москве скончались 75 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус», — говорится в сообщении.
РБК 16:11
Единоборства

Майк Тайсон рассказал, как подрался в тюрьме

Metaratings 13:13
Единоборства

Фрэнсис Нганну открылся фаворитом в поединке против Джона Джонса

FightTime.ru 14:47
Хоккей

Алиу, из-за которого уволили Питерса, вспомнил унижения 15-летней давности

Ранее Алиу пожаловался на расистские высказывания тренера Билла Питерса, произнесённые десять лет назад, из-за чего тренера уволили из «Калгари Флэймз».
Чемпионат 15:10
Экономика

Россия сокращает вложения в госдолг США

Россия и другие страны сокращают вложения в государственный долг США, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 12:56
21
Общество

Собянин ответил на вопрос об открытии парикмахерских в Москве

Мэр столицы Сергей Собянин оценил возможность скорого открытия салонов красоты в Москве.
РИА Новости 14:20
431
Футбол

Аршавин сравнил бывших футболистов «Зенита» с дровами

Metaratings 15:30
Общество

«Газпром» начал проектирование газопровода «Сила Сибири-2»

Коммерсантъ вчера в 11:03
244
Авто

Российские сотрудники Nissan за увольнением выстраиваются в очередь

Например, петербургский завод Nissan планирует сократить около 25% сотрудников - то есть порядка 450 человек, в качестве компенсации им будет выплачено 6 окладов.
Новые автомобили 03:19
37
Здоровье

Назван смертельно опасный симптом коронавируса для молодёжи

Инсульт может стать для молодых пациентов с коронавирусом «первым и последним» симптомом.
Псковское агентство информации вчера в 07:28
244
Наука

Исследовать морское дно поможет робот-краб

Инженеры из Италии собрали робота для исследования морского дна, а также других водоемов.
Goroday.ru 03:53
4
Футбол

Роналду впервые провел тренировку с «Ювентусом» после карантина

На сегодняшнем занятии впервые присутствовал форвард Криштиану Роналду. 5 мая португалец вернулся в Турин.
Sports.ru 13:40
Происшествия

Неизвестные «заминировали» около 50 больниц в Москве

Неизвестные сообщили о минировании около 50 поликлиник и больниц в Москве, сообщает ТАСС со ссылкой на источники в экстренных службах.
Коммерсантъ 12:04
23
Спорт

Синхронистка Шишкина рассказала, как выступала без купальника

Metaratings 13:32
Наука

В Норвегии археологи раскопают погребальный корабль викингов

Раскопки корабля викингов проведут археологи на юге Норвегии, 14 мая сообщил новостной портал Mother Nature Network.
ИА Красная Весна вчера в 13:34
2
Общество

В Думе назвали предполагаемую дату открытия российских курортов

Российские курорты смогут начать принимать туристов после 1 июля, пишет "Интерфакс" со ссылкой на председателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаила Дегтярева.
Газета.Ru 11:20
9
ЖКХ

В тариф на ЖКУ предложили включить плату за общедомовые нужды

Законопроект о включении оплаты ресурсов, которые жильцы потребляют при использовании общего имущества в многоквартирных домах, в тариф на жилищно-коммунальные услуги, внесён в Государственную Думу.
Парламентская газета 05:32
46
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное