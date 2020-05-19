Коронавирус
КП - ЕкатеринбургРоспотребнадзор проверит магазины «Красное и Белое» в Екатеринбурге
Сотрудники Роспотребнадзора проверят все магазины «Красное и Белое» в Екатеринбурге, сообщил вице-губернатор Павел Креков. По словам чиновника, логистический центр закрыли на карантин после вспышки коронавируса. Напомним, Covid-19 подтвердился у 136 сотрудников.
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