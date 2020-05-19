Сотрудники Роспотребнадзора проверят все магазины «Красное и Белое» в Екатеринбурге, сообщил вице-губернатор Павел Креков. По словам чиновника, логистический центр закрыли на карантин после вспышки коронавируса. Напомним, Covid-19 подтвердился у 136 сотрудников.

Роспотребнадзор проверит магазины «Красное и Белое» в Екатеринбурге

Общество Инфекционист Минздрава спрогнозировала ситуацию с коронавирусом Инфекционист отметила, что если в России произойдут новые вспышки коронавируса, то они не будут «такими критичными и трагичными», поскольку введенные в стране ограничения помогли сфере здравоохранения подготовиться к ситуации. 1K

Политика Путин вернул Мишустину обязанности премьера Президент России Владимир Путин вернул обязанности премьера Михаилу Мишустину. Такой указ опубликован на сайте Кремля. 1,2K

Шоу-бизнес Адриана Лима соблазнила поклонников Модель проводит время в самоизоляции, но не забывает радовать своих поклонников.

Политика В партии Порошенко отреагировали на запись его разговора с Байденом В партии экс-президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» («ЕС») назвали «российской провокацией, которая не имеет ничего общего с реальностью», аудиозапись якобы разговора Порошенко с бывшим вице-президентом США Джо Байденом, обнародованную депутатом рады Андреем Деркачем.

Энергетика Чубайс сравнил ситуацию на нефтяном рынке с «дохлой лошадью» Москва, 19 мая 2020, 09:30 — REGNUM Гендиректор компании Роснано Анатолий Чубайс призвал снижать зависимость России от цен на нефть, вспомнив поговорку: если лошадь сдохла, с нее надо слезать. 1,5K

Авто Компания SsangYong представила обновлённого конкурента Creta Субкомпактный SsangYong Tivoli получил не только изменения во внешности, но и новый салон, вдобавок более современные турбированные установки. 4

Игры «Яндекс.Деньги» выпустили эксклюзивные карты ведьмака «Яндекс.Деньги» предлагают пользователям виртуальные и пластиковые карты с эксклюзивным дизайном к пятилетию выхода третьей части игры «Ведьмак 3: Дикая Охота». 3

Общество В Москве умерли еще 75 человек с коронавирусом «В Москве скончались 75 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус», — говорится в сообщении.

Хоккей Алиу, из-за которого уволили Питерса, вспомнил унижения 15-летней давности Ранее Алиу пожаловался на расистские высказывания тренера Билла Питерса, произнесённые десять лет назад, из-за чего тренера уволили из «Калгари Флэймз».

Экономика Россия сокращает вложения в госдолг США Россия и другие страны сокращают вложения в государственный долг США, сообщает РИА "Новости". 21

Авто Российские сотрудники Nissan за увольнением выстраиваются в очередь Например, петербургский завод Nissan планирует сократить около 25% сотрудников - то есть порядка 450 человек, в качестве компенсации им будет выплачено 6 окладов. 37

Наука Исследовать морское дно поможет робот-краб Инженеры из Италии собрали робота для исследования морского дна, а также других водоемов. 4

Футбол Роналду впервые провел тренировку с «Ювентусом» после карантина На сегодняшнем занятии впервые присутствовал форвард Криштиану Роналду. 5 мая португалец вернулся в Турин.

Происшествия Неизвестные «заминировали» около 50 больниц в Москве Неизвестные сообщили о минировании около 50 поликлиник и больниц в Москве, сообщает ТАСС со ссылкой на источники в экстренных службах. 23

Наука В Норвегии археологи раскопают погребальный корабль викингов Раскопки корабля викингов проведут археологи на юге Норвегии, 14 мая сообщил новостной портал Mother Nature Network. 2

Общество В Думе назвали предполагаемую дату открытия российских курортов Российские курорты смогут начать принимать туристов после 1 июля, пишет "Интерфакс" со ссылкой на председателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаила Дегтярева. 9