Руководитель крымского управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская заявила, что в Крыму проверяют морскую воду, а также аквапарки и бассейны на наличие коронавируса.

Роспотребнадзор проверяет морскую воду в Крыму на коронавирус

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