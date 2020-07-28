Коронавирус

RT на русскомRT на русскомРоспотребнадзор проверяет морскую воду в Крыму на коронавирус

Руководитель крымского управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская заявила, что в Крыму проверяют морскую воду, а также аквапарки и бассейны на наличие коронавируса.
Читать в источнике
Комментировать30

Подробнее о событии

Роспотребнадзор проверил море у берегов Крыма на возбудитель коронавируса

КИА09:38

Роспотребнадзор не нашел возбудителя коронавируса в морской воде в Крыму

РИА Новости09:36

В Крыму проверяют воду на коронавирус

Газета.Ru09:34

В морской воде и аквапарках Крыма нет возбудителей COVID-19

Вести Крым09:30

Роспотребнадзор оценил ситуацию с коронавирусом в Крыму на пике сезона

РИА Новости Крым09:29

Роспотребнадзор проверяет морскую воду в Крыму на коронавирус

RT на русском09:27

Взрывного всплеска COVID-19 в Крыму нет – Роспотребнадзор

ИА Крыминформ09:49
Показать все источники
Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 10:25, Ашберн
Игры

Слухи: Marvel’s Spider-Man выйдет на PS5 вместе с Miles Morales

Премьера Marvel’s Spider-Man: Miles Morales ожидается одновременно с запуском PlayStation 5. Консоль Sony следующего поколения должна поступить в продажу до конца текущего года.
3DNews 02:09
1
Происшествия

В Москве однорукий охранник спас выпавшего из окна ребенка

РИА Новости 07:55
10
Шоу-бизнес

Лолита рассказала, что не прибегала к бандажированию желудка

Недавно пластический хирург высказал свое мнение, что известная российская певица Лолита Милявская сбросила лишний вес с помощью бандажирования желудка.
Актуальные Новости 07:40
37
Происшествия

В Петербурге после столкновения сошли с рельсов два товарных поезда

В результате возле железнодорожной станции «Купчинская» с рельсов сошли два электровоза и один пустой вагон.
Коммерсантъ 09:18
282
Общество

Белорусская милиция задержала фотокорреспондента ТАСС в Минске

В Минске милиция задержала фотокорреспондента ТАСС в Белоруссии Наталью Федосенко, сообщает ТАСС.
BFM.ru 09:30
20
Общество

Ростовский аэропорт с 3 августа возобновляет отправку рейсов в Турцию

Интерфакс 03:35
17
Авто

Уникальную гибридную «Волгу» сфотографировали в Мытищах

На одной из парковок в подмосковных Мытищах сфотографировали уникальный ГАЗ-31105.
Daily-Motor.Ru 00:48
11
Экономика

Минфин прокомментировал поправки о передаче конфискованных денег в ПФР

Ранее, во вторник, «Известиям» рассказали в Минфине, что предлагают поправки в Бюджетный кодекс, которыми предлагается перечислять в ПФР деньги граждан, законность получения которых нельзя доказать.
Известия 06:39
1K
Общество

Глава Минпросвещения назвал формат школьного обучения с 1 сентября

РБК вчера в 07:47
1,4K
Общество

Госдума одобрила продление детской выплаты 10000 руб. от ПФР на август

Государственная Дума одобрила продление денежной выплаты в размере 10 тысяч рублей от ПФР на август.
Evo-rus.com 03:14
537
Общество

На Земле возникнет опасная геомагнитная буря 28 июля

Опасная магнитная буря ожидается во вторник, 28 июля.
Газета.Ru 02:50
3
Политика

Кучма ушел из контактной группы по Донбассу

Глава государства подчеркнул, что работа Кучмы в минском процессе была чрезвычайно важной и одновременно сложной и что он относится к его решению с уважением и почтением.
Известия 06:34
128
Политика

Портфель экспортных заказов на российское оружие превысил $51 млрд

Портфель заказов российского оружия на экспорт составляет $51,1 млрд.
Известия 07:23
Происшествия

Найденные обломки самолета не принадлежат пропавшему в Бурятии Ан-2

Российская газета 02:49
85
Общество

Роспотребнадзор оценил эпидемиологическую ситуацию в Абхазии

Ранее сообщалось, что Абхазия откроет границы для российских туристов после того, как Россия оценит ситуацию с КОВИД-19 в республике.
Evo-rus.com 09:11
111
Экономика

Кабмин предложил уточнить процедуру применения санкций

Правительство внесло в Госдуму законопроект, в котором предлагается скорректировать процедуру применения Россией экономических санкций.
Российская газета 06:26
Футбол

Киевское «Динамо» объяснило слова Луческу об отставке из клуба

РБК спорт 07:36
Авто

20-сильный электрокар eBussy с тягой 1000 Нм появится в Европе

Немецкая фирма Electric Brands планирует к 2021 году выпустить на европейский рынок электрический модуль eBussy с легко трансформируемой архитектурой.
FormaCar вчера в 10:00
20
Армия и оружие

ПВО Сирии сбили беспилотник Израиля

Военное дело 05:29
28
Здоровье

Саратовскую систему здравоохранения ждет масштабная оптимизация

Масштабную реорганизацию учреждений системы здравоохранения планируют провести в Саратовской области.
REGNUM 05:52
26
Общество

В Хабаровске водителя «фургаломобиля» арестовали на восемь суток

Водитель автомобиля, написавшего на машине слова в поддержку экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала и участвовавшего в несанкционированных акциях протеста, арестован на 8 суток, сообщил РИА Новости источник в Центральном суде Хабаровска.
РИА Новости 09:59
223
Авто

Компания АвтоВАЗ обновила 1,8-литровый двигатель для Lada Vesta и XRAY

Компания «АвтоВАЗ» обновила 1,8-литровый силовой агрегат, используемый в конструкции моделей Lada Vesta и XRAY.
Дни24 06:20
8
Игры

Бывший режиссёр Dragon Age покинул Ubisoft после отмены его ролевой игры про короля Артура

3DNews 09:32
Происшествия

Суды арестовали 15 участников стычек армян с азербайджанцами в Москве

В Москве арестовали уже 15 участников столкновений армянской и азербайджанской диаспор, вызванных обострением ситуации на границе двух стран.
РБК 07:11
229
Спорт

Родченков потребовал отстранить Россию от ОИ в Токио

Бывший глава московской антидопинговой лаборатории Георгий Родченков призвал отстранить сборную России от Олимпийских игр 2021 года в Токио.
МК-Спорт вчера в 05:39
2
Футбол

«Спартак» сыграет с ЦСКА в седьмом и 27-м турах РПЛ

RT на русском 10:18
Финансы

Курс евро достиг 85 рублей впервые со 2 апреля

Курс европейской валюты достиг 85 рублей в ходе торгов на Московской бирже. Это произошло впервые со 2 апреля.
BFM.ru 08:49
487
Общество

Вторая волна коронавируса может обойтись без закрытия предприятий

Москва, 28 июля 2020, 13:51 — REGNUM Минпромторг РФ совместно с Роспотребнадзором работают над тем, чтобы обойтись без закрытия стационарных заведений торговли в случае второй волны коронавируса осенью 2020 года.
REGNUM 06:51
22
Общество

Джонсон увидел признаки второй волны эпидемии коронавируса в Европе

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отметил признаки второй волны эпидемии коронавируса в странах Европы.
Вести.Ru 07:32
Общество

Свердловский губернатор объяснил, почему не открывает торговые центры

Главу региона спросили, почему он не отменяет запрет на работу торговых центров.
REGNUM 08:22
9
Как работают Яндекс.Новости?
Главное