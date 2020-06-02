Роспотребнадзор отказался согласовать подготовленный Минтрансом проект постановления правительства о легализации ваучеров, выдаваемых в качестве компенсации за отмененные авиарейсы вместо возврата денег. По мнению ведомства, в этом документе не учитываются гарантии для пассажиров.

с чего всё началось

В начале мая для помощи в первую очередь авиаперевозчикам, пострадавшим из-за отмены полетов и сокращения пассажиропотока в условиях пандемии, правительство предложило легализовать ваучеры, разрешив авиа-, железнодорожным и водным перевозчикам не возвращать пассажирам деньги за билеты на несостоявшиеся рейсы.

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