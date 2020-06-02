Общество

Российская газетаРоссийская газетаРоспотребнадзор раскритиковал идею ваучеров вместо денег за отмену рейсов

Роспотребнадзор отказался согласовать подготовленный Минтрансом проект постановления правительства о легализации ваучеров, выдаваемых в качестве компенсации за отмененные авиарейсы. Об этом сообщило издание РБК со ссылкой на письмо заместителя руководителя Роспотребнадзора Михаила Орлова.
Читать в источнике
Комментировать16
с чего всё началось

Роспотребнадзор раскритиковал идею ваучеров вместо денег за отмену рейсов

Роспотребнадзор отказался согласовать подготовленный Минтрансом проект постановления правительства о легализации ваучеров, выдаваемых в качестве компенсации за отмененные авиарейсы вместо возврата денег. По мнению ведомства, в этом документе не учитываются гарантии для пассажиров.
РБК11:39

Подробнее о событии

Роспотребнадзор раскритиковал идею ваучеров вместо денег за отмену рейсов

Российская газета12:51

Роспотребнадзор заявил, что Минтранс ваучерами нарушает права пассажиров

ИА Красная Весна13:42

Идею лишить россиян права вернуть деньги за отмененные поездки раскритиковали

Lenta.ru13:22

РБК: Роспотребнадзор раскритиковал систему ваучеров вместо возврата денег за билеты

Коммерсантъ13:54

Роспотребнадзор высказался против ваучеров от авиакомпаний

ФедералПресс12:22

Роспотребнадзор раскритиковал идею ваучеров вместо денег за отмену рейсов

РБК11:39

Пассажиры жалуются на введенные «Аэрофлотом» ваучеры и невозврат денег за билеты

Новые Известия10:39
Показать все источники
Автоматически обработано 7215 источников, обновлено в 14:38, Ашберн
Политика

В США поразились качеством работы военных картографов СССР

Автор статьи Грег Миллер отметил, что на картах указывалось даже расположение автобусных остановок.
RuNews24.ru 12:49
5
Здоровье

Города стали главными рассадниками коронавируса в Ростовской области

Доля городского населения среди заболевших коронавирусом достигла 53%, рассказал главный санитарный врач Ростовской области Евгений Ковалев.
1rnd.ru 11:03
44
Политика

Климкин предрек третью мировую войну в следующем году

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин в эфире передачи "Свобода слова" на телеканале ICTV рассказал о "приближении" третьей мировой войны.
РИА Новости 11:44
87
Происшествия

В Челябинске охранник магазина нокаутировал мужчину на каблуках

На опубликованных кадрах видно, что в магазин пришел мужчина в достаточно необычном образе — костюме железнодорожника, защитной маске, а также в женских сапогах со шнуровкой и на высоком каблуке.
Вести.Ru 12:07
93
Общество

В России могут начать вакцинацию от коронавируса осенью

Массовая вакцинация от коронавируса может начаться осенью, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
РИА Новости 08:14
2,9K
Футбол

Футбольный клуб «Карпаты» ушёл на карантин из-за вспышки коронавируса

Украинский футбольный клуб «Карпаты» ушёл на карантин из-за вспышки коронавируса среди игроков и сотрудников команды.
News.ru 10:22
Наука

Коронавирус успешно размножился в клетках сердца

Немецкие молекулярные биологи подтвердили, что коронавирус нового типа может проникать в клетки сердца человека, а также выяснили, что он может размножаться в них и вызывать сбои в сердцебиении.
ТАСС Наука 06:27
10
Общество

СМИ выяснили, почему статистика по экономике РФ стала появляться позже

Как утверждают источники агентства Reuters, сделано это было потому, что российское правительство хочет как можно меньше привлекать внимание к статистическим данным, которые в условиях пандемии коронавируса и ограничений становятся все более удручающими, сообщает газета «Ведомости».
Росбалт 10:18
45
Финансы

Курс доллара упал ниже 69 рублей

Эксперты отметили, что это произошло впервые с 6 марта. К 10:10 мск. доллар потерял 1,04 рубля по отношению к вчерашней стоимости.
Моя Москва.онлайн 03:33
663
Общество

В США русские отстояли от разгрома свой ресторан Pushkin Russia

Евразия Daily 03:19
16
Происшествия

Около 20 человек задержаны в Москве на пикетах против полицейского насилия

Интерфакс 14:12
172
Футбол

«Зенит» начал тренироваться по группам

Футболисты «Зенита» собрались на клубной базе 2 июня и приступили к подготовке к возобновлению сезона.
Матч ТВ 13:17
Космос

Контракт на создание космического «мусорщика» ClearSpace-1 подпишут осенью

Изначально предполагалось, что контракт на создание и запуск аппарата ClearSpace-1 будет заключён летом нынешнего года.
3DNews 30 мая в 02:04
2
Общество

В Госдуму России внесут законопроект о пособиях для домохозяек

В понедельник, 1 июня, в Госдуму России от партии ЛДПР поступило предложение внести законопроект о пособиях для домохозяек.
Информационно-инвестиционный портал Невинномысска вчера в 04:01
5,3K
Шоу-бизнес

Дробыш рассказал о гей-лобби в российском шоу-бизнесе

Pravda.Ru 09:03
27
Кино

Крис Эванс больше не вернется к роли Капитана Америки

Крис Эванс с 2011 года играл роль Капитана Америки. Последнее его появление было в финале серии фильмов о Мстителях.
Слово и Дело 10:34
16
Гаджеты

Представлен бюджетный смартфон Samsung Galaxy M01

Компания Samsung пополнила ассортимент смартфонов моделью Galaxy M01, которая относится к сегменту бюджетных устройств.
Megaobzor.com 05:06
7
Хоккей

Экс-нападающие СКА Каблуков и Карпов стали игроками «Металлурга»

Пресс-служба магнитогорского хоккейного клуба "Металлург" объявила о переходе в команду нападающих Ильи Каблукова и Максима Карпова, которые подписали с "Магниткой" контракты на один и два сезона соответственно.
Вести.Ru 08:10
1
Происшествия

В Норильске после разлива топлива введён режим ЧС

Как сообщили ИА REGNUM 1 июня в правительстве региона, введён режим ЧС межмуниципального уровня на уровне города Норильска и Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района.
REGNUM вчера в 06:48
33
Происшествия

СК сообщил о предотвращении теракта в Чувашии

Стало известно, что в Чувашии был предотвращен теракт. Об этом сообщает сайт Следственного комитета России по Чувашской Республике.
Газета.Ru 09:30
304
Политика

МИД осудил жестокость полиции в отношении продюсера Sputnik в США

Москва расценивает преднамеренно жестокое обращение полиции с продюсером Sputnik в Вашингтоне Николь Руссел во время освещения акции протеста у стен Белого дома как недружественный шаг со стороны США и вопиющее нарушение Соединенными Штатами своих международных обязательств по обеспечению безопасности журналистов, говорится в сообщении МИД РФ.
РИА Новости 13:54
5
Шоу-бизнес

Сына Плющенко и Рудковской начали избегать дети из-за слухов о болезни

Яна Рудковская, продюсер и жена двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко, рассказала, как их сына Александра избегают другие дети.
РИА Новости 05:23
11
Политика

Трамп призвал власти Нью-Йорка вводить Нацгвардию

Газета.Ru 13:59
18
Происшествия

В США от рук полиции пострадала российская журналистка и продюсер

REGNUM 09:39
131
Авто

Внедорожник Lada 4x4 уходит из Европы

Как только все автомобили будут распроданы, модель окончательно уйдет с рынка.
Автоновости дня 12:45
4
Игры

Вместо ремастера – мод Crysis Enhanced Edition призван значительно улучшить графику в игре

Команда RemasterStudio выпустила мод для первой части Crysis, который призван улучшить внешний вид проекта 2007 года выпуска.
Городской портал Новый Нижний 01:00
2
Здоровье

Врач заявил о снижении активности коронавируса

Главврач больницы Сан-Раффаэле в Милане Альберто Зангрильо заявил о снижении активности коронавируса.
РИА Новости вчера в 05:24
43
Общество

Роспотребнадзор выпустил рекомендации для кафе и ресторанов

Роспотребнадзор сформулировал рекомендации по организации работы кафе и ресторанов после отмены ограничительных мер, связанных с коронавирусом.
Вести.Ru вчера в 05:32
423
Общество

В России изменили правила для автомобильных номеров

Российским автомобилям могут присваивать номера с новыми трехзначными кодами регионов, говорится в утвержденных МВД изменениях в приказе №766 от 2017 года о комбинациях цифр кодов регионов автомобильных номеров.
Газета.Ru 10:05
637
Армия и оружие

В Генштабе ВС сообщили об активизации полетов ВВС США у границ России

Газета.Ru вчера в 08:59
14
Как работают Яндекс.Новости?
Главное