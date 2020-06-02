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News.ruNews.ruРоспотребнадзор раскритиковал выдачу ваучеров за отменённые рейсы

Роспотребнадзор раскритиковал идею выдавать ваучеры на получение билетов в будущем клиентам авиакомпаний вместо денег за отменённые рейсы. По информации РБК, ведомство отказалось согласовать подготовленный Минтрансом проект постановления о легализации ваучеров.
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Роспотребнадзор раскритиковал идею ваучеров вместо денег за отмену рейсов

Роспотребнадзор отказался согласовать подготовленный Минтрансом проект постановления правительства о легализации ваучеров, выдаваемых в качестве компенсации за отмененные авиарейсы вместо возврата денег. По мнению ведомства, в этом документе не учитываются гарантии для пассажиров.
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Система «ваучеры вместо денег» за рейсы не понравилась Роспотребнадзору. Тут намекнули на незащищённость клиентов

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РБК: Роспотребнадзор раскритиковал систему ваучеров вместо возврата денег за билеты

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ФедералПресс12:22

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РБК11:39

Пассажиры жалуются на введенные «Аэрофлотом» ваучеры и невозврат денег за билеты

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Автоматически обработано 7216 источников, обновлено в 19:13, Ашберн
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Способное достроить «Северный поток 2» судно обрело нового владельца

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Sony убрала с сайта надпись о выходе PlayStation 5 в 2020 году

С официального сайта PlayStation, а именно со странички посвящённой PlayStation 5, пропал текст с датой выхода консоли.
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Kia объявила российские цены на новый кросс Kia XCeed

1 июня на российском рынке стартовали продажи нового небольшого кросс-купе Kia XCeed.
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Китай планирует запустить телескоп для поиска внеземной жизни

Китай планирует в сентябре этого года собирается в сентябре 2020 года запустить самый большой в мире телескоп названием FAST.
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В США рассказали об отработке с Украиной уничтожения Черноморского флота России

Стратегические бомбардировщики B-1B Lancer Военно-воздушных сил (ВВС) Соединенных Штатов в ходе майских полетов с союзниками над Черным морем отрабатывали применение противокорабельных ракет AGM-158C Long Range Anti-Ship Missile (LRASM) для уничтожения целей потенциального противника, сообщает The Drive.
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Пользователей WhatsApp предупредили о новой схеме мошенничества

Пользователей WhatsApp предупредили о новой схеме мошенничества, с помощью которой злоумышленники могут получать доступ к аккаунтам.
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Китай затягивал с предоставлением информации ВОЗ о коронавирусе

На другой встрече Гауден Галеа, представляющий ВОЗ в Китае, заявил, что организация получала информацию о коронавирусе за 15 минут до того, как она появлялась на китайском телевизионном канале.
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Астронавты на Crew Dragon пристыковались к МКС

Космический корабль Crew Dragon, принадлежащий американской компании SpaceX Илона Маска, совершил стыковку с Международной космической станцией (МКС).
Национальная служба новостей 31 мая в 10:44
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Общество

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О возможном открытии авиасообщения за рубеж летом говорил и министр транспорта Евгений Дитрих.
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Финансы

Сбербанк снизил ставки по вкладам в долларах

Сбербанк снизил ставки по вкладам в долларах, максимальная ставка уменьшена до 0,55%.
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Шнуров написал ещё один матерный стих про звезд, попросивших денег

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Как сообщили в региональном ведомстве, островная компания заключила контракт с китайской фирмой на поставку стройматериалов, хозяйственных товаров и товаров народного потребления стоимостью более 100 тысяч долларов США (около 6,7 млн рублей).
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Экономика

Каникулы провалились: в Совфеде предложили кредитную амнистию

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Подделками оказалась четверть продающихся в России игрушек

Четверть продающихся в РФ игрушек оказалась подделками.
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Терюшков сказал, где будут играть «Химки»

Министр спорта Московской области Роман Терюшков рассказал, какая судьба ждет «Химки».
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Зрители из Австралии и Швейцарии присудили российской группе второе место, а Исландия – первое. Третье место в этом опросе заняла Литва.
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Константин Богомолов опубликовал фото обнаженной Ксении Собчак

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«Газпром» обжаловал решение арбитража по спору с польской PGNiG

"Газпром" во вторник обжаловал в Апелляционном суде Стокгольма решение Стокгольмского арбитража об условиях ценообразования на газ, поставляемый в Польшу по газопроводу "Ямал-Европа", сообщает польский покупатель PGNiG.
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По Парижу прокатилась волна беспорядков

По данным полиции, в акции протеста принимают участие около 20 тысяч манифестантов.
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