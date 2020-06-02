Коронавирус

News.ruNews.ruРоспотребнадзор раскритиковал выдачу ваучеров за отменённые рейсы

Роспотребнадзор раскритиковал идею выдавать ваучеры на получение билетов в будущем клиентам авиакомпаний вместо денег за отменённые рейсы. По информации РБК, ведомство отказалось согласовать подготовленный Минтрансом проект постановления о легализации ваучеров.
Читать в источнике
Комментировать17
с чего всё началось

Роспотребнадзор раскритиковал идею ваучеров вместо денег за отмену рейсов

Роспотребнадзор отказался согласовать подготовленный Минтрансом проект постановления правительства о легализации ваучеров, выдаваемых в качестве компенсации за отмененные авиарейсы вместо возврата денег. По мнению ведомства, в этом документе не учитываются гарантии для пассажиров.
РБК11:39

Подробнее о событии

Система «ваучеры вместо денег» за рейсы не понравилась Роспотребнадзору. Тут намекнули на незащищённость клиентов

Фонтанка.Ру16:26

РБК: Роспотребнадзор раскритиковал систему ваучеров вместо возврата денег за билеты

Коммерсантъ13:54

Роспотребнадзор раскритиковал идею ваучеров вместо денег за отмену рейсов

РБК11:39

Спорный маршрут

Российская газета12:51

Роспотребнадзор высказался против ваучеров от авиакомпаний

ФедералПресс12:22

Идею лишить россиян права вернуть деньги за отмененные поездки раскритиковали

Lenta.ru13:22

Пассажиры жалуются на введенные «Аэрофлотом» ваучеры и невозврат денег за билеты

Новые Известия10:39
Показать все источники
Автоматически обработано 7216 источников, обновлено в 17:41, Ашберн
Общество

Испытавший вакцину от COVID-19 рассказал о худшем побочном эффекте

Журналист Джек Соммерс испытал на себе вакцину от коронавируса и рассказал о своих впечатлениях в The Independent.
Газета.Ru 13:56
55
Общество

В Москве запущен сервис с информацией об отключении горячей воды

Отключения горячей воды в столице были перенесены с конца мая на 1 июля в связи с режимом самоизоляции.
Интерфакс 10:44
705
Шоу-бизнес

Шнуров написал еще один матерный стишок про «голодающих» звезд

Lenta.ru 31 мая в 18:39
166
Шоу-бизнес

Оскар Кучера рассказал, как лечился от коронавируса

Piter.tv вчера в 14:36
4
Политика

Трамп назвал Байдена политическим слабаком

Президент США Дональд Трамп обрушился с выпадами на лидера Демократической партии Джо Байдена.
Российская газета 17:14
Кино

Алексей Воробьев снялся в новом сериале Netflix «Космические войска»

Актер и певец Алексей Воробьев сыграл роль военного наблюдателя от России по имени Юрий Телатович в новом комедийном сериале Космические войска от стриминговой платформы Netflix.
iReactor вчера в 07:42
25
Армия и оружие

В Генштабе ВС сообщили об активизации полетов ВВС США у границ России

Газета.Ru вчера в 08:59
16
Музыка

Зрители выбрали победителей «Евровидения-2020»

Evo-rus.com вчера в 13:44
179
Общество

«Прожорливые мыши» съели зерно госрезерва Украины

Пропажу почти 3 тысяч вагонов с зерном из государственного резерва Украины на сумму около 30 миллионов долларов в Киеве списали на "прожорливых мышей".
Российская газета 05:21
16
Происшествия

Полицейские в США обстреляли продюсера Sputnik

РЕН ТВ 09:17
138
Общество

Росстат объяснил, почему сдвинул на вечер публикацию статистики

В Росстате подтвердили перенос публикаций статистических данных на вечер.
BFM.ru 14:50
46
Общество

В России продлили электронные больничные работающим пенсионерам

Электронные больничные работающим пенсионерам продлены до 11 июня, им не потребуется предоставлять дополнительные сведения или документы, сообщает пресс-служба кабмина.
РИА Новости вчера в 06:02
200
Политика

Косачев назвал протесты в США общенациональной бедой

Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев на своей странице в социальной сети Facebook во вторник назвал ситуацию с протестами в США, связанными с убийством в Миннеаполисе (штат Миннесота) афроамериканца Джорджа Флойда, общенациональной бедой.
Парламентская газета 16:37
1
Наука

Ученые выяснили, как животные испытывают стресс

Эксперты использовали тепловизионную технологию для того, чтобы понять, как животные испытывают стресс.
Goroday.ru 02:54
Общество

Глава ДИТ Москвы пояснил свои слова о начале пандемии коронавируса

Руководитель департамента информационных технологий (ДИТ) Москвы Эдуард Лысенко пояснил, что в январе сотрудники департамента начали проработку технических решений в связи с борьбой против пандемии коронавируса, а первый официальный случай заболевания в столице был зафиксирован в марте.
РИА Новости 15:01
55
Общество

В России обозначили сроки окончания испытаний вакцины на людях

2 июня Минобороны России сообщило об окончании отбора добровольцев для испытания российской вакцины от коронавируса.
Lenta.ru 17:29
11
Игры

Sony убрала с сайта надпись о выходе PlayStation 5 в 2020 году

С официального сайта PlayStation, а именно со странички посвящённой PlayStation 5, пропал текст с датой выхода консоли.
The GEEK 13:57
3
Технологии

Пользователей WhatsApp предупредили о новой схеме мошенничества

В WhatsApp обнаружили новые мошеннические схемы. Они позволяют украсть аккаунт путём подделки сообщений.
News.ru 04:40
22
Армия и оружие

Применение бетонобойной штурмовой бомбы показали на видео

В Сети появилось видео, демонстрирующее сброс истребителем-бомбардировщиком Су-34 штурмовой бетонобойной бомбы БетАБ-500 ШП.
Российская газета 06:08
1
Армия и оружие

Россия не намерена забирать территорию авиабазы «Кант» в Киргизии

С опровержением слухов о желании российских военных заполучить территорию авиабазы «Кант» в собственность Министерства обороны России выступил и генеральный штаб Вооруженных сил Киргизии.
REGNUM 13:07
Происшествия

По Парижу прокатилась волна беспорядков

Манифестация против полицейского насилия началась во вторник вечером перед зданием суда на севере столицы Франции.
Вести.Ru 16:15
3
Политика

Украина предложила вести переговоры по Донбассу без России

Вице-премьер Украины Алексей Резников предложил Великобритании и США организовать переговоры по ситуации в Донбассе в будапештском формате, но без России.
RT на русском 08:53
1K
Общество

Вице-премьер Чернышенко назвал дату открытия кинотеатров

Кинотеатры в России, возможно, откроются в середине июля, этого не исключил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
BFM.ru 06:40
144
Футбол

«Химки» прекратят своё существование в нынешнем виде

«Химки» в ближайшее время перестанут существовать в нынешнем виде.
Metaratings 12:36
Финансы

Сбербанк снизил ставки по вкладам в долларах

Сбербанк снизил ставки по вкладам в долларах, максимальная ставка уменьшена до 0,55%.
ТАСС 10:28
Происшествия

В Крыму за убийство шестилетней девочки задержан друг ее отца

Российская газета 04:00
363
Общество

Между Махачкалой и Каспийском не будет ограничено движение

Глава региона заметил, что между Каспийском и Махачкалой не будет проблем с проездом, так как многие только этим маршрутом добираются на работу.
Темирхан-Шура 15:24
4
Общество

В Гидрометцентре рассказали, когда в Москву вернётся тепло

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, когда в Москву вернётся тепло.
RT на русском 08:22
3
Здоровье

Роспотребнадзор рассказал, как вернуть больницы к работе по профилю

Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по работе гостиниц В первую очередь, ведомство предлагает субъектам РФ самим разработать план мероприятий по возвращению больниц к своей деятельности.
Право.ру 13:07
Политика

Евросоюз указал на отсутствие у США права менять состав G7

Накануне президент США в телефонном разговоре сообщил российскому коллеге Владимиру Путину о своей инициативе проведения саммита G7 в ближайшем сентябре, на который будут приглашены лидеры России, Австралии, Индии и Южной Кореи.
Газета.Ru 16:26
297
Как работают Яндекс.Новости?
Главное