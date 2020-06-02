Коронавирус
News.ruРоспотребнадзор раскритиковал выдачу ваучеров за отменённые рейсы
Роспотребнадзор раскритиковал идею выдавать ваучеры на получение билетов в будущем клиентам авиакомпаний вместо денег за отменённые рейсы. По информации РБК, ведомство отказалось согласовать подготовленный Минтрансом проект постановления о легализации ваучеров.
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Роспотребнадзор отказался согласовать подготовленный Минтрансом проект постановления правительства о легализации ваучеров, выдаваемых в качестве компенсации за отмененные авиарейсы вместо возврата денег. По мнению ведомства, в этом документе не учитываются гарантии для пассажиров.РБК11:39
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