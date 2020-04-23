Коронавирус

ИнтерфаксИнтерфаксРоспотребнадзор расписал поэтапное возобновление работы общепита

Роспотребнадзор подготовил рекомендации для поэтапного запуска работы кафе и ресторанов, которые пока закрылись для посетителей из-за коронавируса. Все изменения будут возможны, когда эпидемиологическая ситуация улучшится, предупредили в пресс-службе ведомства.
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Столик на двоих

Российская газета16:02

Роспотребнадзор разработал рекомендации для начала работы ресторанов после самоизоляции

ТАСС09:22

Роспотребнадзор разработал рекомендации для рынка общепита

Коммерсантъ11:11

Что случилось за день. Главные новости РБК

РБК12:36

Роспотребнадзор разработал план работы общепита при рисках коронавируса

Московский Комсомолец09:14

Роспотребнадзор расписал поэтапное возобновление работы общепита

Интерфакс09:01

Роспотребнадзор рассказал, как будет восстанавливать работу общепита

РИА Новости09:19
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Автоматически обработан 7161 источник, обновлено в 19:42, Ашберн
Общество

Дефицит пипеток сократил число тестов в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что на прошлой неделе сократилось число тестов на коронавирус в столице.
Вести.Ru 12:16
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Политика

Песков заявил, что даты принятия решения по режиму самоизоляции нет

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что даты принятия решения по режиму самоизоляции нет.
RT на русском 07:25
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Общество

В Минобрнауки определились с началом учебного года

Студенты российских вузов начнут учебный год 1 сентября.
Российская газета вчера в 06:43
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Общество

Рамзан Кадыров рассказал о смешном случае с Магомедом Даудовым

Чеченская Республика Сегодня 15:41
Политика

США планируют усилить присутствие в Арктике

RT на русском 16:32
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Экономика

Помощник Глазьева ответил на сообщения о критике со стороны ЦБ

Помощник министра Евразийской экономической комиссии Сергея Глазьева Сергей Ткачук ответил на сообщения о том, что Центробанк призвал снизить информационную активность чиновника.
РИА Новости 14:37
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Экономика

Мишустин утвердил программу льготной ипотеки

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил программу льготной ипотеки по ставке 6,5% годовых.
RT на русском 16:19
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Общество

Китайский Харбин закрыли на въезд из-за коронавируса

Город стал центром второй волны распространения инфекции в Китае. Китайский Харбин закрыли на въезд после роста заболевших коронавирусом.
Телепорт вчера в 21:50
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Общество

Кремль ждет снижения заражений коронавирусом с середины мая

По мнению экспертов, число новых заражений коронавирусом в России выравняется к середине мая, заявил телеканалу CNBC пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости вчера в 14:03
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Космос

Опубликована первая комплексная геологическая карта Луны

ИА Красная Весна 17:07
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Политика

Трамп назвал солнечный свет убийцей коронавируса

Коронавирус погибает от воздействия прямого солнечного света за минуту, заявил журналистам президент США Дональд Трамп.
РИА Новости 18:31
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Армия и оружие

Иран пообещал обстреливать американские корабли в случае угрозы

Иранские военные будут атаковать американские корабли, если будет угроза безопасности, заявил командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Хосейн Салами.
Коммерсантъ 07:17
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Общество

Названы «лучший друг» и «худший враг» коронавируса

Белоусов объяснил, что мембрана клетки представляет собой липидный бислой, главным врагом которого является мыло или любое другое моющее средство — они убивают вирус мгновенно.
РИА Новости 11:11
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Общество

В Чехии отменяется запрет на свободу передвижения

Прага, 24 апреля 2020, 01:36 — REGNUM В Чехии с 24 апреля отменяется запрет на свободное перемещение граждан, введённый в связи с коронавирусной пандемией.
REGNUM 18:36
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Музыка

Диана Арбенина даст онлайн-концерт 24 апреля

Трансляция будет доступна на сайте show.okko.tv, а также в группе https://vk.com/okkomovies.
Tverlife 02:35
Футбол

Месси больше хочет видеть в «Барселоне» Неймара, чем Мартинеса

Спорт-Экспресс 19:04
Общество

В Москве умерли 37 пациентов с коронавирусом

Еще 37 пациентов с коронавирусом умерли в Москве.
Lenta.ru 16:36
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Здоровье

В Петербурге заявили о перегруженности системы здравоохранения города

«Городская система здравоохранения перегружена в связи с ростом числа пациентов с симптомами новой коронавирусной инфекции COVID-19», — отмечается в сообщении.
Известия 12:45
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Биатлон

Тихонов: «Не намерен претендовать на пост президента СБР»

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов заявил, что не рассматривает возможность возвращения на пост президента Союза биатлонистов России.
Sport24.ru 06:07
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Здоровье

За сутки в Алтайском крае коронавирусом заболели еще 8 человек

59 случаев заражения выявлено в Барнауле, еще 85 — на других территориях Алтайского края. Впервые случаи заражения зафиксированы в Яровом.
Kursk.com 03:07
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Политика

Трутнев предложил уволить неэффективных камчатских чиновников

Вице-премьер, полномочный представитель президента России на Дальнем Востоке Юрий Трутнев предложил временно исполняющему обязанности губернатора Камчатского края Владимиру Солодову сократить чиновников в краевом правительстве, уволив неэффективных сотрудников.
РИА Новости 13:30
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Авто

На техосмотре владельцы легковых авто сэкономят 1,5 млрд рублей

Новые правила прохождения регулярного техосмотра, принятые в связи с пандемией коронавируса, позволят российским автовладельцам сэкономить до 1,5 млрд рублей за 3 года, тогда как владельцы автобусов получат выгоду до 350 млн рублей за 5 лет.
SpeedMe вчера в 01:17
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Шоу-бизнес

Костенко неожиданно подняла цену на подаренный Тарасовым дом

Актуальные Новости вчера в 02:14
Игры

Valve прокомментировала утечку исходного кода CS:GO и Team Fortress 2

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Общество

Минтруд предложил увеличить срок вахты до полугода из-за коронавируса

Временные правила предусматривают, что в исключительных случаях при невозможности прибытия вахтовой смены из-за противоэпидемических ограничений работодатель может увеличить продолжительность вахты еще на три месяца — до полугода, следует из проекта постановления.
РБК 07:43
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Баскетбол

Дрэймонд Грин – о шутках Баркли про него: «Это зависть»

Sports.ru 18:00
Политика

Путин уволил заместителя Бастрыкина

Президент Владимир Путин освободил от должности замглавы СК — руководителя Главного военного следственного управления Александра Сорочкина и уволил его с военной службы.
РБК вчера в 16:04
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Интернет

«Яндекс» перевыпустил свой мессенджер

В среду, 22 апреля, «Яндекс» представил обновленный мессенджер, в котором есть чаты и видеозвонки, голосовые сообщения с текстовой расшифровкой, каналы популярных СМИ и возможность делиться контентом.
Sostav.ru вчера в 08:45
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Общество

Торговые сети начали требовать обязательного ношения масок

Торговые сети начали требовать обязательного ношения масок Продуктовые сети начали вводить ограничения для покупателей из-за COVID-19.
Коммерсантъ 08:12
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Музыка

The Rolling Stones посвятили песню коронавирусу

МИР 24 17:54
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Как работают Яндекс.Новости?
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