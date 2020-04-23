Роспотребнадзор подготовил рекомендации для поэтапного запуска работы кафе и ресторанов, которые пока закрылись для посетителей из-за коронавируса. Все изменения будут возможны, когда эпидемиологическая ситуация улучшится, предупредили в пресс-службе ведомства.

Общество Дефицит пипеток сократил число тестов в Москве Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что на прошлой неделе сократилось число тестов на коронавирус в столице. 106

Экономика Мишустин утвердил программу льготной ипотеки Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил программу льготной ипотеки по ставке 6,5% годовых. 821

Общество Китайский Харбин закрыли на въезд из-за коронавируса Город стал центром второй волны распространения инфекции в Китае. Китайский Харбин закрыли на въезд после роста заболевших коронавирусом. 51

Общество Кремль ждет снижения заражений коронавирусом с середины мая По мнению экспертов, число новых заражений коронавирусом в России выравняется к середине мая, заявил телеканалу CNBC пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. 2,2K

Политика Трамп назвал солнечный свет убийцей коронавируса Коронавирус погибает от воздействия прямого солнечного света за минуту, заявил журналистам президент США Дональд Трамп. 2

Общество Названы «лучший друг» и «худший враг» коронавируса Белоусов объяснил, что мембрана клетки представляет собой липидный бислой, главным врагом которого является мыло или любое другое моющее средство — они убивают вирус мгновенно. 30

Общество В Чехии отменяется запрет на свободу передвижения Прага, 24 апреля 2020, 01:36 — REGNUM В Чехии с 24 апреля отменяется запрет на свободное перемещение граждан, введённый в связи с коронавирусной пандемией. 7

Музыка Диана Арбенина даст онлайн-концерт 24 апреля Трансляция будет доступна на сайте show.okko.tv, а также в группе https://vk.com/okkomovies.

Здоровье В Петербурге заявили о перегруженности системы здравоохранения города «Городская система здравоохранения перегружена в связи с ростом числа пациентов с симптомами новой коронавирусной инфекции COVID-19», — отмечается в сообщении. 19

Политика Трутнев предложил уволить неэффективных камчатских чиновников Вице-премьер, полномочный представитель президента России на Дальнем Востоке Юрий Трутнев предложил временно исполняющему обязанности губернатора Камчатского края Владимиру Солодову сократить чиновников в краевом правительстве, уволив неэффективных сотрудников. 3

Авто На техосмотре владельцы легковых авто сэкономят 1,5 млрд рублей Новые правила прохождения регулярного техосмотра, принятые в связи с пандемией коронавируса, позволят российским автовладельцам сэкономить до 1,5 млрд рублей за 3 года, тогда как владельцы автобусов получат выгоду до 350 млн рублей за 5 лет. 62

Общество Минтруд предложил увеличить срок вахты до полугода из-за коронавируса Временные правила предусматривают, что в исключительных случаях при невозможности прибытия вахтовой смены из-за противоэпидемических ограничений работодатель может увеличить продолжительность вахты еще на три месяца — до полугода, следует из проекта постановления. 22

Политика Путин уволил заместителя Бастрыкина Президент Владимир Путин освободил от должности замглавы СК — руководителя Главного военного следственного управления Александра Сорочкина и уволил его с военной службы. 574

Интернет «Яндекс» перевыпустил свой мессенджер В среду, 22 апреля, «Яндекс» представил обновленный мессенджер, в котором есть чаты и видеозвонки, голосовые сообщения с текстовой расшифровкой, каналы популярных СМИ и возможность делиться контентом. 223