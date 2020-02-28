При подозрении на коронавирус следует изолировать больного в отдельной комнате и вызвать врача-терапевта или скорую помощь, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.

с чего всё началось

Роспотребнадзор рассказал, что делать при подозрении на коронавирус. Об этом сообщили "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу ведомства. Больного следует изолировать в отдельной комнате.

Роспотребнадзор рассказал, что делать при подозрении на коронавирус

Общество У налоговой службы США появились вопросы к Олегу Тинькову Основатель и акционер группы TCS Group Holding Plc. (материнская компания «Тинькофф банка») Олег Тиньков примет участие в судебных слушаниях, инициированных Налоговой службой США, говорится в раскрытии информации TCS Group на сайте LSE.

Экономика Несколько сахарных заводов закрываются в России В сельскохозяйственном сезоне – 2020/21 не смогут работать заводы, суммарные мощности которых превышают 150 тыс. т. Об этом 24 февраля сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на главу Союза сахаропроизводителей Андрея Бодина.

Политика Поклонская прокомментировала инцидент на программе Соловьева Депутат Госдумы Наталья Поклонская поблагодарила Владимира Соловьева за решение выгнать из студии программы на телеканале "Россия 1" бывшего депутата Верховной рады Александра Ковтуненко.

Здоровье Минздрав не согласился с выводами Счетной палаты Минздрав не согласился с выводами Счетной палаты о недостающих водопроводах в больницах и неэффективном расходовании средств.

Политика Порошенко самостоятельно явился на допрос в ГБР Экс-президент Украины Петр Порошенко самостоятельно явился в пятницу на допрос в Госбюро расследований (ГБР) после того, как ранее было принято решение о его принудительной доставке из-за постоянного игнорирования вызовов к следователям.

Энергетика «Сахалин-2» проведет самый масштабный в своей истории ремонт Летом 2020 года компания Sakhalin Energy (оператор проекта «Сахалин-2»), производящая 11,4 млн т сжиженного природного газа (СПГ), планово остановит обе линии СПГ-завода.