Здоровье
Piter.tvРоспотребнадзор рассказал, что делать при подозрении на коронавирус
Роспотребнадзор рассказал, что делать при подозрении на коронавирус. Об этом сообщили "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу ведомства. Больного следует изолировать в отдельной комнате.
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с чего всё началось
При подозрении на коронавирус следует изолировать больного в отдельной комнате и вызвать врача-терапевта или скорую помощь, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.РИА Новостивчера в 21:40
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